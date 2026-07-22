SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El íntimo agradecimiento de Quiroz a la “lealtad y el coraje” de la UDI en la recta final del megaproyecto

    Este martes, los legisladores gremialistas tuvieron un papel clave en la jugada repentina que hizo el titular de Hacienda para apurar la comisión mixta que se debe constituir a raíz del punto pendiente que quedó del megaproyecto

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Dedvi Missene

    Al llegar este martes al Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegó directo a la oficina del comité de los diputados UDI.

    Aparentemente, el jefe económico del gobierno quería hacer un gesto especial a la bancada gremialista ad portas de que la Cámara votase, en tercer trámite, los últimos ajustes introducidos por el Senado del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

    De hecho, incluso antes de reunirse con representantes del Ministerio Secretaría General de la Presidencia para que le hicieran un reporte de los votos para aquella jornada, Quiroz quería saber el diagnóstico que tenía la UDI.

    En esa reunión, a primera hora, participó el ministro, junto a sus asesores, y la jefa y el subjefe de bancada gremialista, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, además del coordinador de ese grupo parlamentario, Rodrigo Pinochet.

    Aunque el resultado de la ronda de votaciones no resultó 100% exitosa para La Moneda -ya que la Cámara rechazó un solo artículo sobre compensación de fondos municipales-, en momentos que se dirigía a Santiago, Quiroz le envió un mensaje de audio a la bancada para agradecer su apoyo en toda la tramitación.

    “Un saludo a todos los parlamentarios de la UDI que han apoyado con lealtad y coraje el proyecto que acabamos de pasar por tercer trámite. Un gran saludo”, dice el audio que fue distribuido entre todos los miembros del comité gremialista.

    Sus palabras fueron valoradas en la bancada UDI, que en su afán de mantener una posición equilibrada entre la defensa del gobierno y a la vez un diálogo razonable con la oposición, se ha enemistado con sus socios tradicionales de RN y, por otro lado, se ha enfrentado a los legisladores republicanos que reflotaron sus críticas a lo que llaman la “derechita cobarde”.

    Las manos del ministro

    Si bien el ministro es independiente y ha establecido lazos fuertes con otros partidos como los republicanos y los libertarios, la cercanía con la UDI se ha ido asentando por varios factores previos.

    Al llegar al cargo, sin conocimiento de cómo funcionaba la “jungla” del Congreso, uno de los primeros partidos en brindarle apoyo técnico y político fue la UDI.

    El exdiputado Felipe Donoso (UDI) fue fichado como asesor político en Hacienda, mientras que la abogada Bárbara Bayolo (independiente), quien era jefa del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán y principal consejera jurídica de los senadores y diputados gremialistas en temas económicos y tributarios, se convirtió en su coordinadora legislativa. Ambos se han consolidado como principales manos de Quiroz en las negociaciones y en el seguimiento de la megarreforma.

    El lazo de Quiroz con la UDI, además, le ha servido para hacer puente con el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), cuando han surgido roces entre ambos secretarios de Estado.

    Acelerar la mixta

    Este martes, además, los legisladores UDI tuvieron un papel clave en la jugada repentina que hizo el titular de Hacienda para apurar la comisión mixta que se debe constituir a raíz del punto pendiente que quedó del megaproyecto sobre compensación de platas municipales.

    Tras la sesión, Weisse se le acercó para evaluar los pasos y tratar de cerrar la etapa de la mixta lo antes posible. Quiroz le pidió que fuera este mismo miércoles.

    Para el ministro era clave poder dar una señal importante esta semana con el fin de atenuar la incertidumbre económica, de que al menos el trámite regular de la megarreforma ya quedaba sellado, faltando solo la revisión que debe hacer el Tribunal Constitucional y el debate de un paquete de vetos presidenciales que enviaría el Ejecutivo para eliminar ciertos artículos.

    Precisamente fueron los diputados de la UDI los que afinaron la estrategia y le avisaron de la jugada al senador Javier Macaya (UDI), quien es presidente de la Comisión de Hacienda, por lo que en esa calidad le corresponderá encabezar esta instancia mixta que se conformará por cinco diputados y cinco senadores.

    Macaya (UDI), quien fue el principal aliado incondicional de Quiroz en el Senado, accedió de inmediato y se comprometió a citar a la comisión a las 15 horas y evacuar un informe resolviendo el nudo final en una máximo de dos horas.

    Más sobre:PolíticaMegaproyectoMegarreformaCámaraJorge QuirozUDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El huracán Mara Sedini: cómo vivió La Moneda sus acusaciones y el complejo día después en Palacio

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente

    Casas, establecimientos educacionales, rutas y hospitales: las casi 23 mil afectaciones del temporal en infraestructura

    Calisto arremete de nuevo: pide a Valencia cambio de fiscal e insiste con urgencia ante el TC para que congele el caso

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    Contra quiénes apuntó Mara Sedini en los cuatro episodios que marcaron su reaparición

    Lo más leído

    1.
    “Si mi respuesta es fome, lo lamento”: Alvarado evita profundizar en las acusaciones de Sedini sobre su paso por el gobierno

    “Si mi respuesta es fome, lo lamento”: Alvarado evita profundizar en las acusaciones de Sedini sobre su paso por el gobierno

    2.
    Las frenéticas horas para conformar la comisión mixta y la opción de despachar el megaproyecto hoy

    Las frenéticas horas para conformar la comisión mixta y la opción de despachar el megaproyecto hoy

    3.
    El misil de Sedini a La Moneda: exvocera acusa boicot durante su paso por el gobierno y apunta al Segundo Piso

    El misil de Sedini a La Moneda: exvocera acusa boicot durante su paso por el gobierno y apunta al Segundo Piso

    4.
    Megarreforma: grueso del proyecto clave de Kast es despachado para convertirse en ley y un artículo pasa a comisión mixta

    Megarreforma: grueso del proyecto clave de Kast es despachado para convertirse en ley y un artículo pasa a comisión mixta

    5.
    Diputado Romero califica como “grave error” extender tramitación de la megarreforma y desdramatiza dichos de Kaiser

    Diputado Romero califica como “grave error” extender tramitación de la megarreforma y desdramatiza dichos de Kaiser

    6.
    Megarreforma: Quiroz va por su revancha y oficialismo acelera trámite de comisión mixta para este miércoles

    Megarreforma: Quiroz va por su revancha y oficialismo acelera trámite de comisión mixta para este miércoles

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Extienden plazo para inscribir la PAES 2026: ¿Hasta cuándo se permite registrar las pruebas?

    Extienden plazo para inscribir la PAES 2026: ¿Hasta cuándo se permite registrar las pruebas?

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    General Araya y detención de El Panda: “Los criminales de esta naturaleza deben estar en la cárcel”
    Chile

    General Araya y detención de El Panda: “Los criminales de esta naturaleza deben estar en la cárcel”

    El huracán Mara Sedini: cómo vivió La Moneda sus acusaciones y el complejo día después en Palacio

    Calisto arremete de nuevo: pide a Valencia cambio de fiscal e insiste con urgencia ante el TC para que congele el caso

    Gobierno se propone atraer US$100.000 millones de inversión en cobre y depender menos de China
    Negocios

    Gobierno se propone atraer US$100.000 millones de inversión en cobre y depender menos de China

    Nieve acumulada supera con creces el promedio histórico y proyecta mejor escenario para riego y generación en el verano

    La declaración de Mauro Valdés por el caso Sartor ante la Fiscalía: “Estoy dentro del grupo de personas afectadas”

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Hasta con nueve clasificados de Conmebol: qué tan real es el Mundial 2030 con 64 equipos que quiere Gianni Infantino
    El Deportivo

    Hasta con nueve clasificados de Conmebol: qué tan real es el Mundial 2030 con 64 equipos que quiere Gianni Infantino

    Tras autorización de Mindep a conciertos de BTS: ¿qué pasará con los partidos de la U ante Everton y Cobresal en el Nacional?

    Una sorpresa en el arco y con solo tres campeones del mundo: la FIFA publica el equipo ideal elegido por los hinchas

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile
    Tecnología

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando
    Cultura y entretención

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    Festival Canción Nacional reprograma su primera edición para abril de 2027

    Cocaína Negra: anuncian estreno del filme sobre el químico de la DINA Eugenio Berríos

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente
    Mundo

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente

    Flávio Bolsonaro emula a su padre y reúne a diplomáticos extranjeros para cuestionar el sistema electoral

    Investigan en Francia la muerte de Daniel Siad, supuesto reclutador de mujeres para Epstein

    Té yogui
    Paula

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz