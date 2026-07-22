Fiscalía Sur formalizará el jueves al Panda y a otros dos detenidos como encubridores

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur espera formalizar este jueves a Benjamín Alonso Aedo González, un sujeto de 20 años, conocido como El Panda, que sería el responsable de los disparos que hirieron a dos uniformados durante una fiscalización preventiva desarrollada en Lo Espejo la mañana del viernes 17 de julio.

Un tercer uniformado pudo eludir el ataque en el que el tirador usó un arma de fuego con cargador extendido.

El Panda fue detenido en la misma comuna, imputado como autor del triple homicidio frustrado contra carabineros.

Un hombre y una mujer que le prestaban cobertura fueron también apresados y se les formalizará como encubridores.

Ellos se suman al otro imputado de la causa, formalizado también como encubridor este martes, al que se aplicó la medida cautelar de prisión preventiva.

La audiencia de control de detención de los tres nuevos detenidos, se realizará en el bloque matinal de este jueves en el Centro de Justicia de Santiago.

El fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Christian Toledo, señaló que el presunto autor de los disparos mantenía dos órdenes de detención vigentes: una para dar cumplimiento a una condena por homicidio frustrado y porte de arma, del 3° Juzgado de Garantía de Santiago y otra por lavado de activos del 10° Juzgado de Garantía de esta misma ciudad.

El sujeto estaba siendo intensamente buscado por personal del OS9 de Carabineros y fue detenido tras intentar darse a la fuga desde un domicilio donde se encontraba oculto.