Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

El trayecto diario en la red subterránea de la capital tiene una nueva compañía. La Tercera y Metro de Santiago sellaron una alianza que busca entregar una mejor experiencia de viaje para los pasajeros, entregándoles una oportunidad directa para acceder a 30 minutos de información y navegación gratuita por todo el contenido disponible en el sitio web de La Tercera .

La mecánica de esta iniciativa es simple y directa. En diversas estaciones y al interior de los vagones, los usuarios encontrarán códigos QR dispuestos para ser leídos con la cámara de cualquier teléfono inteligente. Al escanearlos, se habilita este beneficio exclusivo.

Bajo la premisa de “Escanea / Ingresa / Lee”, el proyecto “La Tercera Estación” apunta a darle un valor agregado al tiempo que toma moverse por la ciudad.

Aprovechar el tiempo

Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

“Este acuerdo con Metro de Santiago responde a nuestra misión central de acercar el buen periodismo a la cotidianidad de las personas ”, explica José Luis Santa María, director de La Tercera. “Sabemos que el tiempo de traslado es clave en la rutina de los capitalinos . Al disponer de estos códigos QR en vagones y estaciones, transformamos esos minutos de viaje en un espacio valioso para la información y el análisis ”, añade.

Según Santa María, la integración fluida entre el espacio físico urbano y las plataformas digitales define parte del desarrollo actual de los medios. “Nosotros queremos estar exactamente ahí, acompañando a los usuarios en su trayecto. Con esta iniciativa eliminamos barreras de acceso y ofrecemos nuestro contenido íntegro durante media hora de forma totalmente gratuita. Es una invitación directa a informarse con rigurosidad, entender el entorno y conectar con las historias que marcan pauta mientras la ciudad se mueve ”.

Por su parte, Felipe Bravo, gerente general de Metro, destacó: “Metro de Santiago es parte de la ciudad. Movemos diariamente a 2,4 millones de personas y buscamos constantemente ofrecer mejores alternativas y experiencias de viaje. Esta alianza con La Tercera refleja ese compromiso, entregando un beneficio exclusivo para los pasajeros y usuarios de la red, quienes podrán navegar sin restricciones en La Tercera digital y acceder a contenidos exclusivos que de otra manera sería de pago durante 30 minutos, aprovechando al máximo el tiempo de su viaje en Metro”.

El recorrido habitual se convierte así en un espacio para revisar la actualidad, leer reportajes o seguir el pulso de las noticias en tiempo real, conectando el flujo de pasajeros con el buen periodismo, los golpes noticiosos, las columnas de opinión que marcan pauta y, por supuesto, las historias que explican el mundo en que vivimos.