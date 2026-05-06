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    EN VIVO

    En vivo: Bayern Múnich enfrenta a PSG para definir al rival de Arsenal en la final de la Champions League

    El marcador en la ida fue 5-4 en favor de los franceses y ahora todo se define en Alemania. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    PSG vs Bayern. Foto de archivo

    Bayern 0-0 PSG

    La formación del PSG

    ¿Cómo salieron en la ida?

    El PSG le ganó por 5-4 al Bayern Múnich. Por lo que los alemanes deben ganar al menos por un gol para igualar la serie.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

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