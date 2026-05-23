“Tengo en mi vida una sola macana; eres un mala leche”: Sergio Markarián protagoniza duro enfrentamiento con periodista

Una dura polémica protagonizó el exentrenador de Universidad de Chile, Sergio Markarián, en un programa radial de su país, Uruguay. El profesional de 81 años se enfrascó en un duro intercambio de palabras con el periodista deportivo, Julio Ríos, en el espacio Las Voces del Fútbol, y lo trató de “mala leche”.

Todo comenzó cuando ambos discutían si era mejor la marcación en zona o al hombre y Markarián defendía la primera estrategia. Fue ahí cuando el comunicador le recordó que Nacional lo ganó todo en 1980 gracias a que sus jugadores se encargaban de un rival cada uno en todos los sectores del campo.

Entonces, el campeón con la U en el Torneo de Apertura 2009 replicó que los Bolsos nunca lo derrotaron, “le gané los dos partidos”, y la conversación subió de tono. “Me estás contando una ganada”, le respondió Ríos y Markarián insistió: “Perdidas no tengo con ese equipo, no tengo”.

Entonces, el conductor le recordó un clásico que se jugó el 23 de abril de 1987, por un torneo amistoso, donde Nacional venció a Peñarol por 2-1 y jugando con 8 hombres en cancha. “Yo sabía, sos un maldito. De ese partido hablan todos, menos los jugadores de Peñarol que jugaron... Y no lo voy a decir”, se exaltó el DT.

Luego, fuera de sí, enfatizó: “Es de mala leche lo que estás haciendo. Sos mala leche... Tengo en mi vida una sola macana, que es esa, y me la meten todos los que quieren joderme. Y me estás jodiendo. Y te digo más: no vengo más. Sos mal tipo. Una perdida, me dijiste, y no fue con ese equipo, fue con otro”.

En ese momento, Ríos intentó bajar el tono e intentó una conciliación. “Nunca pensé que te molestara tanto”, le lanzó y Marka continuó: “¿Cómo no me va a molestar? Yo sé lo que pasó ese día y no lo puedo decir. Sos re mala leche”. Y entonces, tras agraviarse mutuamente, Ríos echó a Markarián del espacio.

Claro que el estratega rioplatense había comenzado a disparar mucho antes. Claro que su “víctima” era otra, el actual dueño de la banca celeste, Marcelo Bielsa. “El primer gran lío se lo armó él solito. Renunció muy tempranamente a los mayores: se los sacó de encima antes de empezar; hablo de Cavani, Muslera y Suárez”, criticó.

Y esta no fue la primera vez que le lanzó dardos al Loco, pues ya lo había hecho en plena Eliminatorias Mundialistas. “Marcelo Bielsa no inventó el 4-3-3, no inventó la presión alta, no inventó la intensidad… Es un entrenador que trabaja muy bien en el campo, pero ha cometido tres grandes errores en este año que ha estado en Uruguay", dijo en dicha ocasión.