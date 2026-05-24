Tras abandonos de Russell y Norris: Antonelli queda con la vía libre para reinar en Canadá y seguir en lo alto de la F1

La Fórmula 1 tiene un líder absoluto que no da tregua. Se trata de Kimi Antonelli, el piloto más joven de la historia en comandar la máxima categoría del automovilismo. En el Gran Premio de Canadá, el italiano se anotó con su cuarto triunfo consecutivo de la campaña, tras los festejos en China, Japón y Miami.

En la fecha celebrada en el país norteamericano, volvió a protagonizar una ferviente pelea con su colega de Mercedes, el inglés George Russell. Sin embargo, una falla técnica en el monoplaza de su compañero terminó siendo el factor decisivo para encaminar su victoria y seguir ubicado en lo más alto.

Antonelli, imparable

La bruma que cubría Montreal fue el adelanto de un inicio abochornado. Cuando se apagaron los semáforos, se abortó la largada porque el Racing Bulls de Arvid Lindblad se quedó parado en medio de la pista. En consecuencia, hubo tres vueltas de formación extra para reajustar posiciones sobre la grilla.

Luego del abandono, y como estaba establecido tras la clasificación del sábado, los monoplazas de George Russell y Kimi Antonelli su reubicaron a la vanguardia tras el dilatado arranque. No obstante, pese a la buena posición que ostentaban, ambos pilotos se vieron sorprendidos de inmediato por un adelanto de Lando Norris en la primera vuelta.

El hombre de McLaren pasaba a liderar y prometía pelear cabeza a cabeza con los Mercedes, sin embargo, la ventaja no le duró absolutamente nada. La escudería papaya cometió un error garrafal en la elección de los neumáticos intermedios, no solo con él, sino que también con Oscar Piastri. Por culpa de esto, tanto el inglés como el australiano se fueron a los pits de inmediato y cayeron hasta el fondo de la clasificación.

Luego del retroceso del más cercano perseguidor, fue turno para que Russell y Antonelli retomaran la parte alta y establecieran una encendida lucha a dos bandas. A medida que transcurría la carrera, el italiano intercambiaba la ventaja con el británico, pero siempre manteniendo el 1-2.

Con el recuerdo vivo de la disputa que marcó el Sprint, el primer quiebre se provocó durante la vuelta 23, a partir de un adelanto de Kimi que lo puso en el primer puesto. No obstante, en la 25, el bolonés se vio obligado a dejar pasar a Russell porque su equipo se lo exigió tras una maniobra peligrosa. “¿Por qué? Él me empujó. ¿Cuál es el punto de esto?“, dijo molesto a través de la comunicación por radio.

La fricción entre ambos pilotos se sentía en el ambiente, pero el transalpino iba a aprovechar un infortunio de su compañero para arrebatarle la cima y pavimentar un sólido triunfo: en la vuelta 31, el motor del vehículo de Russell se apagó y lo dejó fuera de competencia.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️



George Russell stops on track and is OUT of the race 😱



His Mercedes needs to recovered #F1 #CanadianGP | LAP 31/68 pic.twitter.com/7cV0ChhFmb — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Naturalmente, Antonelli no dijo nada por el retiro de su colega, pero lo cierto es que se vio plenamente favorecido. De ahí en más, prácticamente no tuvo oposición para dominar el circuito de Gilles-Villeneuve. En adición, y como si no fuera poco, Norris también sufrió un inconveniente mecánico y quedó al margen.

De esta manera, el joven de 19 años tuvo pista libre para escaparse y barrer con el resto de participantes. Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), que casi no habían asomado en la carrera, terminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Un poco más atrás, en tanto, el argentino Franco Colapinto hizo historia al finalizar 6°, la mejor posición desde que está en el ‘Gran Circo’.

Con 131 unidades a su haber, el italiano comanda con autoridad la tabla de pilotos y llegará más que encendido a la próxima jornada del calendario: entre el 5 y 7 de junio, el Gran Premio de Mónaco aparecerá como el nuevo escenario a conquistar.