King África, Mr Vain y Turbo B llegan a Festival Fiebre de los 90′

Como sucede en todas las capitales del mundo, Chile también se acerca a un viaje en el tiempo a la década dorada de la música dance y eurodance. El esperado 90s Fever Festival EnVivo anuncia su llegada al icónico Teatro Caupolicán, el próximo 15 de agosto, prometiendo una noche inolvidable llena de nostalgia y éxitos.

Este festival reunirá en un mismo escenario a las leyendas que definieron una era, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de revivir los momentos más vibrantes de los años 90 con un cartel de artistas de primer nivel. Ellos son: Tania Evans, reconocida mundialmente como la voz original de Culture Beat en el icónico éxito eurodance “Mr. Vain” (1993), que alcanzó los primeros puestos en las listas de éxitos a nivel global y obtuvo múltiples discos de oro y platino. Su potente interpretación vocal es sinónimo de la euforia de los 90s.

También estará la voz detrás del himno “The Rhythm of the Night” (1993) de Corona, una de las canciones más emblemáticas del eurodance. Jenny B, cuyo nombre real es Giovanna Bersola, quien también ha prestado su talento vocal a otros proyectos exitosos de la época como J.K. y Playahitty.

Otra agrupación que se hará presente es Turbo B Of Snap. Se trata del carismático rapero y líder de la legendaria agrupación SNAP!, responsable de éxitos mundiales como “The Power” (1990) y “Rhythm Is A Dancer” (1992), que se posicionaron en los primeros lugares de las listas de Billboard y se convirtieron en clásicos indiscutibles de la década.

Double You llegará con su solista, William Naraine. Este grupo italiano se hizo famoso por su versión dance de “Please Don’t Go” (1992), vendiendo más de tres millones de discos y obteniendo certificaciones de oro y platino en varios países . También son conocidos por éxitos como “We All Need Love”.

La otra figura que llegará al Caupolicán es Kelly o (ex Capella). Kelly Overett fue la imagen y voz de cinco éxitos consecutivos en las listas de más de 30 países, incluyendo el mega hit “U Got 2 Let The Music” (1993).

Por último, el cartel lo cerrará con King Africa, el artista argentino Alan Duffy, conocido como King Africa. Se trata de un ícono de la música tropical y bailable. Su éxito “La Bomba” (2000) se convirtió en un fenómeno global, asegurando fiesta en casi toda América y los países europeos del Mediterráneo. Si éxito es claro: ritmos contagiosos y letras pegadizas.

Las entradas para el 90s Fever Festival EnVivo estarán a la venta a partir de este mediodía a través del sistema Puntoticket. El tradicional Caupolicán, que este año cumple su 90 aniversario, se abre a la experiencia única que transportará a su público directamente a los años 90.