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    EN VIVO

    Repasa el triunfo de la U sobre San Felipe en Copa Chile

    Los azules vencieron a los aconcagüinos y se quedaron con el liderato del Grupo D.

    Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    U. de Chile 2-0 U. San Felipe

    Termina el partido

    90+6′. Finaliza el encuentro. La U superó por 2-0 a San Felipe.

    Gol de la U

    47′. Agustín Arce anota el segundo tras un taco de Lucero. Buen gol de los azules.

    Inicia el segundo tiempo

    46′. Arranca el complemento. La U está venciendo a San Felipe con un gol de Juan Martín Lucero.

    Termina el primer tiempo

    45+3. La U está superando por la mínima a San Felipe.

    Gol de la U

    41′. Juan Martín Lucero vence la resistencia de San Felipe con remate desde la medialuna.

    La oncena de San Felipe

    La alineación de la U

    Inicia el partido

    1′. Los azules se miden ante los albirrojos en el Estadio Nacional.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Universidad de Chile y Unión San Felipe por Copa Chile.

    Más sobre:En vivoMinuto a minuto

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