Otro extécnico de la U arruina el estreno de Jorge Sampaoli al mando de Talleres de Córdoba

Pasado el Mundial de Norteamérica, en el cual Argentina resultó ser el subcampeón, comenzó el campeonato en el país vecino. Este jueves se dio inicio al Torneo Clausura 2026, el correspondiente al segundo semestre del año. Y hoy se dio uno de los encuentros más atrayentes de la jornada inicial. Porque se trataba del regreso a las bancas de Jorge Sampaoli.

Luego de su salida de Atlético Mineiro, el casildense encontró una nueva oportunidad para reinsertarse en la actividad en Talleres de Córdoba. Su estreno oficial como técnico de la T fue con una derrota de 1-0 con Newell’s Old Boys, que dirige Frank Darío Kudelka (otro extécnico de Universidad de Chile), en el marco de la primera fecha.

No solo se trató del debut del exseleccionador de Chile al mando de su nuevo club. También significó dirigir por primera vez en la máxima división de su país natal. En los albores de su trayectoria, Sampaoli estuvo a cargo de Argentinos de Rosario, que estaba en la Primera B, la tercera categoría. Luego vino su ruta por Perú, Ecuador, Chile y otras competencias. En su currículum también está su paso por la selección argentina, que se acabó tras el mal paso por el Mundial de Rusia 2018.

Su estreno fue justo en el estadio Marcelo Bielsa, la casa de los “leprosos”, que es un homenaje de Newell’s al entrenador que fue el mentor de Sampaoli desde la concepción futbolística que pregona. El partido no tuvo presencia de chilenos. En el local, Gabriel Arias fue suplente. En la visita, Bruno Barticciotto quedó fuera por lesión, mientras que Matías Catalán está apartado del primer equipo. Cabe recordar que Ulises Ortegoza dejó el club y partió a Racing.

Planteando una línea de cinco en el fondo, Talleres tuvo más el balón durante el primer tiempo, sin embargo las opciones más claras para convertir fueron de los rosarinos. Para fortuna de la T, el marcador se fue en blanco al entretiempo.

En la segunda mitad, Newell’s abrió la cuenta. En los 55′, mediante un lanzamiento penal, Matías Cóccaro (exdelantero de Huracán) anotó el 1-0. Los cordobeses reaccionaron y atacaron con más asiduidad, sin embargo carecieron de fineza en la puntada final. Los cambios de Sampaoli le dieron más juego por afuera, pero siempre la jugada terminaba en algún centro poco preciso.

El panorama se le complicó más a Talleres cerca del final porque se quedó con uno menos. El zaguero Román Riquelme, una de las caras nuevas en el reciente mercado de pases, recibió la doble amonestación.

Pese a la presión ejercida en la parte final del encuentro, no pudo llegar al empate. En la próxima fecha del torneo, el equipo de Jorge Sampaoli recibirá a Vélez Sarsfield.