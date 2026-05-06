Alejandro Tabilo arrasa en su estreno en el Masters 1000 de Roma y se ilusiona con ser sembrado en Roland Garros

Después de su histórica semifinal en el Foro Itálico en 2024, Alejandro Tabilo (35º) regresaba al Masters 1000 de Roma, con el impulso de haber ganado el Challenger 175 de Aix-en-Provence, tal como sucedió hace un par de años.

En esta ocasión el sorteo lo puso con el veterano extop ten español Pablo Carreño Busta (91º), proveniente de las clasificaciones, un rival con oficio y que lo había derrotado en las dos ocasiones en que se habían enfrentado. A priori, no parecía un desafío sencillo, pero en la práctica terminó siendo un duelo muy favorable para el chileno, quien se impuso por 6-2 y 6-1, en una hora y 10 minutos.

Los años pasan y Ale aprovechó muy bien el declive del hispano, quien está encarando la recta final de su carrera. Las diferencias comenzaron a marcarse a partir del cuarto juego del set inicial, donde el zurdo consiguió el primer quiebre del encuentro. Gracias a sólidos tiros desde el fondo, enfocándose de preferencia en el revés de su rival, comenzó a hacerse con el control del encuentro.

Sin embargo, cuando estaba en ello, apareció una inesperada invitada: la lluvia. A partir del séptimo juego, las precipitaciones se intensificaron. Pese a ello, la jueza de silla, la francesa Aurelie Tourte, manifestó que la cancha seguía en buenas condiciones, por lo que no suspendió inmediatamente el encuentro. Sin embargo, esta situación solo aguantó un game antes de que los jugadores partieran al vestuario.

Después de más de dos horas de suspensión, las acciones se retomaron y Tabilo entró en modo aplanadora. Solo estuvo 33 minutos más en cancha, sacando a relucir lo mejor de su repertorio. Quebró para quedarse con el primer parcial y en el segundo capítulo el español apenas sumó un juego, viéndose superado en todos los aspectos por el pupilo de Germán Gaich, quien terminó con un 88% de puntos ganados con el primer servicio y no concedió puntos de quiebre.

Sin contrapeso, el tenista nacional cerró una victoria de mucha jerarquía que lo pone en la segunda ronda del Masters 1000 romano, donde se medirá contra el argentino Francisco Cerúndolo (27º).

Un triunfo sobre el transandino sería muy importate para Ale pues, al no defender unidades, todo lo que sume irá íntegramente al ranking. Asimismo, se juega un lugar entre los 32 mejores del planeta para ser sembrado en Roland Garros. Hoy estaría ocupando justamente la casilla 32, pero con buenas chances de seguir mejorando su clasificación.

Garin, a la cancha

Christian Garin (104º) se enfrentará este jueves, alrededor de las 7.30 de la mañana (hora chilena) con el argentino Juan Manuel Cerúndolo (72º) en la primera ronda del certamen italiano. Gago viene de superar las clasificaciones tras ganar dos partidos.

Los enfrentamientos previos favorecen al chileno, quien superó al menor de los hermanos Cerúndolo en la primera ronda del ATP 250 de Santiago, por 3-6, 6-3 y 6-3. De ganar en esta oportunidad, se medirá con el español Alejandro Davidovich Fokina (23º).