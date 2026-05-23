El dominio de Antonelli y Mercedes, sumado a una guerra de actualizaciones: lo que está en juego en Canadá en la Fórmula 1

Luego de otra detención, vuelve la Fórmula 1 con su quinta carrera de la temporada. El Gran Premio de Canadá, con sus 4,361 kilómetros de longitud, sus 70 vueltas, las rectas largas, los muros peligrosamente cerca de la pista y las marmotas que se atraviesan de un lado hacia otro, reciben a un Kimi Antonelli que con 19 años domina la temporada con autoridad. Sin embargo, las escuderías trabajaron duro en estas semanas de para y lo que sucederá en Montreal será algo así como una guerra de actualizaciones.

McLaren está decidida a que Mercedes no se le siga escapando en el Mundial de Pilotos y en el Campeonato de Constructores. Para Miami aplicó algunas actualizaciones en el MCL40, las que por momentos hicieron a sufrir a Toto Wolff y compañía. De hecho, tanto Lando Norris como Oscar Piastri se colocaron segundo y tercero respectivamente, por sobre George Russell; pero el joven Antonelli logró plantarse, dar cara ante el acecho naranja y ganar la carrera en Estados Unidos para seguir estirando la diferencia.

Foto: @MercedesAMGF1 en X

Luego de estos movimientos estratégicos, Las Flechas de Plata contestaron con actualizaciones en su W17 para Canadá. Según información recabada por el sitio especializado AutoRacer, Mercedes presentará cambios en el alerón delantero, los conductos de freno, el fondo plano y parte de la carrocería, especialmente en la zona de los pontones.

Pero el equipo Woking continúa su ofensiva y estrenará su segundo paquete de actualizaciones en el Circuito Gilles-Villeneuve, las que tienen relación con áreas claves en su monoplaza, como suelo, chasis, alerones delantero y trasero, carrocería, halo y arco de seguridad. Su objetivo es que Norris y Piastri sigan a la caza de los Mercedes.

Los antecedentes le sonríen a Toto Wolff

Dentro de todos estos movimientos de ajedrez, los antecedentes previos favorecen a los actuales líderes con holgura del Campeonato de Constructores. Russell fue el ganador el año pasado en Canadá, en momentos en los que McLaren dominaba la temporada. Para la tranquilidad de Toto Wolff, a esto hay que sumarle los grandes resultados de Antonelli este 2026, con triunfos en Shanghái, Suzuka y Miami.

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La clasificación de pilotos indica que el italiano lidera el certamen con 100 puntos, seguido del británico con 80, con su triunfo en Australia y sus dos podios. Sin embargo, si hay un circuito en el que Russell podría acortar distancias con su compañero de escudería es, precisamente, en el de Montreal. A la victoria del año pasado se le agrega un tercer puesto en 2024, jornada en la que peleó la carrera contra un dominante Max Verstappen.

¿Y los McLaren? Norris y Piastri marchan igualados con 51 puntos en la tabla, por debajo de Charles Leclerc que llega con 59. En definitiva, todos necesitan con urgencia recortar distancias con el joven líder Antonelli, que tendrá que resistir el acecho rivales y hasta de su compañero.

En tanto, en la competencia por escuderías, Mercedes es líder con 180 puntos y le saca 70 de diferencia a Ferrari, que es el escolta, mientras que los naranjas confían en sus actualizaciones para salir del tercer puesto en el que están, con 94 unidades.