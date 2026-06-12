Diputada republicana presiona a la “derechita cobarde” por la AC contra Grau e insta a que aprendan de Pamela Jiles

Con la presentación de la acusación constitucional (AC) en contra del exministro Nicolás Grau, los ojos del oficialismo están encima de los diputados de Renovación Nacional, Evópoli y Demócratas. Son ellos los que han expuesto reparos frente al libelo. De hecho, esta semana la bancada de RN resolvió que otorgaría libertad de acción a sus integrantes al momento de votar.

En ese contexto, al interior del Partido Republicano -junto al Partido Nacional Libertario impulsó la acusación- están preocupados por que Chile Vamos logre cuadrarse detrás de la iniciativa, que ya cuenta con el respaldo de buena parte del Partido De la Gente, para que sea exitosa.

Esta tarde, en el programa Conectados de radio Agricultura, los diputados republicanos Stephanie Jéldrez y Cristián Araya se refirieron a ese proceso.

“Hay una romantización de la moderación, que yo creo que ya pasó de moda. Lamentablemente, este tipo de derecha, derechita cobarde, como bien dice la abuela (Pamela Jiles, quien también participó del programa), falta ahí un dejo de olfato político importante. Yo los llamaría a tomar clases de política con la abuela, con Ximena Rincón, gente que entiende medianamente bien hacia dónde va el buque”, sostuvo la diputada Jéldrez.

Pamela Jiles

Eso último lo planteó a raíz de que Rincón decidió ser parte del gobierno de Kast como ministra de Energía, pese a que históricamente militó en un partido de centroizquierda, la Democracia Cristiana. La diputada Jiles, en tanto, ha destacado por ser una de las integrantes de la bancada PDG más comprometidas con el libelo contra Grau.

“Me cuesta entender que no lo vean. No hay que ser ningún genio para darse cuenta de que el mundo se derechizó en general, que la gente está pidiendo mano dura, que los postulados que movemos desde nuestro sector son los que están imperando, los que están de moda. Buscan acercarse a un público que, además, se va a molestar con ellos, por esta falsa moderación. Ni siquiera le van a dar el voto. Van a tener que salir a explicar. ¿Y qué van a hacer? Perder esos votos", agregó.

Por su parte, el diputado Araya sostuvo que “discursivamente, muchos hablan de la unidad de la derecha, pero esta unidad se va construyendo en la medida que puedes confiar en el otro, que sabes que cuando vamos a ir por un exministro que dejó el descalabro en las arcas fiscales vamos a estar todos alineados (...)”.

Diputado Cristián Araya. Dedvi Missene

“Que de tu sector, que son gobierno, tengan una postura distinta, cuesta entenderlo. Lo que me preocupa son estas posiciones ‘semioficialistas’. O sea, cuando hay que inaugurar algo, cuando hay que cortar cintas, son los más oficialistas. Cuando hay que celebrar las cifras, cuando hay resultados. Y cuando hay cosas que no, justo se enfermaron”, añadió Araya.

“Oficialismo a la carta”, complementó Jéldrez.