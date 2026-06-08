PNL y Republicanos presentan acusación constitucional contra Nicolás Grau: texto contó con firmas del PDG, RN e independientes

Pasadas las 17:50 horas de este lunes, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano ingresaron la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau.

El texto preparado por la bancada libertaria y luego ajustado desde republicanos presenta un total de 60 páginas y enfatiza que “ no es una mera divergencia técnica o de mérito político, sino una infracción objetiva al deber constitucional ” por parte del exministro Grau.

La acusación le imputa a Grau la subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026. Además, le cuestiona la “no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigentes”.

Además de lo anterior, se menciona que existió una “inconsistencia aritmética en la proyección de la deuda pública del Gobierno Central” y el “incumplimiento de la meta de balance estructural”.

El líbelo presenta cuatro acusaciones en contra del exsecretario de Estado de la administración de Gabriel Boric.

La primera de ellas acusa a Grau de infracción del principio de probidad establecido en la Constitución.

También le imputa la vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado.

En tercer lugar acusa a Grau de vulneración del principio de universalidad presupuestaria.

Finalmente acusa al exministro de vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales.

“Hacer valer las responsabilidades de carácter político”

En ese contexto, las dos bancadas impulsoras de la iniciativa presentaron este lunes el texto a la oficina de partes de la Cámara de Diputados pasadas las 17:50 horas, en una instancia que se atrasó algunas horas debido a modificaciones de última hora.

El texto finalmente terminó por recibir apoyos también desde parlamentarios del Partido de la Gente, como Patricio Briones y Javier Olivares. Desde Renovación Nacional, también comprometió su firma el diputado Francisco Orrego.

En un punto de prensa, el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL) detalló los cuatro capítulos presentados en la acusación constitucional contra Grau.

Mientras tanto, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamin Moreno, enfatizó que “quien las hace las paga”.

“Cuando una persona oculta números, maquilla cifras, muestra una realidad que no es real para obtener réditos que no les corresponde, se le persigue”, añadió posteriormente el diputado.

Uno de los parlamentarios que entregó su firma a la iniciativa, Francisco Orrego (RN), enfatizó que “es nuestro deber como parlamentarios hacer valer las responsabilidades de carácter político”.

Desde el PDG, Javier Olivares destacó que la acción acusatoria “es la unión de diversas fuerzas políticas” que “como parlamentario del PDG estamos interpretando el sentir popular. Esto no es una idea propia sino que nace específicamente en lo personal de mis vecinos de la Quinta Cordillera que me han dicho ‘tiene que apoyar esta acusación constitucional contra este señor que no lo hizo mal, sino que lo hizo muy mal’”.