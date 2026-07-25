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    Suspenden marcha del Orgullo en Berlín tras atropello que dejó varios heridos

    Un vehículo impactó a un grupo de personas en las inmediaciones del parque Tiergarten, cerca de la Puerta de Brandeburgo. La policía alemana desplegó un operativo y mantiene una intensa búsqueda de sospechosos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Suspenden marcha del Orgullo en Berlín tras atropello que dejó varios heridos SHAMIL ZHUMATOV

    La marcha del Orgullo LGBTQ+ de Berlín fue suspendida este sábado luego de que un automóvil atropellara a varias personas cerca de las celebraciones realizadas en el centro de la capital alemana.

    De acuerdo con la Policía de Berlín, el hecho ocurrió en el parque Tiergarten, situado en las cercanías de la Puerta de Brandeburgo, donde el vehículo impactó a múltiples personas durante la tarde.

    Equipos policiales y servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar para atender a los afectados. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cantidad total de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

    Suspenden marcha del Orgullo en Berlín tras atropello que dejó varios heridos

    “Estamos buscando intensamente a los sospechosos”, informó la policía alemana mediante una publicación en la red social X, sin entregar mayores antecedentes sobre el vehículo, sus ocupantes o las circunstancias que rodearon el incidente.

    Tras lo ocurrido, las autoridades ordenaron poner término a las actividades y solicitaron a los asistentes abandonar el sector. Cientos de miles de personas se habían congregado durante la jornada para participar en el Christopher Street Day, considerado uno de los eventos del Orgullo más multitudinarios de Europa.

    Las causas del atropello todavía se encuentran bajo investigación y, por ahora, las autoridades no han informado si se trató de un hecho intencional o de un accidente.

    Más sobre:Marcha del OrgulloBerlínAlemaniaAtropelloTragedia

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