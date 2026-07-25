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    “Ya pueden reencontrarse con sus familias”: Mas destaca evacuación de trabajadores aislados en Pascua Lama

    El titular de Economía y Minería informó que las 23 personas que permanecían en el campamento cordillerano de Barrick fueron retiradas con éxito y están en buenas condiciones. El operativo había comenzado el viernes con la evacuación de otros 16 trabajadores.

    Por 
    Felipe Rivera
    Evacúan a los 23 trabajadores que permanecían aislados en campamento de Barrick en Atacama. Imagen referencial. Barrick

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés, confirmó este sábado la evacuación de los trabajadores que permanecían aislados en un campamento cordillerano de Barrick Chile, en la Región de Atacama, tras las intensas nevadas provocadas por el sistema frontal.

    “Con enorme tranquilidad recibimos la confirmación de que todos los trabajadores que permanecían aislados en el campamento cordillerano de Barrick, en la Región de Atacama, fueron evacuados con éxito y se encuentran en buenas condiciones”, señaló la autoridad en X.

    Y agregó que “lo más importante es que estos trabajadores ya pueden reencontrarse con sus familias. La seguridad de las personas seguirá siendo, siempre, nuestra máxima prioridad”.

    Los trabajadores habían quedado aislados en instalaciones vinculadas al proyecto minero Pascua Lama, ubicado en la zona cordillerana de Alto del Carmen, debido a las lluvias y a la acumulación de nieve registrada durante los últimos días.

    Operativo se extendió por dos jornadas

    Las labores de evacuación comenzaron el viernes, cuando 16 trabajadores fueron retirados de la alta montaña mediante cuatro vuelos. Tras esa primera etapa, otras 23 personas permanecieron en el campamento a la espera de que mejoraran las condiciones meteorológicas para reanudar los traslados.

    Barrick informó durante esa jornada que los trabajadores se encontraban en buen estado de salud y bajo monitoreo médico. También aseguró que el campamento mantenía sus comunicaciones operativas y contaba con reservas suficientes de combustible, gas, agua y alimentos.

    El procedimiento continuó este sábado, condicionado por el viento y la visibilidad en la zona cordillerana, hasta completar la evacuación confirmada por el biministro.

    Evacúan a los 23 trabajadores que permanecían aislados en campamento de Barrick en Atacama. Imagen referencial. Prensa Cristián Tapia

    Antes de que terminara el operativo, el presidente del sindicato de una empresa colaboradora, Sergio Durán, cuestionó que los trabajadores fueran enviados a la alta montaña pese a que existían pronósticos adversos para la zona.

    El diputado por Atacama Cristián Tapia también criticó la velocidad de la respuesta y la utilización de un solo helicóptero, luego de que inicialmente se informara que dos aeronaves participarían en los traslados.

    La empresa explicó que uno de los helicópteros, de mayor peso, no pudo llegar hasta el campamento debido a las condiciones de viento. Por ello, el procedimiento continuó con la única aeronave que cumplía los requisitos técnicos y de seguridad para operar.

    Barrick sostuvo que la reducción de la capacidad aérea respondió a factores logísticos, técnicos y meteorológicos, y que la decisión buscó resguardar a los trabajadores, las tripulaciones y los equipos de apoyo.

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    Más sobre:BarrickPascua LamaAlto del CarmenAtacamaDaniel Mas ValdésSistema frontalNacionalRescateEvacuación

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