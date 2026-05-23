Declaran alerta ambiental por calidad del aire para este sábado 23 de mayo en la RM

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, declaró alerta ambiental en la capital por la calidad del aire para este sábado 23 de mayo.

De acuerdo a información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para esta jornada se prevé un “régimen anticiclónico debilitado en superficie e ingreso de vaguada en altura, con probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la RM”.

Además, se esperan temperaturas entre 3°C y 11°C durante este sábado.

Entre las medidas de esta alerta, las autoridades recuerdan la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, a excepción de las que funcionan en base a pellets, en toda la RM.

Según detallaron en un comunicado, esta norma será fiscalizada por la Seremi de Salud de la región junto con los municipios y Carabineros.

Asimismo, la prohibición de quemas agrícolas será fiscalizada por los equipos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en toda la Región Metropolitana.

Restricción vehicular

Durante la alerta ambiental habrá restricción vehicular sin considerar dígitos de la patente para:

Automóviles sin sello verde al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.00 y las 21.00 horas .

Automóviles con sello verde y motocicletas, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.00 y las 21.00 horas .

Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre 10.00 y 16.00 horas.

Vehículos de transporte de carga con y sin sello al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas .

Cabe recalcar que, según la Seremi de Medioambiente durante el fin de semana no rige la restricción vehicular.