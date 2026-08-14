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    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”

    SalmonChile señaló que los artículos declarados inconstitucionales por el TC “contaron con un respaldo mayoritario y transversal durante su tramitación en el Congreso, lo que demuestra que existía un amplio reconocimiento de la necesidad de avanzar en esta materia”. En tanto, el Consejo del Salmón afirmó que "es una muy mala noticia para las familias y el ecosistema productivo del sur de Chile".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Salmoneras.

    El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este jueves los artículos vinculados a la industria salmonera contenidos en la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, declarándolos así inconstitucionales.

    La idea de estos era eximir a las compañías de ingresar permisos ambientales al SEIA para las llamadas micro-relocalizaciones, que no podían superar los 350 metros medidos desde cualquiera de sus vértices. Los gremios del sector, naturalmente, se mostraron en contra de la decisión adoptada.

    SalmonChile, uno de los gremios vinculados a esta industria, lamentó la decisión y señaló que las normas habían sido respaldadas en las demás etapas legislativas en el Congreso. “Se pierde una oportunidad para modernizar normas, reducir trabas administrativas y avanzar en el crecimiento sostenible de una actividad clave para el empleo, las pymes y el desarrollo de miles de familias del sur de Chile”.

    La organización indicó que si bien “es importante conocer la sentencia completa para evaluar en detalle sus alcances e implicancias y, a partir de ello, analizar los caminos a seguir”, las normas en cuestión “contaron con un respaldo mayoritario y transversal durante su tramitación en el Congreso, lo que demuestra que existía un amplio reconocimiento de la necesidad de avanzar en esta materia”.

    Tras la decisión del TC el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, también se pronunció, afirmando que la definición los mueve a encontrar nuevas opciones. “Esto no puede significar que se paralice la recuperación de la inversión y el crecimiento de la acuicultura chilena. La decisión del TC nos obliga a buscar alternativas, pero no nos puede hacer perder de vista el objetivo: volver a poner en marcha la inversión y recuperar el dinamismo de una industria que es fundamental para el desarrollo del país y especialmente del sur de Chile”.

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo acerca de la decisión que “no es una buena noticia para la pesca y acuicultura del país. Como Gobierno, respetamos la decisión del Tribunal Constitucional, pero reafirmamos un compromiso muy claro, especialmente por los trabajadores del sur de nuestro país, que nuestro gobierno trabajará sin descanso para reactivar este sector tomando medidas para fomentar la creación de empleo, aumentar la producción y seguir potenciando a Chile como una potencia acuícola”.

    Consejo del Salmón: “Es una muy mala noticia”

    El Consejo del Salmón también se pronunció en contra de la decisión del TC, apuntó que la decisión del TC “es una muy mala noticia para las familias y el ecosistema productivo del sur de Chile, especialmente en un escenario marcado por la incertidumbre que enfrenta la industria”.

    El gremio salmonero apuntó que con la decisión se perdió una oportunidad de corto plazo para crear 5.400 empleos y aumentar el PIB de las regiones del sur. “El amplio respaldo político que tiene hoy destrabar el crecimiento y potenciar el desarrollo de la salmonicultura, no es casualidad”, sostuvo.

    La organización que representa los intereses de las compañías salmoneras recordó la votación 5-0 que obtuvo el entonces proyecto de ley en la Comisión de Medio Ambiente del Senado junto a una votación mayoritaria en el Congreso.

    “Estamos convencidos que el sur no puede seguir esperando. Por esto es fundamental que las declaraciones hechas hoy por el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) se traduzcan en medidas concretas y con sentido de urgencia”, concluyó el gremio.

    Quiroz dijo tras la decisión del TC que buscará alternativas para avanzar en su agenda respecto de los puntos rechazados, como la restitución de inversión por anulación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

    “Si no es esta medida, serán otras de gestión, pero no seremos ni somos indolentes ante el retraso en las decisiones. Así que, si no se va por acá, bueno, se tendrán que redoblar los esfuerzos en materia de gestión, en materia de aceleración de evaluaciones, pero vamos a ir hacia allá”, señaló el jefe de la billetera fiscal.

    Más sobre:SalmónTribunal Constitucional (TC)Megareforma

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