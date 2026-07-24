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    Política

    Presidentes de partidos oficialistas buscan dejar atrás las tensiones y coordinan agenda común con Kast

    Desde la UDI propusieron una agenda de proyectos para luego de la aprobación de la megarreforma en temas de seguridad y reforma al mercado de capitales. En general, los timoneles del oficialismo señalaron tener "buenas relaciones" entre ellos. "Quedó en el pasado", dijo Squella por los cruces con RN.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago 3 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa junto los presidentes de partidos oficialistas Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Los presidentes de RN, Andrea Balladares; de la UDI, Guillermo Ramírez; de Evópoli, Luciano Cruz-Coke; y del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvieron la tarde de este jueves una reunión de trabajo con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda para coordinar la agenda legislativa que impulsará el Ejecutivo durante los próximos meses.

    Al ingresar al encuentro, el presidente de la UDI descartó que la cita estuviera relacionada con la convivencia entre los partidos que respaldan al gobierno y aseguró que el objetivo era abordar las prioridades legislativas tras la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

    “Nosotros hoy hemos venido acá a conversar acerca de la agenda que debiera tener el Presidente después de la aprobación del proyecto de ley de Reconstrucción”, afirmó Ramírez.

    El diputado sostuvo que, tras la tramitación de la megarreforma, el Ejecutivo debe impulsar nuevas iniciativas en materia de seguridad y crecimiento económico.

    “Una batería importante de proyectos en materia de seguridad, como también una reforma al mercado de capitales, de tal manera de seguir profundizando en el objetivo que el gobierno le prometió a los chilenos: mejorar la economía para que haya más trabajo, para que los salarios aumenten”, señaló.

    Asimismo, planteó que el gobierno debe concentrarse en combatir el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y la inmigración ilegal.

    “Esos son los temas que nosotros hemos planteado y, por supuesto, que el gobierno está llano y hemos venido conversando estos temas en las últimas semanas a activar esas agendas post Ley de Reconstrucción”, agregó.

    Coordinación oficialista

    La presidenta de RN explicó que la reunión forma parte de un mecanismo permanente de coordinación entre las colectividades que respaldan al Ejecutivo.

    “La verdad que hoy día hemos tenido una reunión de coordinación, de lo que ya habíamos hablado, los partidos con el Presidente Kast de generar esta instancia de manera formal y obviamente con una periodicidad que nos permita abordar los distintos temas”, sostuvo Balladares.

    La senadora adelantó además que RN entregará al Mandatario el plan Chile se Levanta, enfocado en medidas para enfrentar los efectos del sistema frontal.

    “La gran parte del país está viviendo una emergencia climática y necesitamos tener respuesta para ayudar a las pymes, a los agricultores, a todas las personas que se han visto afectadas”, indicó.

    Respecto de la relación con el Partido Republicano, Balladares afirmó que RN busca fortalecer la coordinación entre los partidos oficialistas.

    “Lo que hemos buscado desde Renovación Nacional es proponer instancias que nos permitan coordinarnos mejor, que nos permitan que todos los partidos que no nos había tocado trabajar juntos hoy día, podamos generar ese fiato y esa coordinación que nos permitan enfrentar los distintos proyectos de ley o los distintos desafíos de las políticas públicas que va a impulsar el gobierno”, señaló.

    Por su parte, el presidente de Evópoli sostuvo que las prioridades del oficialismo deben estar centradas en el empleo y el costo de la vida.

    “Yo creo que lo más importante es que todos los partidos, en un momento donde Chile necesita principalmente enfocarse en pega y en el alto costo de la vida, que es precisamente lo que hemos venido nosotros como partido y también como sector en coordinación, todos los partidos que estamos apoyando precisamente al gobierno es centrarnos hoy día en aquellas necesidades de la ciudadanía que son más urgentes”, afirmó Cruz-Coke.

    El rol del PDG

    Durante sus declaraciones, Cruz-Coke también se refirió al Partido de la Gente (PDG), señalando que una lista parlamentaria conjunta habría fortalecido la representación del sector.

    “Tendríamos 29 senadores y tendríamos la mayoría de la Cámara de Diputados”, afirmó, valorando además que algunos parlamentarios del PDG respalden los proyectos del Ejecutivo.

    En la misma línea, Arturo Squella relativizó la necesidad de establecer una coordinación política formal con esa colectividad.

    “Yo creo que dentro de las bancadas oficialistas tenemos todo lo necesario para sacar adelante las grandes reformas que está haciendo el gobierno”, sostuvo.

    El senador agregó que “si uno ve lo que han sido estos cuatro meses, han votado sistemáticamente con nosotros. Eso no necesariamente obliga a estar conversando, negociando como bloque, sino que apelar más bien al contenido o al mérito de cada una de las cosas que el gobierno pone sobre la mesa para discutir y, en definitiva, para apoyar”.

    Asimismo, evitó polemizar con las declaraciones de la secretaria general de RN, Katherine Martorell, sobre parlamentarios del Partido Republicano.

    “Nosotros permanentemente damos las gracias a todas las personas que se han sumado con mucha fuerza a trabajar por este gobierno. Dentro de ellos un verdadero motor es la secretaria general de Renovación Nacional y evidentemente que en los momentos que tuvimos algunas dificultades por situaciones que se generaron, hablamos con esos parlamentarios, lo hemos dicho en su momento, afortunadamente ya quedó en el pasado”, afirmó.

    Sedini y la comisión mixta

    Ramírez también descartó que durante la reunión se abordaran las declaraciones de la exministra vocera Mara Sedini.

    “La verdad, ese no es un tema que nos interese conversar con el Presidente de la República”, señaló.

    Finalmente, se refirió al aplazamiento de la votación del informe de la comisión mixta de la megarreforma en el Senado, programada ahora para el próximo martes 4 de agosto.

    “Habríamos preferido que el informe de la comisión mixta se vote ayer, es inútil ocultar eso pero también es cierto que estamos hablando de un tema que no es del corazón de la reforma”, afirmó.

    Añadió que “la compensación a los municipios es un tema importante, sin duda, pero no es del corazón de la reforma y por lo tanto el objetivo ya está plenamente cumplido”.

    Más sobre:GobiernoLa MonedaUDIRNEvópoliPartido RepublicanoJosé Antonio Kast

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