BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

La tarde del lunes 20 de julio, Constanza Salas sintió alivio. Una vez que salió de la reunión con la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara, sabía que se había logrado dar un paso adelante. El objetivo de lograr la autorización definitiva a los shows de BTS en Chile, estaba cada vez más cerca.

En la instancia, Salas fue una de las representantes de las ARMY chilenas, las organizadas fans de la boy band coreana, que expusieron ante los honorables y el subsecretario del Deporte, Andrés Otero. “Después de eso salimos con la sensación de que ya, esto está listo -dice al teléfono con Culto-. Esto ya está al otro lado de la vereda porque vimos a muchos diputados de nuestra parte dándonos la razón y defendiendo la causa".

Solo un día después, en la tarde del martes 21 se confirmó la noticia. El gobierno autorizó los tres conciertos de BTS programados para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) concluyera la revisión de los informes técnicos que había solicitado a comienzos de julio a la productora DG Medios.

Entre varios aspectos, se informó que el tiempo de recuperación de la cancha será menor al estimado inicialmente -el que se calculaba en cuatro meses-, lo que igual deja enb alerta sobre cómo quedará el estado de la cancha. Los más preocupados son el club Universidad de Chile y la Selección chilena, los que tienen agendados compromisos por esos días.

BTS Tour ARIRANG en Japón BHM Photos

Para Salas y las ARMY la resolución resultó un alivio definitivo ante semanas de incertidumbre. “Nosotras pensábamos que iba a estar dentro de la semana la respuesta, pero de repente salió el comunicado. La verdad que estábamos súper felices, más aliviadas. Podemos retomar todos los proyectos que tenemos pensados para BTS”.

Salas es integrante del fandom Chile Connected To BTS. Uno de las tantos que se movilizó a nivel nacional para presionar por la autorización de los conciertos. No solo desplegaron una activa campaña en redes sociales con el HT #BTSALNACIONAL, también lograron apoyo a nivel internacional, desde otras ARMY alrededor del orbe.

La capacidad de convocatoria de las ARMY chilenas se hizo notar el pasado 5 de julio. Los fans chilenos organizaron una masiva manifestación que se desplegó en desde Iquique a Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Santiago, entre otras.

Por ello es que la noticia de la autorización también se replicó entre los fandoms internacionales. “Sobre todo en Twitter, hay ARMY que han reaccionado de manera positiva a este a esta noticia. Nos hablaron desde Brasil, EE.UU., Perú. Además, muchas vienen a Chile al concierto, entonces reaccionaron muy felices".

Salas descarta por ahora un hito de celebración. Más bien, las ARMY locales seguirán con sus actividades habituales, con su habitual foco de ayuda social, a consideración de lo que ha sucedido en el país con el frente de lluvias. “Somos positivas, pero también somos humanas y estamos pensando también en la gente que la está pasando mal ahora. No sé si es como momento de celebrar. Yo creo que vamos a ayudar a la gente que la está pasando mal, a hacer alguna colecta o algo”.

BTS llega al país en un alto momento de consolidación de su popularidad global, pues acaban de participar en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo. Su visita es parte del tramo latinoamericano de su tour mundial ARIRANG, el que marca su regreso a los escenarios y hasta ahora ha contado con éxito de público y crítica.

La gira arrancó en abril pasado y ya para el segundo semestre está agendado el tramo sudamericano que tendrá dos shows en Bogotá, tres en Lima, tres en Buenos Aires, tres en Sao Paulo y tres en el Estadio Nacional de Santiago para los días 14, 16 y 17 de octubre, a los que se espera convocar unas 200.000 personas, como detalló Culto.

Por ello, las ARMY chilenas ya preparan varias actividades, o fan action, específicas para cada concierto. Entre estas, celebrar el cumpleaños de Jimin, que va a coincidir con el primero de los conciertos en el coloso de Ñuñoa, para el que construirán corazones amarillos de papel y un masivo “cumpleaños feliz” en español y coreano. También están coordinando una “ola” masiva (arrancando desde Pacífico lateral norte a galería norte) en un momento específico del show, durante la interpretación del hit SWING.

“Los proyectos ya están”, dice Constanza Salas, quien tiene entrada para los tres días de shows. “Ahora podemos seguir el camino con los proyectos y en lo que estábamos, porque estaba como todo en standby con esta incertidumbre”.

Y aunque por su lado descarta ir a dormir en las afueras del Nacional, la chance de que algunas fans decidan pernoctar para asegurar un lugar, está. “He escuchado ARMY que van a llegar a dormir al estadio cerca de las fechas”.

BTS Tour ARIRANG en Japón BHM Photos.

Los preparativos y las productoras celebran

Por su parte, el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, también se refirió a la coordinación en torno a las medidas de seguridad que requerirá el aterrizaje de BTS en Ñuñoa. Por ejemplo, puso acento en un punto que se repite en muchos de sus espectáculos alrededor del planeta y que no se descarta en la capital: cuando los fanáticos y fanáticas duermen en los alrededores del estadio varios días antes de la realización del evento.

Invitado al espacio Desde la redacción de La Tercera, Codina comentó: “Contento que el Ministerio del Deporte haya logrado un acuerdo razonable con DG Medios y que ahora nos concentremos en ver cuáles son las medidas de seguridad del entorno, la circulación de las personas, cómo hacemos para evitar que todas aquellas personas que incluso pernocten en el lugar, porque probablemente va a haber muchos fanáticos que van a estar en ese lugar”.

Luego acotó: “Pero nos ingresó ya esta información y lo que vamos a hacer ahora es citar a DG Medios, a la delegación, ponernos de acuerdo en detalles de esa naturaleza, pero lo más importante que con la autorización del Ministerio del Deporte, el IND, se le da luz verde y ya se confirma la realización de estos conciertos acá en Santiago, así que estamos muy contentos”.

Otra entidad que también respira con tranquilidad frente al hecho es la AGEPEC, la asociación que reúne a las productoras de conciertos en el país, incluyendo a DG Medios. El organismo ha tenido un rol activo en los últimos días en defender el accionar de las empresas en la organización de conciertos en Chile, sobre todo luego que la propia Duco haya dicho que era una práctica habitual que muchos recitales comercializaran sus boletos sin tener arrendado el recinto. También fueron el pasado lunes 20 de julio ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para hablar sobre el tema.

Ante la resolución del Ministerio del Deporte de facilitar el Nacional para el conjunto asiático, Jorge Ramírez, presidente de AGEPEC, asegura: “Yo creo que AGPEC lo que celebra y valora. Sobre todas las cosas, es que se haya puesto de relieve y de manifiesto algo que venimos planteando hace años, que el recinto, el Parque Estadio Nacional, necesita un protocolo de uso y goce del mismo. Este no existe, son contratos que quedaron atrás respecto a la costumbre mercantil, son anacrónicos con respecto a la programación mundial de espectáculos de esta envergadura, como BTS y otros. Y por eso en el Congreso hicimos ver muchas veces, con fundamento técnico, con contingencias pasadas, como Paul McCartney, Madonna, Metallica, la salida de Limp Bizkit de la noche a la mañana del Parque Estadio Nacional, porque había un partido de hockey, etcétera. Y creo que esto propone una enorme oportunidad para el Estado y para las economías creativas, que se construya una forma de tener el estadio en tiempo y forma para que convivan ambas disciplinas”.

Luego, Ramírez dice: “Finalmente, el Estado, el IND y el Parque Estadio Nacional tienen una propuesta técnica y operativa por parte del gremio, desde hace ya un tiempo importante, y nosotros esperamos de que pueda acelerarse la implementación de la misma. Y por supuesto estamos muy contentos de que el evento de BTS ocurra con el encadenamiento productivo enorme que ello conlleva, aparte por supuesto del prestigio internacional que estaba sensiblemente expuesto”.