Declaran alerta ambiental por calidad del aire para este sábado 23 de mayo en la RM
Las autoridades recordaron a la población que durante esta alerta está prohibido el uso de estufas a leña y otros derivados de la madera a excepción de pellets.
La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, declaró alerta ambiental en la capital por la calidad del aire para este sábado 23 de mayo.
De acuerdo a información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para esta jornada se prevé un “régimen anticiclónico debilitado en superficie e ingreso de vaguada en altura, con probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la RM”.
Además, se esperan temperaturas entre 3°C y 11°C durante este sábado.
Entre las medidas de esta alerta, las autoridades recuerdan la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, a excepción de las que funcionan en base a pellets, en toda la RM.
Según detallaron en un comunicado, esta norma será fiscalizada por la Seremi de Salud de la región junto con los municipios y Carabineros.
Asimismo, la prohibición de quemas agrícolas será fiscalizada por los equipos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en toda la Región Metropolitana.
Restricción vehicular
Durante la alerta ambiental habrá restricción vehicular sin considerar dígitos de la patente para:
- Automóviles sin sello verde al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.00 y las 21.00 horas.
- Automóviles con sello verde y motocicletas, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.00 y las 21.00 horas.
- Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre 10.00 y 16.00 horas.
- Vehículos de transporte de carga con y sin sello al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.
Cabe recalcar que, según la Seremi de Medioambiente durante el fin de semana no rige la restricción vehicular.
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