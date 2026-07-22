Argentina no solo sufre por la derrota en la final del Mundial, ante España. Su dirigencia también lo pasa mal por un asunto tanto o más grave. La justicia de Estados Unidos arremete directamente contra los máximos jerarcas de la AFA, encabezados por Claudio Tapia. Según los medios de comunicación más importante de Argentina, al dirigente, se le incautó un teléfono móvil, aunque la versión oficial de la entidad que rige al fútbol transandino niega esa versión.

El operativo, en el que participaron efectivos de la FBI, se enmarca en la investigación que realiza los norteamericanos, en relación a la estructura que generó la AFA para desarrollar millonarios negocios en ese país y para suscribir contratos internacionales.

“Le incautó el celular a Chiqui Tapia”: prensa argentina revela ofensiva del FBI y la AFA reacciona con dureza

A través de un enérgico comunicado, la AFA enfrenta las versiones periodísticas. “El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino”, sostiene en primera instancia.

Luego, procura precisar el trámite. “La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”, explica.

“En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”, sostiene la organización.

“El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”, apunta la versión oficial.

Contra la prensa

Luego, las emprende contra quienes echaron a correr la versión. “La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”, especifica.

“La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable”, postula.

El último párrafo del comunicado es una advertencia. “La AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades”, concluye.