Nicolás Grau ficha a Patricio Zapata (DC) como su abogado para enfrentar AC en su contra

Este lunes, el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA) formalizará el fichaje del abogado Patricio Zapata (DC) para encabezar su defensa ante la acusación constitucional en su contra, que presentarán durante la tarde los republicanos y libertarios.

El libelo acusatorio cuenta, hasta ahora, con cuatro capítulos y apunta a Grau por responsabilidades en el manejo fiscal del país. La ofensiva surgió a raíz de la acusación que le hizo el ahora ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a su antecesor, por un “error” de cálculo de la deuda pública del país para el periodo 2026- 2030, de más de US$10 mil millones.

Grau, quien no había hablado desde el fin del gobierno del expresidente Gabriel Boric, salió al día siguiente a romper su silencio y defenderse en radios Cooperativa y Tele13. En ese mismo momento echó a andar un engranaje para preparar su defensa, que incluyó contactos con parlamentarios del oficialismo, de la oposición, economistas y excompañeros de gabinete. A todos les hizo llegar una minuta donde profundiza sus argumentos.

En la puesta en escena también se incluyó una activación desde Europa del expresidente Boric, quien incluso llegó a tomar contacto con figuras de su sector en el Congreso para ver cuánto respaldo tenía la ofensiva.

Grau ha trabajado en coordinación con varios de sus excolaboradores en su paso por el Ejecutivo, entre ellos, Suina Chahuán y Rodrigo Echecopar, quienes fueron sus jefes de gabinete.

La formalización de Patricio Zapata a cargo de su defensa legal es un nuevo paso, que se contempló anunciar cuando se presentara formalmente el libelo acusatorio.

El fichaje de Zapata responde, según transmiten en la oposición, a dar una señal de amplitud política, ya que el abogado constitucionalista es una reconocida figura de la Democracia Cristiana. Además, en el pasado, defendió a la ahora exministra Maya Fernández (PS), quien también sorteó un libelo en su contra.

En las últimas semanas el experto en temas constitucionales también ha colaborado en la defensa jurídica del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, ante el intento del oficialismo de destituirlo del cargo en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).