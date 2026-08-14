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    “Es un abuso”: Poduje exige respuestas al Consejo de Monumentos por obra paralizada más de seis meses

    El ministro de Vivienda informó que son 480 familias "esperando sus viviendas y empleos detenidos por un hallazgo arqueológico".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    El ministro de Vivienda, Iván Poduje. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, exigió una respuesta al Consejo de Monumentos Nacionales por una obra paralizada por más de seis meses en Quinta Normal, aseverando que esto “ya no es burocracia: es un abuso”.

    En un video compartido a través de sus redes sociales, el secretario de Estado señaló: “Estoy acá en la calle Dr. Lucas Sierra, en la comuna Quinta Normal, porque para poder agilizar el plan de obra”.

    Se trata del proyecto de un complejo residencial que consta de cuatro edificios de ocho pisos -con estacionamientos subterráneos- que tendría espacio para 480 familias. “Una de las principales características de este proyecto es su enfoque en la calidad de vida de sus residentes. Contará con amplias áreas verdes, incluyendo plazas, juegos para niños, espacios deportivos, quinchos, sede social, estacionamientos de bicicletas, entre otros servicios y comodidades”, dice la empresa constructora Democorp en su página web.

    Sin embargo, luego de un hallazgo arqueológico en el lugar, las obras se paralizaron hasta la fecha. “Seis meses con una obra paralizada en Quinta Normal. 480 familias esperando sus viviendas y empleos detenidos por un hallazgo arqueológico. Esto ya no es burocracia: es un abuso”, apuntó Poduje.

    “Nosotros estamos haciéndole un reporte al Consejo de Monumentos de toda la plata que le está costando al Estado de Chile mantener estas excavaciones, mantener esta obra parada, todo el empleo que nos está costando, y las familias que se ven afectadas porque no pueden tener sus casas a tiempo por esto”, señaló.

    Añadiendo que “ya no es burrocracia (sic), yo no sé cómo llamarlo, esto es un abuso de una institución que está operando completamente al margen de la urgencia del país, de sentido común y de las necesidades sociales de empleo y de vivienda”.

    En el registro, el ministro mostró el hallazgo y, posteriormente, mencionó que “mientras las familias esperan, el Estado sigue gastando recursos en una obra que no puede avanzar. Vamos a exigir respuestas y medidas al Consejo de Monumentos Nacionales. Chile necesita sentido común y urgencia para avanzar”.

    Más sobre:Iván PodujeMinvuMinisterio de ViviendaQuinta Normal

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