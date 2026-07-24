Reino Unido afirma estar “listo para defenderse” después de que Irán dijera que sus bases militares son “objetivos legítimos”

Reino Unido declaró este jueves que “está preparado las 24 horas del día, los 7 días de la semana para defenderse”, después de que Irán afirmara que las bases militares británicas utilizadas por Estados Unidos eran consideradas “objetivos legítimos”.

De acuerdo a BBC, el gobierno británico ha permitido que Washington lance operaciones “defensivas” desde sus bases, que albergan personal y aeronaves estadounidenses, al tiempo que se niega a cooperar en operaciones ofensivas contra territorio iraní.

Esa política, como informó The Guardian, no ha sido alterada por el nuevo primer ministro, Andy Burnham, a quien se le notificó la semana pasada que se había tomado la decisión de extender el acuerdo con la Casa Blanca.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que el Reino Unido era un “cómplice” en la guerra de EE.UU., mientras que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el brazo militar del régimen, declaró que cualquier país que apoye militarmente a Washington “será responsable de las consecuencias y repercusiones”.

El CGRI además afirmó que “cualquier base utilizada para la agresión contra territorio iraní constituye un objetivo legítimo para nuestras fuerzas” .

En un comunicado publicado por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el grupo también dijo que dos días antes se habían lanzado misiones de bombardeo estadounidenses desde la base de la Royal Air Force (RAF) en Fairford, Gloucestershire.

En respuesta a las amenazas iraníes, tal como consignó BBC, un portavoz del gobierno británico declaró: “Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para proteger al Reino Unido de cualquier tipo de ataque, ya sea en nuestro territorio o desde el extranjero. El Reino Unido está listo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para defenderse”.

“Esto incluye la aplicación de un enfoque escalonado para la defensa aérea y antimisiles, proporcionado por activos de la Marina Real, el Ejército Británico y la Real Fuerza Aérea equipados con una gama de capacidades avanzadas, trabajando en estrecha colaboración con nuestros aliados de la OTAN”, añadió el vocero.