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    Con De Saloon, Anttonias y Sinaka: Premios Pulsar 2026 alista sus galas estelares

    El mayor galardón de la música chilena alista reconocimiento a sus artistas en dos instancias; una noche inaugural en la sala SCD Plaza Egaña que tendrá un tributo a la Nueva Canción Chilena reuniendo a guitarristas de varias generaciones. Luego vendrá la ceremonia estelar el domingo de 7 de junio en TVN, que tendrá presentaciones de artistas como Javiera Mena, De Saloon, Anttonias y el espectáculo Un canto libre que tributa en clave sinfónica la obra de Víctor Jara.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    La gran fiesta de la música chilena ya tiene a sus invitados. En su versión número 12, los Premios Pulsar, organizados y promovidos por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) tendrán dos instancias para reconocer a los artistas nominados, ambas con transmisión y con una interesante parrilla de shows en vivo.

    La primera será la Gala Inaugural a realizarse en la Sala SCD Plaza Egaña, el jueves 4 de junio desde las 20:00 horas, con la animación del periodista Ignacio Franzani. Será transmitida por la señal digital de TVN, además de Rockaxis, Radio Bio-Bío y Bio-Bío TV.

    Aquella será una instancia que tendrá una variedad de presentaciones. Destacan la presencia de Decessus, la banda cultora de death metal progresivo que tiene como cantante a la Miss Mundo Chile, Ignacia Fernández. Asimismo, estará Papanegro, la banda cultora del funk y acid jazz reagrupada tras casi una década sin actividad. También el cantante Pedro Foncea, el fundador de los esenciales De Kiruza, banda que recientemente lanzó el sencillo Volver a brillar, junto a Los Vásquez.

    Papanegro

    Y a tono con lo que suele suceder en los Pulsar, la Gala Inaugural tendrá un número que reunirá a músicos de distintas generaciones. Se trata de un cuarteto de guitarras encabezado por Horacio Salinas, una de las cabezas del Inti Illimani Histórico, además del destacado músico Romilio Orellana, exponente de la guitarra clásica, académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y asimismo fundador y miembro del Directorio de Fundación Guitarra XXI. Junto a ellos, dos valores más jóvenes; Martín Silva, guitarrista de notable capacidad que fue reconocido como Mejor Instrumentista del Año en los Premios Pulsar 2024 y hoy integra la banda Catalina y las Bordonas de Oro. También se escuchará la guitarra de Miguel Molina, un prodigio del instrumento que ha trabajado con artistas cultores del sonido de raíz latinoamericana, como el dúo Pajarito y Claudio Constanzo, además de grabar con músicos de vocación pop como Gepe. También ha desarrollado una labor como arreglador. Juntos presentarán un tributo al repertorio de la Nueva Canción Chilena.

    La ceremonia principal, la Gala Final con alfombra roja, está agendada para el domingo 7 de junio, desde las 18:30 horas, en los estudios de TVN con la conducción de la periodista Carolina Urrejola. Será transmitida en vivo y en directo, precisamente por la señal principal de la estación de Bellavista 0990 y Radio Bío-Bío. También están en agenda las presentaciones de un variopinto de artistas chilenos. Desde el urbano, estará Sinaka, la nueva estrella del reggaeton chileno que tiene dos nominaciones (Mejor Álbum de Música Urbana y Canción del Año, Senda Bellakona), además de Katteyes, quien llega en un buen momento pues acaba de participar en los shows de Jonas Brothers en Chile y lanzó su álbum DESEO, el que incluye ALO, el hit del verano que la reunió precisamente con Sinaka.

    En la arena del pop, la ceremonia tendrá la presentación de Javiera Mena, quién cuenta con dos nominaciones (Mejor Álbum Pop por Inmersión y Canción del Año por Mar de coral). Además se anuncia la presencia de los nombres estelares de Javiera Parra y Camila Moreno, quien cuenta con una nominación en la categoría Mejor cantautor/a por su celebrado disco La primera luz. En el rock destaca un clásico, los penquistas De Saloon, quienes en 2025 lanzaron su álbum El sonido del misterio, el que los llevo a girar con éxito por Chile en un tour que se extendió por siete meses que acaba de finalizar en el Teatro Biobío de Concepción.

    “Estamos muy contentos con esta invitación a tocar en los premios Pulsar -dice el cantante del grupo Piero Duhart a Culto-. Sin duda es un reconocimiento a nuestra carrera, más de 27 años que tiene la banda, de todas las canciones que hemos puesto en el cancionero popular, en el inconsciente colectivo de Chile, así que felices de presentarnos, con lo que significa aparecer en televisión abierta, también en transmisión radial. También ver a colegas, muchos amigos nominados, sin duda va a ser una noche muy bonita de la industria nacional y de la música chilena. Y para nosotros es la guinda de la torta de nuestra gira nacional que acabamos de terminar este fin de semana, estamos muy felices de ver la vigencia que tiene la banda”.

    De Saloon Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

    Las nuevas generaciones también tendrán un espacio. En el programa está considerada la presentación de Javiera Electra, artista que ha destacado por su celebrado álbum debut, Helíade, el que le valió una nominación en la categoría Mejor Nuevo Artista. Por su lado, el Nuevo Rock Chileno estará representado por el quinteto Anttonias quienes están nominados en la mentada sección que incluye a otros exponentes de la emergente camada rockera, la banda Hesse Kassel. Puede ser una buena noche para esa escena, pues el septeto Candelabro está nominado en la categoría Mejor Álbum Rock por su celebrado Deseo, carne y voluntad, el que acaban de lanzar en un memorable concierto en La Cúpula.

    La Gala Final también abrirá un espacio para mostrar parte del espectáculo Un Canto Libre, el que honra en clave sinfónica el repertorio de Víctor Jara. Este se presentó el pasado 1 de abril en el Teatro Aula Magna de la Usach, en un programa sostenido en la Orquesta y Coro Sinfónico de la USACH, a partir de la orquestación del destacado músico Sergio “Tilo” González, fundador de Congreso y uno de los bateristas más notables del país. Las voces solistas del repertorio están a cargo de Catalina Plaza (Catalina y las Bordonas de Oro) y Diego Huberman (El Árbol de Diego).

    03-02-2026 Entrevista a Banda Anttonias - para Culto LT- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Respecto a lo que se espera para las premiaciones, se explaya Rodrigo “Don Rorro” Osorio, presidente del consejo directivo de la SCD. “Estamos realmente muy expectantes de cara a las ceremonias de estos Premios Pulsar 2026, ya que serán noches muy entretenidas y emocionantes, que reflejarán muy bien la riqueza y variedad de nuestra música chilena -dice a Culto-. No sólo por estos artistas que van a compartir su música con el público, sino también por los nominados y nominadas, donde están realmente todos los que dieron que hablar con sus nuevas obras durante el último año, y que garantizan que cada estatuilla va a ser muy peleada y que los anuncios van a tener mucho nervio. Yo recomiendo a los amantes de la música chilena que se programen, se junten, armen un picoteo y no se pierdan estas instancias, porque con toda seguridad se van a vivir momentos únicos, con las combinaciones y sorpresas que ya son parte del sello de Premios Pulsar”.

    Esta temporada los premios Pulsar tiene como mayor nominada a Mon Laferte en las categorías Mejor Álbum Pop (Femme Fatale), Intérprete Vocal del Año y Canción del Año con Otra noche de llorar, el primer single del disco lanzado en 2025. Luego, con dos nominaciones están el cantante Jordan y la incombustible Gloria Simonetti, además de Cancamusa y los mencionados Sinaka y Javiera Mena. Asimismo, de entre los nominados y nominadas en todos los apartados de definirá la votación para elegir al Artista del Público.

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