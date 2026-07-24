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    La impericia cuesta caro: O’Higgins cae por la mínima ante un Boca Juniors que no asusta y se jugará todo en Rancagua

    La ida de los playoffs de la Copa Sudamericana terminó siendo un triunfo para los xeneizes por 1-0, en La Bombonera, con tanto de Miguel Merentiel. Haciendo una interesante labor particularmente en el primer tiempo, los celestes no aprovecharon las ocasiones de gol que tuvieron.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    O'Higgins cae por la mínima ante Boca Juniors, en La Bombonera. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    La expedición de O’Higgins por La Bombonera acabó en una derrota por la mínima. Era un partido con tintes históricos para la institución de Rancagua, porque no todos los días tienes una llave de eliminación directa ante un gigante del continente. La ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, por un cupo en los octavos de final, fue 1-0 a favor de Boca Juniors. Pero está todo abierto para la revancha.

    Pese a la suspensión de la final de la Copa de la Liga, a raíz del frente de mal tiempo en el país, los celestes llegaron con mayor rodaje que su rival. La eliminación de la Libertadores, a manos de Universidad Católica, generó un sismo de grueso calibre en La Boca. Con nuevo entrenador (un histórico del club y alguien con espalda como el Vasco Arruabarrena) y cambios en el plantel, está en plena fase de reconstrucción.

    Una de las virtudes del equipo de Lucas Bovaglio es que no renuncia a buscar el arco rival, independiente a ser local o visitante. Eso también sucedió en el icónico recinto bonaerense, sobre todo en un primer tiempo donde le complicaron la existencia a un elenco con un finalista del Mundial en la cancha (Leandro Paredes). El pecado de O’Higgins fue no aprovechar las ocasiones de gol. Ante estos rivales y en este tipo de partidos, suele costar caro.

    Nadie se hubiera extrañado si el elenco de Rancagua se ponía en ventaja. Con personalidad, O’Higgins se plantó en una cancha mala y blanda (resembrada) y tocó la puerta del golero Álvaro Montero desde temprano. En los 6′, un ataque directo que nació desde su área casi acaba en gol de Francisco González, quien define por arriba y el balón termina en el techo del arco. Luego, en los 15′, lo tuvo Pavez, luego de un córner con jugada preparada.

    Arnaldo Castillo, contra los centrales, servía de pivote para descargar. Mientras que “Pancho” González, quien partirá a México tras esta eliminatoria contra Boca, siempre era el más buscado cuando estaba libre en la derecha. Sin esconderse, O’Higgins estaba realizando una actuación más que interesante. Pero le faltaba la puntada final. En los 21′, llegó la tercera chance de gol: un remate frontal de Sarrafiore que obliga a una tapada del colombiano Montero.

    Boca no tenía por dónde. Su performance estaba lejos de convencer el exigente y exitista paladar de los hinchas y del medio transandino. No obstante, encontró una ventana abierta y se metió. El subcampeón mundial Paredes filtra un pase hacia Miguel Merentiel. La única con espacio que le quedó al uruguayo acabó en gol, porque definió en soledad en los 44′. Faúndez, que tenía un duelo aparte con Sebastián Villa, quedó enganchado. 1-0.

    Con desventaja, y tras desperdiciar opciones concretas en la primera parte, los celestes debían remar desde atrás. Sin embargo, empezaron a padecer un poco más el encuentro. Boca, sin demostrar una superioridad concreta, sufrió menos en su terreno. Si en los 62’, un tiro libre de Paredes fue muy elevado, al minuto siguiente un cabezazo de Ascacibar dio en un rival. Con signos de agotamiento, O’Higgins fue dejando espacios y estaba menos preciso.

    A 20′ del final, tras la pausa de hidratación, Bovaglio movió el tablero con la inclusión de Tomás Avilés (debutante) y Bastián Yáñez, reemplazando a Leiva y Rabello, respectivamente. Seguía en el campo González, quien fue de más a menos durante el encuentro. En el complemento, la figura rancagüina apareció poco y nada en materia ofensiva.

    El Boca del Vasco Arruabarrena ganó, pero dejó la serie totalmente abierta de cara a la vuelta. Viendo el vaso medio lleno para la vereda celeste, el autodenominado Capo de Provincia salió relativamente airoso de La Bombonera. Si hubiese tenido pegada en los metros finales, quizás la historia era distinta.

    El próximo jueves 30 es la revancha, en El Teniente de Rancagua. El ganador enfrentará a Recoleta de Paraguay en la siguiente ronda. Si afina la puntería y mantiene el atrevimiento del primer tiempo, puede pelear.

    FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Boca Juniors: A. Montero; D. Gorosito (78’, M. Braida), N. Figal, A. Costa, L. Blanco; L. Paredes, M. Delgado; L. Flores (78’ A. Velasco), T. Aranda (60′, S. Ascacibar), S. Villa (90′, K. Zenón); y M. Merentiel. DT: R. Arruabarrena.

    O’Higgins: O. Carabalí; F. Faúndez, A. Robledo (78’, N. Garrido), M. Brizuela, L. Pavez; F. Ogaz, J. Leiva (70′, T. Avilés); F. González, B. Rabello (70′, B. Yáñez), M. Sarrafiore (78′, M. Maturana); y A. Castillo (82′, T. Vecino). DT: L. Bovaglio.

    Goles: 1-0, 44′, Merentiel, recibe pase filtrado de Paredes y define solo.

    Árbitro: A. Matonte (URU). Amonestó a Faúndez (OH).

    Estadio La Bombonera, Buenos Aires. Asistieron 50 mil personas, aprox.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaO'HigginsBoca JuniorsLa BomboneraLeandro ParedesLucas BovaglioBoca vs O'Higgins

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