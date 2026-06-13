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    Política

    Schalper responde a diputados republicanos por dichos sobre la “derechita cobarde”: “Esa valentía dactilar se parece más al populismo que a la política”

    El jefe de bancada de RN cuestionó las críticas de los diputados Stephanie Jéldrez y Cristián Araya, que presionan a Chile Vamos para respaldar la acusación constitucional contra Nicolás Grau. Además, defendió la moderación y destacó el carácter de unidad del gobierno de José Antonio Kast.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, respondió este viernes a los cuestionamientos de parlamentarios del Partido Republicano que emplazaron a sectores de Chile Vamos a respaldar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, retomando el calificativo de “derechita cobarde”.

    La controversia se originó durante un programa de Radio Agricultura, donde la diputada republicana Stephanie Jéldrez criticó a los partidos de Chile Vamos por no alinearse con el libelo impulsado por el Partido Nacional Libertario, Republicanos y el Partido de la Gente.

    “Hay una romantización de la moderación, que yo creo que ya pasó de moda. Lamentablemente, este tipo de derecha, derechita cobarde, como bien dice la abuela, falta ahí un dejo de olfato político importante”, afirmó la legisladora.

    En la misma línea, el diputado republicano Cristián Araya sostuvo que la unidad del sector también implica respaldar acciones políticas relevantes. “Discursivamente, muchos hablan de la unidad de la derecha, pero esta unidad se va construyendo en la medida que puedes confiar en el otro”, señaló.

    A través de una extensa publicación en su cuenta de X, Schalper respondió a los cuestionamientos y defendió una visión distinta de la política.

    “Es cierto que la polarización renta en tiempos de dictadura del algoritmo, especialmente en un sistema electoral que premia el cultivo de nichos de apoyo y la radicalización”, sostuvo.

    Sin embargo, agregó que “la política -o tener ‘olfato político’, como se decía en el programa- no consiste solamente en velar por el propio interés, con la cuña más incendiaria para ganar apoyos circunstanciales. Esa valentía dactilar se parece más al populismo que a la política”.

    El parlamentario de RN planteó que las mayorías políticas se construyen para “resolver problemas reales” y no a partir de la confrontación permanente.

    “Ahí la valentía que vale es otra: la de defender ideas escuchando a los otros y atreviéndose a debatir desde los argumentos, sin caricaturizar ni ofender. Es la valentía de atreverse a coincidir, de animarse a resolver y de superar incomprensiones, con tal de sacar adelante tareas de Estado”, afirmó.

    Como ejemplo, mencionó acuerdos alcanzados en materias como la reforma previsional, la ley Nain-Retamal y la creación del Ministerio de Seguridad, iniciativas que, a su juicio, requirieron diálogo y capacidad de entendimiento político.

    “Ir ‘hacia dónde va el buque’ suena más a oportunismo y cortoplacismo, que a liderazgo y sentido político”, añadió, en referencia directa a los dichos de Jéldrez.

    Asimismo, Schalper comparó este tipo de planteamientos con declaraciones realizadas en el pasado por el exministro Giorgio Jackson respecto de la existencia de “valores superiores” en ciertos sectores políticos.

    Defensa a unidad del gobierno

    El diputado también abordó la relación entre las distintas fuerzas de derecha y el gobierno del Presidente José Antonio Kast, destacando que el mandatario impulsó desde el inicio una administración basada en la colaboración entre distintos sectores.

    “El Presidente Kast lo entendió muy bien y por eso desde el primer minuto valoró el aporte de Chile Vamos y construyó un gobierno de unidad. Y en eso, no ha sido ni semi ni ‘a la carta’. Al revés: ha puesto su capital político al servicio de Chile”, sostuvo.

    Finalmente, Schalper aseguró que RN mantendrá su foco en respaldar la gestión del Ejecutivo.

    “Nosotros tenemos nuestro norte claro: seguir apoyando al gobierno a sacar su agenda adelante y a tomar las mejores decisiones posibles”, afirmó.

    “Solo así la derecha, en sus distintas y legítimas miradas, logrará construir un ciclo político que le permita a Chile más seguridades, más libertades y un desarrollo al servicio de las personas y sus familias”, concluyó.

    Más sobre:PolíticaDiego SchalperRenovación NacionalStephanie JéldrezCristián ArayaAcusación constitucionalNicolás GrauPartido Republicano

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