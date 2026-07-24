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    Balance de sistema frontal: 13 fallecidos, 18 desaparecidos, 18.254 damnificados y más de 59 mil viviendas dañadas

    La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, además informó de un aviso de la DMC por altas temperaturas entre las regiones de Tarapaca y y Atacama, y el ingreso de un nuevo sistema frontal entre la Región de Los Ríos hacia la Región de Valparaíso.

    Por 
    Lya Rosen
    La directora de Senapred, Alicia Cebrián, ofrece un nuevo balance de afectaciones por el sistema frontal. Captura de pantalla.

    Esta noche, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, dio a conocer un nuevo balance en torno a la emergencia que provocó el sistema frontal que afectó al país en los últimas días, principalmente en las regiones de Coquimbo y Atacama.

    Es así como detalló que hasta el momento se mantiene la cifra de 13 fallecidos entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

    Sin embargo, el número de personas desaparecidas aumentó a 18, luego de que Carabineros recibiera 14 presuntas desgracias en las últimas horas. Como detalló Cebrián, 11 de ellas son en la Región de Coquimbo y 7 en la Región de Atacama.

    Dentro de las afectaciones personales también se cuentan 18.254 damnificados, 1.748 albergados, cuya mayor concentración es en la Región de Coquimbo, y 45.108 aislados, especialmente en la regiones de Atacama y Coquimbo.

    En cuanto a daño a viviendas, la directora dijo que 15.679 están destruidas, 8.492 tienen afectación mayor, 34.741 presentan deterioro menor y 552 están con daño en evaluación por parte de los organismos locales.

    “Es necesario, y lo hacemos siempre en esta vocería, precisar que estos datos son datos preliminares levantados por los equipos municipales y se irán ajustando en la medida que se pueda ir aplicando los catastros que ya están en curso”, apuntó Cebrián al respecto.

    Respecto a la mensajería SAE, informó que durante esta jornada no se han enviado nuevos mensajes y que desde el 14 de julio hasta la fecha se registran 162 envíos de dichas alertas, entre las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Atacama.

    Electricidad, agua y elementos de ayuda

    En cuanto al suministro eléctrico, la autoridad señaló que había un poco más de 28.000 clientes sin servicio, aunque “no todos ellos responden a las causas del sistema frontal”.

    Respecto al suministro de agua, informó que para complementar la entrega de agua potable a la región de Coquimbo, hoy fueron enviados 31 carros de bomberos provenientes de Valparaíso, la Región Metropolitana y de Atacama “con cerca de 400 mililitros de agua que van a ir en apoyo a la distribución de agua no potable para las personas que aún se mantienen en zonas con el suministro interrumpido”.

    De la misma forma, dio a conocer que desde Senapred se han gestionado más de 180 toneladas de elementos de ayuda, consistentes en kit de alimentos, kit de aseo, herramientas, mascarillas, dando respuesta a las solicitudes levantadas por los municipios.

    En esta apartado, Cebrián especificó que la distribución de ayuda se ha realizado con la colaboración de medios terrestres y aéreos, y también con el apoyo marítimo de la Armada.

    Es así como la Federación Aérea de Chile ha dispuesto 11 aeronaves para continuar el traslado, a las que se suman las naves de las Fuerzas Armadas, lo que permitió en esta jornada realizar “un cuarto vuelo trasladando más de 9 toneladas de ayuda a la comuna de Vallenar”.

    Altas temperaturas y un nuevo sistema frontal

    Finalmente, respecto a las condiciones meteorológicas para estos días, Cebrián indicó que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene un aviso vigente de altas temperaturas entre las regiones de Tarapaca y y Atacama, con máximas que en la zona de cordillera de la costa y pampa podrían llegar por sobre los 30 grados.

    Ante esto, advirtió que se va a estar observando lo que ocurra respecto a la nieve que se ha acumulado en la cordillera producto del sistema frontal, ya que este aumento de temperatura podría ocasionar eventuales deshielos que a su vez podrían generar un aumento en los cauces

    “Por lo tanto les pedimos a las personas mantenerse informados y no acercarse a cauces de ríos producto de que pudiera haber un aumento en ellos”, pidió la directora de Senapred.

    La zona centro-sur, en tanto, durante estos días se ha mantenido con precipitaciones normales, entre las regiones de Valparaíso y O’Higgins, con montos que se han ido acumulando también dentro de rangos normales.

    Sin embargo, apuntó Cebrián, se proyecta a partir de este viernes el ingreso de un nuevo sistema frontal que va a abarcar el tramo desde la Región de Los Ríos hacia la Región de Valparaíso.

    Para la Región de Los Ríos y La Araucanía, dicho sistema está dentro de rangos normales para la época, y de la Región de Biobío hacia el norte, hasta la Región de Valparaíso, va a tener una condición de isoterma cero alta.

    “Por lo tanto se han iniciado ya el monitoreo y las coordinaciones de los cursos de acción en todas estas regiones del tramo con las declaraciones de las alertas tempranas preventivas y el análisis de las condiciones territorio a territorio, de manera de poder levantar las alertas que sean necesarias, activar los cursos de acción que ya están planificados y proyectados para todo este territorio que se va a ver afectado por estas precipitaciones”, añadió.

    Más sobre:Sistema frontalBalanceAfectacionesSenapredAlicia CebriánFallecidosDesaparecidosDamnificadosNacional

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