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    Nacional

    Regresan activistas chilenos retenidos por Israel: acusan trato “deshumanizante” y negligencia del gobierno

    Víctor Chanfreau cuestionó el actuar de Cancillería y afirmó que el gobierno chileno “estuvo pésimo”; mientras Carolina Eltit y Claudio Caiozzi denunciaron condiciones precarias y trato violento durante su retención.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Chilenos liberados tras flotilla critican al gobierno y acusan trato “deshumanizante” de Israel

    Tres de los chilenos que participaron en la Global Sumud Flotilla entregaron sus primeros testimonios tras llegar al país, luego de ser retenidos por Israel mientras formaban parte de una misión civil que buscaba llevar alimentos, insumos médicos y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

    Se trata de Carolina Eltit, Claudio Caiozzi y Víctor Chanfreau, quienes integraban la delegación chilena junto a Ignacio Ladrón de Guevara. Según informó el Centro de Información Palestina, los activistas fueron liberados por Israel y trasladados a Estambul en vuelos chárter dispuestos por el gobierno turco.

    A su llegada, los chilenos acusaron haber recibido un trato violento durante su retención. Eltit aseguró que hubo momentos en que pensaron que no volverían y denunció que fueron mantenidos en condiciones precarias.

    “La verdad que en minutos pensamos que no íbamos a volver. Vivimos una estructura muy fuerte”, sostuvo Eltit, agregando que estuvieron “sin papel higiénico”, con “un baño para 190 personas”, expuestos al sol y amarrados de pies y manos.

    La activista también relató que la interceptación ocurrió en aguas internacionales y acusó que las fuerzas israelíes comenzaron a disparar antes de abordar las embarcaciones. Según su testimonio, luego fueron trasladados a buques que describió como “barcos cárceles”.

    “Nos entran a nuestros barcos, nos cambian, bueno, nos ponen en la proa para que nos mojemos entero, nos quitan las cosas”, afirmó Eltit. Además, denunció que en uno de esos espacios fue agredida por efectivos israelíes.

    “En mi caso, entre dos me agarraron y había uno gigante que me escondió en la boca del estómago, y después me empezaron a patear en el suelo y me tiraron, y quedé inconsciente un buen rato”, sostuvo.

    Chilenos liberados tras flotilla critican al gobierno y acusan trato “deshumanizante” de Israel

    En esa línea, la activista sostuvo que lo vivido por ellos debía ser entendido en relación con la situación de los presos palestinos. “El pueblo palestino, los casi 9.000 presos, viven esto todos los días y mil veces peor”, afirmó.

    Claudio Caiozzi también apuntó contra Israel y calificó el trato recibido como “deshumanizante” y “muy violento”. “Nos trataron como si no fuéramos humanos”, señaló.

    Caiozzi también relató que durante su retención se encontró con el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, a quien acusó de dirigirse directamente a los activistas.

    “Tuve la mala experiencia de encontrarme con el ministro Ben Gvir, el ministro de Seguridad, y él mirándome a la cara (...) diciéndome que Israel es de ellos y que nadie lo va a evitar, que éramos vergüenza de nosotros”, afirmó.

    El activista agregó que una mujer que estaba junto a él gritó “Free Palestine” y que, posteriormente, fue golpeada. “Una chica al lado mío, que de hecho está en las imágenes, una chica de verde, ella grita Free Palestina y la golpiza que le dieron después”, sostuvo.

    Sin embargo, Caiozzi sostuvo que lo ocurrido con ellos seguía siendo “un trato con guante blanco” en comparación con lo que, según dijo, vive el pueblo palestino y los presos que permanecen detenidos.

    Chilenos liberados tras flotilla critican al gobierno y acusan trato “deshumanizante” de Israel

    Críticas al gobierno chileno

    El tono más duro hacia el Ejecutivo vino de Víctor Chanfreau, quien cuestionó el actuar de Cancillería y aseguró que el gobierno chileno no estuvo a la altura durante los días en que permanecieron retenidos.

    “El gobierno de Chile estuvo pésimo”, afirmó Chanfreau, señalando que, según la información que manejan, sus familias se reunieron con autoridades y no recibieron los antecedentes necesarios.

    El activista agregó que la actuación oficial fue “negligente” y cuestionó que no se adoptaran medidas diplomáticas más fuertes frente a lo ocurrido.

    Chilenos liberados tras flotilla critican al gobierno y acusan trato “deshumanizante” de Israel

    “Imagínense que un país cualquiera que no sea Israel secuestre en aguas internacionales a tres chilenos y los torture durante más de 60 horas. Evidente que ya se habrían quebrado las relaciones diplomáticas”, sostuvo.

    Chanfreau acusó además que al gobierno “le importa más el dinero” que la situación de sus ciudadanos en el extranjero, y afirmó que ese punto también será parte de las denuncias que buscarán levantar tras su regreso.

    Acusaciones contra Israel

    Chanfreau relató que la interceptación ocurrió en aguas internacionales, luego de más de un mes de navegación por el Mediterráneo con ayuda humanitaria para Gaza.

    “Nos interceptan con buques militares, nos apuntan con armas de guerra y se suben a nuestros barcos”, afirmó, agregando que las embarcaciones fueron dañadas y que algunas habrían sido robadas.

    Según su testimonio, posteriormente fueron trasladados “a prisión” y mantenidos incomunicados. A su juicio, el objetivo de Israel era impedir que se concretaran nuevas misiones humanitarias hacia Gaza.

    Chilenos liberados tras flotilla critican al gobierno y acusan trato “deshumanizante” de Israel

    “Nos trataron como nos trataron, precisamente porque quieren acabar con estas misiones humanitarias, con las acciones de ayuda”, sostuvo Chanfreau.

    Pese a las denuncias por el trato recibido, los tres activistas insistieron en que su experiencia no se compara con la situación que vive la población palestina. “Las que recibimos nosotros no son nada comparado con lo que viven más de 9.000 presos políticos palestinos”, cerró Chanfreau.

    Más sobre:IsraelGlobal SumudPalestinaDetenidosRetenidosVíctor ChanfreauCarolina EltitClaudio CaiozziIgnacio Ladrón de GuevaraFranja de Gaza

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