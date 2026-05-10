Irán advierte restricciones en Ormuz para países que apoyen sanciones de EE.UU.

Las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este domingo que establecieron un “nuevo sistema jurídico y de seguridad” sobre el estrecho de Ormuz, advirtiendo que los países que respalden las sanciones impulsadas por Estados Unidos enfrentarán dificultades para transitar por la estratégica vía marítima.

El portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, aseguró en declaraciones a la agencia estatal IRNA que Teherán ejerce ahora un control “fundamental y estratégico” sobre el estrecho.

“A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz”, afirmó el jefe militar.

Irán advierte restricciones en Ormuz para países que apoyen sanciones de EE.UU.

Akraminia sostuvo además que “cualquier embarcación que quiera atravesarlo deberá coordinar con nosotros”, insistiendo en que Irán ejerce actualmente soberanía sobre el paso marítimo.

El estrecho de Ormuz permanece parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, conflicto que ha elevado la tensión regional y afectado el comercio energético global.

Según Teherán, el nuevo esquema permitiría generar ventajas económicas, políticas y de seguridad para la República Islámica, además de neutralizar parte de las sanciones impulsadas por Washington.

El general iraní señaló que históricamente Irán no había utilizado “plenamente” el potencial geopolítico del estrecho y permitía el tránsito tanto de aliados como de adversarios. Sin embargo, afirmó que el conflicto cambió esa lógica y llevó al país a redefinir el control sobre la ruta marítima.

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El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio mundial, ya que por esa vía transita cerca del 20% del petróleo global, además de importantes volúmenes de gas natural y otras materias primas estratégicas.

Actualmente, el tráfico marítimo se encuentra limitado tanto por las restricciones impuestas por Irán como por el bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes.

El gobierno de Donald Trump anunció el pasado 1 de mayo nuevas sanciones contra intereses iraníes y advirtió posibles represalias contra buques que paguen a Teherán para cruzar el estrecho.