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    Un escenario 360° y 200 mil personas en el Estadio Nacional: los hitos del regreso de BTS a Chile

    Entre récords en Billboard y una gira que aterriza en Chile con tres fechas masivas, las estrellas del k-pop preparan un despliegue de escala mayor: un escenario en la mitad de la cancha y un total de 200 mil personas en el Estadio Nacional para sus tres recitales. La preventa de entradas se agotó en dos horas el último martes y para el próximo viernes, para la venta general, podría ocurrir algo similar.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Auspicioso ha sido hasta ahora el regreso de BTS. Las estrellas del k-pop retomaron la actividad artística tras una pausa tomada en 2022 para que los miembros del grupo pudieran completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

    Y la vuelta ha sido contundente. El nuevo disco del grupo, Arirang, se lanzó el 20 de marzo y ha hecho historia como el primer grupo de k-pop en encabezar durante dos semanas consecutivas la lista Billboard 200 de álbumes de Estados Unidos.

    Asimismo, 10 de los temas del disco han sido incluidos en el listado “Hot 100”, de singles de Billboard. El sencillo Swim, debutó en el puesto 1, aunque esta semana bajó al número 2.

    BTS

    Eso sí, el trabajo ha generado críticas mixtas; Pitchfork apuntó que “la música pop genérica de ARIRANG representa, en cierto sentido, una faceta de la cultura coreana en general: el deseo de validación occidental y dominio global".

    A su vez, el regreso discográfico se complementó con un concierto gratuito al aire libre en la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl. El concierto se transmitió en directo por Netflix, y una semana después se estrenó un documental que mostraba el regreso de BTS al estudio y los preparativos para el concierto.

    La transmisión del concierto fue todo un éxito. Según datos de la plataforma citados por Billboard, el evento alcanzó a los 18,4 millones de espectadores a nivel mundial.

    Por ello, los integrantes del grupo agradecieron a sus fans por el caluroso recibimiento en ese show de regreso. “[Nos gustaría] agradecer a todos su generosa consideración y apoyo para que nuestra etapa de regreso pueda completarse de manera segura”, expresaron en un comunicado.

    El regreso de BTS tendrá una extensión en su gira internacional, que arranca a fines de abril con presentaciones en Norteamérica y Europa, incluyendo tres fechas en Ciudad de México. También con un tramo sudamericano que tendrá dos shows en Bogotá, tres en Lima, tres en Buenos Aires, tres en Sao Paulo y tres en el Estadio Nacional de Santiago para los días 14, 16 y 17 de octubre.

    BTS

    Hasta ahora, se sabe que el show tendrá una particular disposición; un escenario 360° montado en el centro de la cancha. La disposición permitirá sumar más gente a los shows, marcando uno de los hitos de la temporada de conciertos en el país. Según pudo saber Culto, la organización espera convocar unas 65.000 personas cada noche. Es decir, entre las tres noches llegarán casi unas 200.000 personas.

    Un escenario de esas características no se veía en Chile hace años; la última vez que se presentó algo así fue el show de los irlandeses U2 con su tour 360°, el que pasó por el coloso de Ñuñoa en marzo de 2011 con el escenario llamado “la garra”.

    Hasta ahora la venta de entradas para los shows en Chile han resultado exitosas; el martes 7 de abril, la preventa inicial para los dos primeros shows, concentrada solo en los miembros de la army membership, se agotó en apenas dos horas. Día en que además se anunció el tercer show. Se estima entonces una alta demanda para la venta general dispuesta para este viernes 10 de abril a través del sistema Ticketmaster, donde se comercializarán boletos para los tres recitales.

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