Funcionarios de la PDI detuvieron una encerrona en Talca durante su tiempo libre

Agentes de la Brigada de Antinarcóticos (Briant) de la PDI, haciendo uso de su tiempo libre , impidieron un intento de encerrona en Talca, Región del Maule.

Posteriormente, la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) se desplazó al sitio para esclarecer los hechos denunciados. La víctima les explicó que se encontraba circulando en su vehículo por la calle 2 Norte con Camino Las Rastras, acompañada de sus hijas menores de edad, cuando sintió ruido fuerte y vidrios saltando cerca de su rostro.

Uno de los imputados se habría subido al automóvil por el lado del piloto y el otro por la parte posterior. Como el robo fue frustrado por los detectives, los antisociales no alcanzaron a sustraer especies ni a llevarse el vehículo.

“En el lugar se encontraban detectives de civil de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes, al ver el hecho, proceden a actuar y detener a dos individuos. Al registro de las vestimentas se pudo advertir a que uno de los involucrados portaba clorhidrato de cocaína dosificada, la cual arrojó un peso de 6,24 gramos”, relató el subprefecto Claudio Reyes, jefe de la Biro de Talca.

Los aprehendidos, de 15 y 18 años, no tienen antecedentes previos. Este sábado pasaron a su control de detención, donde la Fiscalía los formalizó por los delitos de robo con intimidación en grado de frustrado y microtráfico.

Como resultado, el mayor de ellos quedó en prisión preventiva y el adolescente con internación provisoria. El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.