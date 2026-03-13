Anttonias: “Cuando las bandas nos apoyemos, la escena chilena va a empezar a tener más oportunidades para todos”

En las oficinas de Lotus Records se encuentra Anttonias, el grupo emergente de rock chileno que irrumpió musicalmente durante 2025 con Atado a tu sentimiento, su hit más popular y la canción tras su videoclip más visto en YouTube, con más de un millón de reproducciones hasta la fecha.

Repartidos en dos sillones están Antonia Holzapfel (19 años, vocalista), los hermanos Diego (22, guitarrista) y Felipe Sanzana (22, bajista), Óscar Concha (24, guitarrista) y Agustín Plaza (21, baterista), entre las mismas paredes del sello discográfico que les cambió la vida.

Óscar, Agustín, Antonia, Diego y Felipe de Anttonias. Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Con un estilo musical influenciado, según sus propias palabras, por Oasis y The Cranberries, Anttonias tiene un repertorio de canciones en aumento, en que aparecen remembranzas a un rock alternativo extraído de los años 90. Se ha elogiado la ligereza con que la banda oscila entre ritmos cargados de melancolía y un rock más pesado que transmite gran energía en sus presentaciones en vivo.

Tras su inicio en tocatas, el invierno de 2025 marcó un antes y un después en su carrera. Agosto encaminó su salto a la fama, al tener el lanzamiento de su primer álbum (titulado Anttonias), el 27, y un día después la confirmación de su presencia en el Lollapalooza Chile 2026. Su show en este certamen tendrá lugar el domingo 15 de marzo en el Alternative Stage, entre 14:45 y 15:30.

Anttonias. Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Esa irrupción les trajo una gran comunidad de nuevos oyentes, aunque también hizo que les llegara mucho rechazo en redes sociales. Su rápida firma con Lotus Records, sello que permitió que la banda estuviera en eventos importantes como Lollapalooza y los últimos conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional (como grupo telonero), hizo que la gente cuestionara su rápida aparición en grandes escenarios “sin haber tenido suficiente carrera”. Los adjetivos de “apitutados” e incluso de “sionistas” no demoraron en aparecer, este último de forma exagerada, sobre el apellido “judío” de la vocalista (Holzapfel) y del productor de su álbum (Resnikoff).

Los cinco integrantes de la banda dialogan con Culto sobre sus orígenes (más casuales de lo que se creen), su presente (que todavía les cuesta procesar) y su futuro (al que miran con expectación).

De un carrete a Lollapalooza

-¿Cómo se formó Anttonias?

Óscar: Surgió cuando conocí al Felipe en un carrete y encontramos cosas en común. De hecho, en la primera junta que hicimos después de ese carrete, me invitó a su casa y al tiro empezamos a hacer música. Luego el Diego, como son hermanos, también se unió.

Diego: Ya conocíamos a la Toñi (Antonia) desde el 2021. También nos conocimos en un carrete y compartimos los mismos gustos. Cuando el Pipe y el Óscar generaron este vínculo ligado a hacer música, entré yo, después entró la Toñi y así se formó la idea de hacer temas propios. Me acuerdo que los cabros al principio querían tocar covers de bandas como Fugazi.

Antonia: Creo que la mayoría de grupos parten por eso, pero una vez que la música de los chicos estuvo un poco más consolidada, nos dimos cuenta de que lo que teníamos era “demasiado bueno” como para hacer covers.

-¿A alguien en específico se le ocurrió la idea de formar la banda?

Óscar: Con los cabros nos encontramos en el momento justo. Entré a la U con la idea de conocer gente para hacer música.

Diego: Siempre estuve buscando algo para formar una banda, porque no sabía qué hacer con mi vida. Con el Óscar tuvimos esa bonita casualidad de pensar igual y tener una meta parecida: querer hacer algo con la música para tener un proyecto de vida, no hacerla solo porque nos gustara.

Óscar: Después el Pipe (Felipe) entró a estudiar a la Escuela Moderna, donde conoció al Agu (Agustín) y así se formó lo que después sería Anttonias.

Felipe: Sí. Literalmente estuvimos tocando un año sin baterista, con una pista de batería o metrónomo. Durante un tiempo tocamos con un vecino mío, el Pablo, pero él se lo tomaba como un relajo. Tomábamos más chela de lo que ensayábamos (risas). Estábamos buscando a alguien que estuviera cien por ciento enfocado en la banda.

Anttonias. Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

-¿De dónde viene el nombre Anttonias?

Antonia: Estuvimos harto tiempo buscando un nombre. No hallábamos algo que nos identificara o que realmente nos gustara. Después, entre bromas, me acuerdo que estábamos en la cocina de la casa del Diego y el Pipe y empezamos a decir “The Oscars”, “The Diegos” y cosas de ese estilo, porque al Óscar le gustaba The Marias. Empezamos a huevear con eso y salió “Anttonias”. “The Antonias” era el primer nombre. Le agregamos una “T” para que tuviera un poco más de distinción, incluso a la vista.

-¿Qué hizo que ese nombre se quedara al final?

Óscar: Es un nombre común en este país. En Chile mucha gente se llama Antonia, además de que es el nombre de la Toñi, obvio.

Felipe: También tiene algo en común con alias como Los Rodríguez o The Smiths, por ejemplo: que vienen de nombres comunes. Siempre pensamos que somos gente común que hace música para gente común, por lo que queríamos un nombre que identificara eso.

Anttonias. Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

-¿Cómo fue el primer contacto que tuvieron con Lotus? ¿Qué sensaciones les produjo?

Diego: En abril sacamos unos demos, después sacamos un videoclip y subimos dos canciones a Spotify. A todo le fue súper bien.

Óscar: Creo que el gatillante fue que le fuera tan bacán al videoclip.

Antonia: Lotus nos contactó por correo y nos citaron acá. Sabíamos que era el sello de la Akri (Akriila) y del EasyKid.

Diego: Nos cayeron bien a la primera. Fue una forma de saber que estábamos haciendo las cosas bien. Igual tuvimos otras ofertas y fuimos a otras reuniones, pero al final nos decantamos por Lotus. Que alguien se interesara por nuestra música nos reconfortó y nos dio mucha confianza.

Felipe: Aparte, me acuerdo de que estábamos en un momento decisivo de Anttonias, porque si no funcionaba este año ya no lo iba a hacer nunca. Yo tenía que buscar una pega. Era un momento crítico.

Diego: Óscar empezó a trabajar de peoneta y congeló su carrera; el Pipe estaba trabajando en una pizzería; la Toñi estaba saliendo de cuarto medio; el Agus estaba peleando en la U con los ramos; yo me salí de la U por falta de plata y estaba trabajando en una cafetería y lavando autos… entonces, estábamos en un momento en que ya veíamos que crecíamos, pero no se concretaban muchas cosas. Justo Lotus apareció en el momento correcto.

-¿Cuál es su principal inspiración para componer? ¿Es un sentimiento, un deseo, una meta…?

Felipe: Últimamente estuvimos en un proceso de banda de “encontrar de nuevo un sonido”. Creo que también eso ha servido para hacer fluir la imaginación. Yo últimamente, en las letras, me he enfocado mucho en la vida de otros artistas para componer, sobre todo en las de Sinéad O’Connor, Dolores O’Riordan y Amy Winehouse.

Diego: Creo que estamos en una etapa oscura de Anttonias respecto a la composición.

Óscar: Igual también estamos conociendo cómo podemos funcionar mejor los cinco.

Diego: Queremos formar un sonido más claro que el del primer álbum; que el siguiente disco no sea una colección de temas que no tengan mucho sentido entre sí.

Anttonias. Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Un ascenso en la era de las redes

¿Cuáles han sido las principales dificultades de este ascenso meteórico a la fama que han tenido?

Diego: Todavía somos una banda emergente. Tenemos hartos gastos y creo que una dificultad grande es el tema económico. Lo otro es ser mediáticos. A veces la gente se olvida de que eres persona y te ven más como un objeto. Hablan de ti y dicen cosas que no son ciertas. Obviamente tú eres tú y conoces tu realidad, pero, aunque se la expreses a la gente, no les va a importar cómo sea tu historia porque realmente no les interesa lo que hagas o de dónde vienes. Es más fácil para ellos no saber nada de ti y tirarte mala por eso que investigar un poco.

Óscar: Como crecimos rápido, tampoco nos esperábamos tener tanta exposición o leer tantas cosas sobre nosotros.

Antonia: Además, siempre habíamos recibido casi pura buena onda. Fue de golpe que empezó a llegar mucho hate y ahí cada uno ve si se siente mal o no pesca.

Felipe: Fue complicado porque pasamos de repente a estar en páginas o medios importantes y que las publicaciones se llenen de hate. Obviamente al principio, como humano, uno trata de demostrar que las cosas que dicen no son ciertas, pero es una pelea perdida. Aprendimos a vivir con eso.

Diego: Igual me he dado cuenta de que es un “bien-mal”, porque el hate genera harta pantalla. Hay muchas personas que han llegado a Anttonias por el odio y nos han dicho: “yo antes los hateaba, pero no había escuchado su música; la escuché y me gustaron”.

Diego: Igual esto genera un poco de trabas porque, por ejemplo, cuando tenemos alguna oportunidad grande pensamos seriamente si la tomamos o no, porque si lo hacemos la gente nos va a llamar “apitutados”. No me duele tanto por mí, sino por mi familia y por las de los cabros, que están en redes sociales y tienen que leer todas esas cosas que no son verdad.

Diego: La Toñi es la más expuesta a eso, sobre todo por el apellido que tiene. Dicen que es familiar de la Consuelo Holzapfel.

Antonia: Nunca la he visto en mi vida.

Anttonias. Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

-¿De dónde creen que viene ese odio ligado a las oportunidades que han tenido? ¿Creen que está arraigado a la cultura nacional?

Diego: No sé, pero creo que se ve un poco en lo que está viviendo Chile actualmente, sobre todo con el retorno de la ultraderecha y el auge de las noticias falsas. Diría que es algo generacional.

Diego: Ahora también se está lanzando mucha nueva música chilena, como la de Hesse Kassel o Candelabro, y también están saliendo álbumes muy buenos, como el nuevo de Chini o el de Todos Mis Amigos Están Tristes. Está surgiendo de nuevo una escena nacional un poco más mediática y creo que la gente se está acostumbrando a eso.

Diego: Ver bandas que reciben harta pantalla todavía debe ser chocante para mucha gente. Me pongo en la posición del público y para mí también sería raro ver a Anttonias en todos lados, sabiendo que llevamos solo tres años. No nos costó tanto como a otras bandas. Creo que ahí nace la molestia y en parte la entiendo.

Antonia: Además, Chile es un país que se mueve con pitutos. No culpo a la gente que crea que estamos apitutados porque lamentablemente el país funciona así, pero a veces esto no pasa, como en nuestro caso.

Diego: Tuvimos la suerte de que le gustamos a un sello que nos quiso ayudar e impulsar. No íbamos a rechazarlos. Yo no puedo aguantar cinco años con nuestra realidad económica. Hay que aprovechar las oportunidades.

Óscar: Nosotros lo vemos por nuestra familia. Es un orgullo para todos quienes nos apoyan. Es extraño lo que pasa ahora, porque a hartos artistas les pasa que los tildan de sionistas porque sí y, más allá del hecho de que sea un meme, igual es fome. Minimizan el concepto.

Diego: Hay hueones literalmente quemando la Patagonia y se la echan con bandas porque salen en medios… yo lo encuentro absurdo. Está la extrema derecha a punto de gobernar el país y la gente está pendiente de bandas. Hay problemas más graves en Chile.

Felipe: Pasa también con colegas músicos. He visto mucho odio de artistas y es doloroso; harta gente que alguna vez compartió con nosotros. Si ellos no nos apoyan, ¿quién lo hará? En general al chileno común no le importa lo que pase con la música nacional. Si nosotros no reforzamos la música chilena entre todos y creamos una comunidad, lo único que vamos a hacer es separación y pelear por qué grupos se merecen qué cosas. Cuando las bandas nos apoyemos, la escena chilena va a empezar a tener más oportunidades para todos.

Diego: Y mientras más bandas surjan, mientras haya más Hesse Kassel, más Candelabro, más Chini… más cultura habrá.

Anttonias. Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

-¿Su último single (Deja Vu) es la previa de un proyecto mayor (como un nuevo disco)?

Felipe: No… diría que es el tema que tuvimos que sacar del álbum debut por temas económicos, porque no teníamos plata para arreglarlo. Creo que sirve para cerrar la etapa del primer disco.

Diego: Es un tema que no tiene mucho que ver con el sonido del álbum y tiene menos que ver aún con el del siguiente disco.

Óscar: Ahora viene el Lollapalooza y después vamos a tener más o menos armado lo que queremos para el próximo álbum. Se está gestando. Eso nos tiene bastante motivados y queremos seguir tocando, ojalá en otras partes de Chile. Creo que esos son los principales desafíos para este año: seguir sacando música e ir a regiones.