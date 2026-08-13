SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    A contar de esta semana, los usuarios del Metro de Santiago podrán escanear códigos QR en trenes y estaciones para navegar por todo el contenido de latercera.com sin costo.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones La Tercera Estación

    El trayecto diario en la red subterránea de la capital tiene una nueva compañía. La Tercera y Metro de Santiago sellaron una alianza que busca entregar una mejor experiencia de viaje para los pasajeros, entregándoles una oportunidad directa para acceder a 30 minutos de información y navegación gratuita por todo el contenido disponible en el sitio web de La Tercera.

    La mecánica de esta iniciativa es simple y directa. En diversas estaciones y al interior de los vagones, los usuarios encontrarán códigos QR dispuestos para ser leídos con la cámara de cualquier teléfono inteligente. Al escanearlos, se habilita este beneficio exclusivo.

    Bajo la premisa de “Escanea / Ingresa / Lee”, el proyecto “La Tercera Estación” apunta a darle un valor agregado al tiempo que toma moverse por la ciudad.

    Aprovechar el tiempo

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    “Este acuerdo con Metro de Santiago responde a nuestra misión central de acercar el buen periodismo a la cotidianidad de las personas”, explica José Luis Santa María, director de La Tercera. “Sabemos que el tiempo de traslado es clave en la rutina de los capitalinos. Al disponer de estos códigos QR en vagones y estaciones, transformamos esos minutos de viaje en un espacio valioso para la información y el análisis”, añade.

    Según Santa María, la integración fluida entre el espacio físico urbano y las plataformas digitales define parte del desarrollo actual de los medios. “Nosotros queremos estar exactamente ahí, acompañando a los usuarios en su trayecto. Con esta iniciativa eliminamos barreras de acceso y ofrecemos nuestro contenido íntegro durante media hora de forma totalmente gratuita. Es una invitación directa a informarse con rigurosidad, entender el entorno y conectar con las historias que marcan pauta mientras la ciudad se mueve”.

    Por su parte, Felipe Bravo, gerente general de Metro, destacó: “Metro de Santiago es parte de la ciudad. Movemos diariamente a 2,4 millones de personas y buscamos constantemente ofrecer mejores alternativas y experiencias de viaje. Esta alianza con La Tercera refleja ese compromiso, entregando un beneficio exclusivo para los pasajeros y usuarios de la red, quienes podrán navegar sin restricciones en La Tercera digital y acceder a contenidos exclusivos que de otra manera sería de pago durante 30 minutos, aprovechando al máximo el tiempo de su viaje en Metro”.

    El recorrido habitual se convierte así en un espacio para revisar la actualidad, leer reportajes o seguir el pulso de las noticias en tiempo real, conectando el flujo de pasajeros con el buen periodismo, los golpes noticiosos, las columnas de opinión que marcan pauta y, por supuesto, las historias que explican el mundo en que vivimos.

    Lee también:

    Más sobre:Metro de SantiagoLa TerceraLa Tercera EstaciónQRmedios digitales Chilelatercera.comlee gratis la tercerabeneficio exclusivonavegación sin restriccionespasajeros Metroexperiencia de viaje30 minutos gratisnavegación gratuitaviaje en metrocontenido digitallectura gratiscontenido digital gratiscódigos QRnoticias en tiempo real

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reporte de virus respiratorios: positividad de las muestras alcanza el 49,5%, la cifra más alta de las últimas tres semanas

    En prisión preventiva queda hombre que atropelló a su expareja en Antofagasta: fue formalizado por femicidio frustrado

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Congreso Jóvenes Futuro apuesta por desconectar para volver a pensar: IA, salud mental y trabajo marcarán el encuentro

    Diputado Francisco Orrego (RN): “La mayoría abrumadora de Chile Vamos está por los indultos a uniformados”

    El misterio de los conejos de Las Condes: presentan querella ante desaparición de colonia en sitio eriazo de Padre Hurtado

    Lo más leído

    1.
    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?

    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?

    2.
    Temblor hoy, jueves 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    ¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile? La fecha exacta para cambiar la hora

    ¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile? La fecha exacta para cambiar la hora

    4.
    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    5.
    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    6.
    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile? La fecha exacta para cambiar la hora

    ¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile? La fecha exacta para cambiar la hora

    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    Reporte de virus respiratorios: positividad de las muestras alcanza el 49,5%, la cifra más alta de las últimas tres semanas
    Chile

    Reporte de virus respiratorios: positividad de las muestras alcanza el 49,5%, la cifra más alta de las últimas tres semanas

    En prisión preventiva queda hombre que atropelló a su expareja en Antofagasta: fue formalizado por femicidio frustrado

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos
    Negocios

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Megarreforma, impuestos y certezas: gigantes de la minería ponen el foco en las inversiones para responder a la demanda de cobre

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar
    Tendencias

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en la recta final y las Guerreras Rojas juegan en San Felipe
    El Deportivo

    El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en la recta final y las Guerreras Rojas juegan en San Felipe

    Campeones y medallistas olímpicos de invierno llegan a entrenar a Corralco

    La revancha del árbitro somalí deportado de Estados Unidos tras dirigir la Supercopa de Europa: “Este fue mi Mundial”

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView
    Tecnología

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato
    Mundo

    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor