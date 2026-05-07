Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista. Foto: ATON/Referencial.

Los modelos meteorológicos más importantes del mundo pronostican la llegada del fenómeno El Niño entre mayo, junio y julio de este 2026, con una versión mucho más intensa que otros años, razón por la que especialistas en clima lo han apodado como “el súper Niño” o “Niño Godzilla”.

Y es que las mediciones apuntan que, en etapas tempranas, el océano Pacífico ya se está calentando más de lo normal, lo que intensificaría los efectos en la atmósfera que provoca este fenómeno: más lluvias, sequías, olas de calor, inundaciones, deslizamientos de tierra, entre otros.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó el pronóstico, pero advirtió que recién este mes de mayo podrían tener un panorama más claro , pues en este período de tiempo, las predicciones serán más certeras que en meses anteriores.

Con este diagnóstico anterior coincide Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo (UDD).

En conversación con La Tercera, el especialista profundiza en qué efectos tendría el fenómeno en el país y qué podrían pasar los próximos meses, durante la llegada de El Niño.

Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

Qué efectos tendrá el fenómeno El Niño en Chile

Godoy comienza a explicar que todavía es temprano para saber los impactos en Chile este 2026. Y es que, para poder proyectar el fenómeno El Niño en Chile y el resto del mundo, es necesario ver un reporte trimestral que, como adelantó la OMM, debiese estar en mayo de este año.

“Hacer cualquier predicción antes no tiene mucho sentido”, asegura el especialista de la UDD.

Sin embargo, si este mes se confirma el desarrollo de El Niño y que será un evento de características intensas, para Chile “significaría una cantidad de lluvias muy grandes, lluvias más intensas que van a aumentar la probabilidad de deslizamientos de tierra” .

“Esos eventos llevarían a catástrofes como la que vimos alguna vez en el Cajón del Maipo”, comenta.

Otro de los efectos de El Niño, además de las lluvias, es el alza de las temperaturas que podría eventualmente interferir con la nieve en las montañas del país (y que tiene relación con los deslizamientos de tierra e inundaciones en algunos sectores).

Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista. Foto: ATON.

¿Llega realmente un Niño Godzilla?

El “Niño Godzilla”, como lo han llamado algunos meteorólogos y la prensa, en realidad no es un concepto real en la ciencia. Es más bien un término mediático que hace referencia a la intensidad de los efectos que podría tener.

Si es que se cumple o no el pronóstico, dependerá de la información que salga este mes: “Para poder saber la intensidad de un Niño tenemos que ver cuánto es el promedio de alza de temperaturas en relación al promedio histórico”.

Y es que mientras más se calienten las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial, habrá una mayor transferencia de vapor de agua en la atmósfera, lo que directamente desencadenará en una mayor intensidad y probabilidad de lluvia y los impactos posteriores a estos eventos más fuertes.

Entonces, hasta ahora, en teoría sí se puede esperar un Niño intenso, pero el pronóstico se confirmará con las nuevas métricas que vayan sacando los centros meteorológicos durante este mes de mayo.