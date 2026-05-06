En vivo: Bayern Múnich enfrenta a PSG para definir al rival de Arsenal en la final de la Champions League
El marcador en la ida fue 5-4 en favor de los franceses y ahora todo se define en Alemania. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Bayern 0-0 PSG
La formación del PSG
¿Cómo salieron en la ida?
El PSG le ganó por 5-4 al Bayern Múnich. Por lo que los alemanes deben ganar al menos por un gol para igualar la serie.
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