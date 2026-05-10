SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán advierte restricciones en Ormuz para países que apoyen sanciones de EE.UU.

    Teherán aseguró que ahora ejerce “soberanía” sobre el estrecho y afirmó que las embarcaciones deberán coordinar su paso con autoridades iraníes.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Irán advierte restricciones en Ormuz para países que apoyen sanciones de EE.UU. CENTCOM

    Las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este domingo que establecieron un “nuevo sistema jurídico y de seguridad” sobre el estrecho de Ormuz, advirtiendo que los países que respalden las sanciones impulsadas por Estados Unidos enfrentarán dificultades para transitar por la estratégica vía marítima.

    El portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, aseguró en declaraciones a la agencia estatal IRNA que Teherán ejerce ahora un control “fundamental y estratégico” sobre el estrecho.

    “A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz”, afirmó el jefe militar.

    Irán advierte restricciones en Ormuz para países que apoyen sanciones de EE.UU.

    Akraminia sostuvo además que “cualquier embarcación que quiera atravesarlo deberá coordinar con nosotros”, insistiendo en que Irán ejerce actualmente soberanía sobre el paso marítimo.

    El estrecho de Ormuz permanece parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, conflicto que ha elevado la tensión regional y afectado el comercio energético global.

    Según Teherán, el nuevo esquema permitiría generar ventajas económicas, políticas y de seguridad para la República Islámica, además de neutralizar parte de las sanciones impulsadas por Washington.

    El general iraní señaló que históricamente Irán no había utilizado “plenamente” el potencial geopolítico del estrecho y permitía el tránsito tanto de aliados como de adversarios. Sin embargo, afirmó que el conflicto cambió esa lógica y llevó al país a redefinir el control sobre la ruta marítima.

    Irán advierte restricciones en Ormuz para países que apoyen sanciones de EE.UU.

    El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio mundial, ya que por esa vía transita cerca del 20% del petróleo global, además de importantes volúmenes de gas natural y otras materias primas estratégicas.

    Actualmente, el tráfico marítimo se encuentra limitado tanto por las restricciones impuestas por Irán como por el bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes.

    El gobierno de Donald Trump anunció el pasado 1 de mayo nuevas sanciones contra intereses iraníes y advirtió posibles represalias contra buques que paguen a Teherán para cruzar el estrecho.

    Irán advierte restricciones en Ormuz para países que apoyen sanciones de EE.UU.
    Más sobre:IránEstrecho de OrmuzEstados UnidosMedio OrienteGuerra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Condenan a presidio perpetuo a mujer acusada de encargar homicidio en Ruta 5 Sur en Mostazal

    Irán entrega respuesta a propuesta de Estados Unidos para frenar conflicto

    Canciller Pérez Mackenna y subsecretaria Estévez visitan India para impulsar acuerdo comercial e inversiones

    Incendio en domicilio de San Joaquín deja a tres adultos mayores fallecidos

    Venezuela alerta derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

    Corea del Norte lanzará un ataque nuclear en caso de que lider Kim Jong-Un sea asesinado

    Lo más leído

    1.
    Corea del Norte lanzará un ataque nuclear en caso de que lider Kim Jong-Un sea asesinado

    Corea del Norte lanzará un ataque nuclear en caso de que lider Kim Jong-Un sea asesinado

    2.
    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

    3.
    Fernando Aramburu: “Las víctimas de ETA están muy dolidas viendo cómo salen a la calle los asesinos”

    Fernando Aramburu: “Las víctimas de ETA están muy dolidas viendo cómo salen a la calle los asesinos”

    4.
    ¿Cuba, el próximo paso de EE.UU. tras Irán?: Las señales amenazantes de Trump y Rubio

    ¿Cuba, el próximo paso de EE.UU. tras Irán?: Las señales amenazantes de Trump y Rubio

    5.
    Republicanos se ilusionan con volver al poder en California

    Republicanos se ilusionan con volver al poder en California

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 10 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 10 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    Condenan a presidio perpetuo a mujer acusada de encargar homicidio en Ruta 5 Sur en Mostazal

    Canciller Pérez Mackenna y subsecretaria Estévez visitan India para impulsar acuerdo comercial e inversiones

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad
    Negocios

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad

    Lo que declaró Michael Clark a la CMF: “No participo en la propiedad de ninguna de las empresas del grupo Sartor”

    Cómo cambiar la tendencia

    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio
    Tendencias

    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio

    Qué explica las sensaciones que generan las casas “embrujadas”, según una investigación científica

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Tiane Endler, campeona otra vez: OL Lyonnes golea al PSG y se queda con la Copa de Francia
    El Deportivo

    Tiane Endler, campeona otra vez: OL Lyonnes golea al PSG y se queda con la Copa de Francia

    En vivo: OL Lyonnes de Tiane Endler enfrenta al PSG en la final de la Copa de Francia

    “Se echó el equipo a la espalda”: Alexis Sánchez suma elogios en España tras el nuevo triunfo del Sevilla

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026
    Cultura y entretención

    El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    El pirata tuerto: un relato de Jaime Bayly

    Irán entrega respuesta a propuesta de Estados Unidos para frenar conflicto
    Mundo

    Irán entrega respuesta a propuesta de Estados Unidos para frenar conflicto

    Venezuela alerta derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

    Corea del Norte lanzará un ataque nuclear en caso de que lider Kim Jong-Un sea asesinado

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?