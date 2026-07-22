Contra quiénes apuntó Mara Sedini en los cuatro episodios que marcaron su reaparición

No dio nombres. No quiso apuntar contra nadie en particular. Pero no por eso el remezón fue menos fuerte. La entrevista a Mara Sedini que anoche emitió el programa Sin Filtros no dejó indiferente a nadie en el oficialismo. En ella, hizo un repaso -con lujo de detalles- de las mayores controversias que protagonizó durante sus 69 días en el gobierno.

Al no dar nombres, la extitular de la Secretaría General de Gobierno dejó instalado un mano de dudas. Mientras la entrevista se emitía, diversos chats que agrupan a personeros del oficialismo se activaron para comentar e intentar descifrar contra quiénes apuntaba.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Sedini recordó que “hubo un momento en que una de las tres personas más poderosas dentro del gobierno se me acercó y me dice: ‘Eso es lo que no te puede pasar, eso no puede ser’. ‘¿Cómo?’, le digo yo. Y me dice: ‘Este es el gobierno de los fomes, nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome’. Yo lo quedo mirando y le digo: ‘Entonces, ¿por qué me llamaron? ¿Qué estoy haciendo yo aquí?’. Me respondieron: ‘¿Eres actriz? Entonces actúa. En ese momento yo me di cuenta que teníamos un problema grave”.

Según pudo conocer este medio, la exministra se refería al jefe se asesores del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval (Partido Republicano). En abril, se produjo la única extensa conversación entre él y la entonces ministra. Se dio luego de numerosos traspiés cometidos por ella y que terminaron por debilitar su figura, y que obligaron al Presidente Kast a respaldarla tanto en público como en privado.

Quienes conocieron de ese intercambio hacen un matiz frente a los dichos de Sedini. Precisan que la frase que Irarrázaval utilizó fue que “este fue el gobierno de las corbatas, somos fomes, así somos”. Junto con eso, aseguran que el jefe de asesores le recomendó “seguir el guión” a modo de consejo y en un contexto distendido, para instalar a utilizar sus herramientas como actriz.

“Diganle a esta niñita que no hable más”

En la entrevista, Sedini también abordó el comité político donde el gobierno definió el ajuste al Mepco y, con ello, permitir el alza de las bencinas debido a la guerra en Irán.

Según relató, en la instancia -en que estaban presentes los demás ministros y el Presidente- ella advirtió que la decisión de subir el costo de los combustibles a las personas chocaba directamente con el relato de bajar el impuesto corporativo, uno de los principales ejes de la megarreforma que empujaba el gobierno de Kast.

Sedini aseguró que se enteró que “la misma persona del ‘gobierno de los fomes’ dijo: ‘Díganle a esta niñita que no hable más y no hable tanta huevada’. Cuando se le preguntó directamente si había sido Irarrázaval, evitó dar nombres. Desde el entorno del jefe de asesores, descartan que él haya dicho “diganle a esta niñita que no hable más”.

La relación entre Irarrázaval y Sedini fue ripiosa desde un comienzo. La periodista tenía una mala opinión de él: considera que es alguien destemplado y con actitudes machistas. Es más, atribuye, en buena parte, al jefe de asesores las presiones para su salida rápida.

La minuta de Apablaza

La exministra también recordó la polémica después de que en una vocería se refiriera al exfrentista Galvarino Apablaza como “condenado” por el asesinato de Jaime Guzmán. Respecto a ese episodio, aseguró que la frase no fue de ella: “Presidencia me entrega un papel con la respuesta donde salía que Apablaza estaba condenado”.

Es este caso, comentan en La Moneda, Sedini se habría referido a uno de los periodistas del equipo de prensa de Presidencia, encabezada por María Paz Fadel. La Tercera pidió formalmente una versión al respecto, sin embargo, en Presidencia no quisieron referirse al tema.

El manto de dudas sobre RN

Además de los funcionarios de gobierno apuntados, sin especificar, la exministra arremetió contra un partido del oficialismo. De acuerdo al relato de Sedini, dos personas de una colectividad le pidieron cargos específicos. Al no cumplirse, la habrían amedrentado. Se le preguntó si hablaba de Renovación Nacional (RN), y optó por guardar silencio.

“Alguien muy importante de la política chilena, cuando yo estaba en la OPE, se me acercó, me pasó un currículum y me dijo: ‘Este es el cargo que yo quiero. Con este cargo tú te ahorras problemas. Esto es política’”, recordó la exvocera.

“Optamos por otra persona en ese cargo. Cinco días de gobierno y quien me había pasado el currículum ya estaba destruyéndome en los medios. Oficialista, de nuestro sector”, contó Sedini.

A esta situación, según contó la exministra, se sumó una segunda. “Otra persona muy importante de un partido, con cargo, me pide un puesto y me llamaba hasta más no poder. Que quería tal cargo en tal región. Es una segunda persona (…) importante en un partido, casualmente el mismo que el primero”, dijo.

“Se me acerca y me dice: ‘Te pedí esto y, como no me lo vas a cumplir, por lo que veo, a partir de hoy salgo a destruirte en los medios’”, complementó.

En el partido saben que la exministra se refería a ellos. Es más, algunas fuentes de RN sugieren que se trataría del jefe de bancada de los diputados de la colectividad, Diego Schalper, y de la jefa de comité de los senadores de la misma, María José Gatica. Sin embargo, desde el entorno de ambos descartan que hayan hecho una advertencia de ese tipo a la ministra.

El 22 de marzo, en conversación con Mesa Central, el diputado apuntó contra Sedini, a quien instó a ordenar y fortalecer la comunicación del Ejecutivo en medio de un escenario que calificó como complejo.

En esa ocasión, Schalper planteó que la autoridad “tiene que ser muy ordenada” al explicar las decisiones del gobierno, y además “más vehemente” para enfrentar las múltiples agendas abiertas.

Por su parte, a mediados de mayo, la senadora Gatica sostuvo, en conversación con Emol TV, que “la vocería de gobierno es un ministerio 100% político comunicacional. Cualquier falla que puedas tener en la vocería repercute sí o sí en el Presidente, ahí es donde hay que tener mucho ojo. O sea, tiene que haber una mejora, tiene que haber un cambio”.

En el partido explican que no es raro que parlamentarios hagan solicitudes de ese tipo a los ministros cuando un gobierno se instala. Pero, frente a las acusaciones de Sedini, enfatizan que quien lideró las nominaciones fue la actual presidente de RN, Andrea Balladares. Ella participó de la mesa política destinada a ese fin, de la que participó incluso Kast.

Las mismas fuentes comentan que, en el caso de la Segegob, Balladares hizo propuestas tanto en esa instancia, como también directamente con el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Lagos, y no con Sedini.

Además, reconocen que otros ministros han alertado a la directiva de RN sobre parlamentarios que hacen solicitudes por algunos nombramientos, pero aseguran que Sedini, mientras fue ministra, nunca elevó un reclamo de ese tipo.

En la colectividad lamentan el comportamiento de Sedini. Además, cuestionan que no haya dado nombres, pues logró instalar un mantó de dudas sobre ellos. Además, consideran que lo único que consiguió con su entrevista fue abrirle un gran flanco al Presidente Kast.