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    Irak niega las acusaciones de Estados Unidos contra un viceministro por supuestamente ayudar a Irán a esquivar sanciones

    El Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra Al Bahadli tras acusarle de facilitar el desvío de crudo “en beneficio del régimen” de Irán.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El Ministerio de Petróleo de Irak ha rechazado las acusaciones vertidas por Estados Unidos contra el viceministro de la cartera, Alí Maaraj al Bahadli, sancionado el jueves por Washington por supuestamente ayudar a Irán a esquivar las medidas punitivas impuestas contra el país asiático.

    La cartera ha indicado en un comunicado en redes sociales que “rechaza las acusaciones presentadas” contra Al Bahadli y ha afirmado que “total respeto a los procedimientos legales del aparato judicial iraquí”. “Es importante que haya transparencia y rendición de cuentas en todos los asuntos y acusaciones fundamentados en pruebas y hechos, alejadas de otras consideraciones e interpretaciones”, ha sostenido.

    Así, ha destacado su “preparación total” para cooperar con “cualquier investigación justa” y ha hecho hincapié en que “las exportaciones de crudo y operaciones de mercado, carga de petroleros y procedimientos relacionados no están entre las responsabilidades” de Al Bahadli.

    “Estos asuntos son gestionados por entidades especializadas y compañías, en línea con los procedimientos y mecanismos establecidos”, ha recalcado, antes de recordar que la Compañía de Mercado de Petróleo de Irak (SOMO) “ya emitió un comunicado aclarando los mecanismos de mercado y exportación, negando las acusaciones presentadas sobre el citado tema”.

    El Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra Al Bahadli tras acusarle de facilitar el desvío de crudo “en beneficio del régimen” de Irán y sus milicias afines en el país árabe.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) detalló que el paso derivaba de su supuesta responsabilidad en “el desvío de productos petrolíferos iraquíes en beneficio del conocido contrabandista de petróleo vinculado a Irán, Salim Ahmed Said”, así como de la milicia Asaib Ahl al Haq, respaldada por Irán.

    Más sobre:Estados UnidosIrakIrán

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