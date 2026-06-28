Repasa el triunfo de la U sobre San Felipe en Copa Chile
Los azules vencieron a los aconcagüinos y se quedaron con el liderato del Grupo D.
Minuto a minuto
U. de Chile 2-0 U. San Felipe
Termina el partido
90+6′. Finaliza el encuentro. La U superó por 2-0 a San Felipe.
Gol de la U
47′. Agustín Arce anota el segundo tras un taco de Lucero. Buen gol de los azules.
Inicia el segundo tiempo
46′. Arranca el complemento. La U está venciendo a San Felipe con un gol de Juan Martín Lucero.
Termina el primer tiempo
45+3. La U está superando por la mínima a San Felipe.
Gol de la U
41′. Juan Martín Lucero vence la resistencia de San Felipe con remate desde la medialuna.
La oncena de San Felipe
La alineación de la U
Inicia el partido
1′. Los azules se miden ante los albirrojos en el Estadio Nacional.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Universidad de Chile y Unión San Felipe por Copa Chile.
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