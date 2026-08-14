“Déjenlo pasar”: la locura por Alexis Sánchez en sus primeras horas en Montreal

Alexis Sánchez tuvo un recibimiento de rockstar en Canadá. Tal como adelantó El Deportivo, esta semana firmó por el Montreal, club de ese país que juega en la MLS de Estados Unidos, en un contrato que lo vinculará a la institución por dos temporadas. Hasta ahora, el tocopillano había sido oficializado en las redes sociales de la institución, con gráficas en las que aparecía con su nueva camiseta. Durante esta jornada, tocó el arribo a la ciudad y unas primeras horas caóticas.

En videos publicados por el club, se observa que antes de su presencia ya había una multitud esperando a que el goleador histórico de la Roja apareciera. Una vez que lo hizo, fue escoltado por tres robustos guardias de seguridad hasta una camioneta, que abrían el paso entre los hinchas, mientras algunos gritaban “déjenlo pasar, déjenlo pasar”. Varios de los fanáticos eran chilenos y estaban con la polera de la Selección, quienes lo intentaban tocar, le pedían un foto o una firma. Tuvo que subir rápido al vehículo y salir del lugar.

Quel accueil pour Alexis Sánchez ! 🇨🇱

⁰It’s Alexis Sánchez time Montreal 🙌

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Pero en su llegada también tuvo una actividad importante y protocolar, puesto que fue a visitar a la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, chilena-canadiense que fue electa en su cargo el año pasado. La mujer, que es la primera persona de origen latinoamericano en liderar la ciudad, le dio la bienvenida: posaron con la camiseta del Niño Maravilla, la bufanda del club y luego ambos se pusieron la camiseta del nuevo equipo del Niño Maravilla.

“Nuestro nuevo jugador fue recibido oficialmente en el ayuntamiento de Montreal por la Sra. Soraya Martínez Ferrada, alcaldesa de Montreal. En esta ocasión, firmó el Libro de Oro de la ciudad”, escribió la institución en sus redes sociales.

Un accueil officiel pour Alexis Sánchez à Montréal. 🇨🇱🤝🇨🇦



Notre nouveau joueur désigné a été accueilli officiellement à l'hôtel de ville de Montréal par Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal. Il a signé, à cette occasion, le Livre d'or de la ville!



Bienvenue à… pic.twitter.com/uPLnI8uImG — CF Montréal (@cfmontreal) August 14, 2026

La emoción de su nuevo DT

Quien también reaccionó de forma casi eufórica al ser consultado por Alexis Sánchez fue su nuevo jefe, el DT francés Philippe Eullaffroy. “La primera emoción fue decir ‘¡Wow!’. La primera imagen que vino a mi cabeza fue verlo cuando jugaba en el Arsenal y luego en Marsella. Estuvo en Francia, donde tuvo una temporada espectacular”, comenzó diciendo.

“Me trae muy buenos recuerdos. Claro, también lo seguí en Udinese y en Sevilla la última temporada. Entonces, al momento de asumir que lo voy a dirigir, es pensar qué puede traer al equipo y cómo podemos ponerlo en la mejor condición para que pueda demostrar sus habilidades y fortalezas”, añadió.

Por último, adelantó los lugares en la cancha en los que planea colocar al formado en Cobreloa: “Va a jugar en la posición en que siempre lo ha hecho, cargado desde la izquierda hacia el centro. Puede jugar de 10 o como un segundo 9, un nueve 9 falso o extremo izquierdo. No es un extremo neto, que llega a línea de fondo, pero ha jugado mucho ahí”.