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    “Estoy profundamente horrorizada”: Katy Perry condena el uso de su música para mostrar bombardeos a Irán

    La compositora recalcó que "Firework" fue escrita para unir a las personas, y no para "celebrar la guerra"

    Por 
    Sofía Álvarez
    “Estoy profundamente horrorizada”: Katy Perry condena el uso de su música para mostrar bombardeos a Irán

    A raíz de un video difundido por la Casa Blanca estadounidense en TikTok, donde se exhibe un compilado de ataques militares contra Irán con la canción “Firework” de fondo, la cantante Katy Perry rechazó el uso de su discografía para exhibir imágenes bélicas.

    En concreto, la administración publicó un montaje de bombardeos a infraestructuras iraníes, mientras suena un fragmento del himno lanzado en el 2010 que dice ”boom boom boom, aún más brillante que la luna”. La descripción del video señala que “Irán ha sido advertido”.

    Imagen de @whitehouse en TikTok

    “Estoy profundamente horrorizada y enojada”, reclamó la figura del pop. “Yo no aprobé esto, no me preguntaron”, enfatizó.

    La compositora recalcó que la canción del álbum Teenage Dream fue creada “como un himno de esperanza, curación y fuerza interior para personas pasando por sus momentos personales más oscuros”, y que “ver un mensaje de autoestima e inspiración convertido en un arma para ser la banda sonora de destrucción y violencia es una completa violación de todo lo que mi canción representa. Mi música es para unir a las personas, no para celebrar la guerra”.

    En todo caso, no es la primera vez que un artista rechaza el empleo de sus canciones para mostrar políticas de la administración de Donald Trump, como previamente ha ocurrido con Sabrina Carpenter, SZA y Ariana Grande.

    “Por favor no usen mi música con relación a este barbárico, inhumano y atroz sinsentido”, expresó Grande por un video de detenciones ejecutadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con su tema “Bye” como sonido.

    Lee también:

    Más sobre:Katy PerryFireworkCasa BlancaEstados Unidos

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