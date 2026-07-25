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    Brote de ébola en la República Democrática del Congo suma 1.300 muertos y casi 3.000 casos confirmados

    Autoridades de salud congoleñas informaron también que un total de 540 pacientes se han recuperado de la enfermedad desde que comenzó el brote en mayo pasado, mientras que 766 personas permanecen aisladas u hospitalizadas.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Trabajadores sanitarios contra el ébola en Ituri (RDC). Foto: Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo.

    El brote de ébola que está asolando el norte y el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) suma hasta el momento 1.309 muertes y 2.973 casos confirmados, en medio de las difíciles tareas de contención por la violencia armada que sacude la zona desde hace años.

    El brote, declarado el 15 de mayo pasado y causado por la cepa Bundibugyo, se ha extendido por las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Haut-Uele y Tshopo.

    Según el último informe de situación publicado este sábado por las autoridades de salud congoleñas, un total de 540 pacientes se han recuperado desde que comenzó el brote, mientras que 766 personas permanecen aisladas u hospitalizadas.

    Además, 123 trabajadores sanitarios y otro personal de primera línea se han contagiado, de los cuales 36 fallecieron, según la última estimación del Ministerio de Salud local.

    Las autoridades sanitarias indicaron que el brote continúa en una “fase de transmisión sostenida, con un alto nivel de circulación del virus”.

    El ébola es una enfermedad extraña y grave que ataca el sistema inmunitario, provocando una pérdida extrema de líquidos y, a menudo, la muerte.

    Las personas pueden contraerla por contacto con animales salvajes infectados, como murciélagos frugívoros, o al manipular y preparar alimentos contaminados.

    A diferencia de otros virus, como el Covid-19 o la gripe, el ébola no es transmisible antes de que un infectado presente síntomas, que pueden aparecer entre dos y 21 días después de la exposición. Sin embargo, el riesgo de transmisión aumenta a medida que avanza la afección.

    El brote actual se originó en el este de la RDC y es el decimoséptimo brote de este tipo en el país desde 1976. Hasta el 12 de julio se habían reportado también 20 casos y 2 fallecidos en Uganda, según el Ministerio de Salud de esa nación.

    Más sobre:República Democrática del CongoRDCEbolaMuertosCasos confirmadosBundibugyoUgandaMundo

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