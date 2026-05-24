Mañanas muy frías y tardes más agradables: detallan pronóstico del tiempo para última semana de mayo

Un alza de temperaturas máximas se registrará a partir de este lunes en distintas zonas del país, según proyectó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Debido a altas temperaturas que tendrán sectores Región de Antofagasta durante esta semana, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Temprana Preventiva para Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena.

La advertencia meteorológica se enmarca en la proyección del 25 al 29 de mayo, emitida por la DMC. En ella, señalaron que esta semana trae un cambio importante en el tiempo para gran parte del territorio nacional, con un nuevo patrón sinóptico que favorecerá mañanas muy frías y tardes más agradables.

Zona norte

En específico, en la zona norte se indicó una baja nubosidad matinal en el litoral, con tardes más despejadas. En el caso del interior, se pronosticó nubosidad parcial, con un viento entre 20 y 60 km/h.

En la proyección, además, notificaron altas temperaturas en Tarapacá y Antofagasta, con máximas de 33°C a 34°C . Por lo mismo, Senapred emitió la Alerta Temprana Preventiva en las tres comunas de Antofagasta, vigente a contar de la tarde de este domingo, hasta que las condiciones lo ameriten.

Desde el organismo explicaron que “la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

En esta línea, recomendaron evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, y vigilar la temperatura corporal y la condición de niños y adultos mayores.

Imagen de www.meteochile.gob.cl

Zona central y centro-sur

La semana en la zona central y centro-sur iniciará con heladas y mañanas inferiores a los cero grados, pero en las tardes subirá bastante la temperatura.

En la Región Metropolitana, se indicaron temperaturas entre 23° a 25°C, en Los Antes hasta 26° y en Ovalle hasta 25°C.

Además, desde el miércoles 27 incrementará la nubosidad.

Zona sur y austral

Desde La Araucanía a Los Lagos predominará un tiempo estable, con bancos de niebla. Podrían registrarse lluvias débiles entre el 27 y 28 de mayo.

En el caso de Magallanes seguirán las heladas y escarchas, además de un frío intenso el fin de semana.