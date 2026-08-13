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    Campeones y medallistas olímpicos de invierno llegan a entrenar a Corralco

    Durante las próximas semanas, más de 400 deportistas de alto rendimiento, de ocho países desembarcarán en la Reserva Nacional Malalcahuello.

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    Esquiadores de talla mundial se prepararán en Corralco en los próximos días.

    Chile vuelve a convertirse en el epicentro del esquí mundial. Durante las próximas semanas, más de 400 deportistas de alto rendimiento, de ocho países desembarcarán en la Reserva Nacional Malalcahuello, para preparar sus próximas competencias internacionales y dar inicio a un nuevo ciclo olímpico.

    La nómina de atletas está liderada por destacadas figuras del circuito internacional, entre ellas las estadounidenses Breezy Johnson (campeona olímpica de descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026) y Jackie Wiles (medallista de bronce olímpica). A ellas se suman campeonas y medallistas en la categoría Dual Moguls y Snowboard Cross, confirmando el alto nivel de las pistas y la calidad de la nieve de nuestro país.

    La preferencia por las pistas chilenas no es casualidad. Durante la temporada pasada, el centro de esquí Corralco sirvió como base de entrenamiento previo para varios deportistas que posteriormente obtuvieron medallas olímpicas en Milano-Cortina 2026. Además del oro de Breezy Johnson, en las pistas ubicadas dentro de la Reserva Nacional Malalcahuello entrenaron el canadiense Eliot Grondin (plata en snowboard cross) y las estadounidenses Elizabeth Lemley y Jaelin Kauf (oro y plata en Dual Moguls, respectivamente).

    Las delegaciones internacionales confirmadas este invierno provienen de Estados Unidos, Canadá, España, Francia, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia y Australia, e incluyen además al equipo paralímpico australiano.

    Entre las disciplinas que entrenarán destacan el esquí alpino (la de mayor volumen de deportistas), Moguls (modalidad de freestyle que combina técnica, velocidad y saltos), Skicross y Snowboard Cross, que requieren pistas con trazados especiales y estándares técnicos internacionales.

    La llegada de estas delegaciones genera gran impacto en la comunidad local. “Sin la participación y el compromiso de la comunidad de Malalcahuello, este tipo de experiencias no sería posible. La coordinación con los alojamientos, servicios y emprendedores locales es fundamental para recibir a las delegaciones de este nivel y ofrecerles una experiencia acorde a sus exigencias”, señala Jimmy Ackerson, gerente general de Corralco.

    Entrenadores, preparadores físicos, marcas deportivas internacionales y Service Men (especialistas en la mantención del equipamiento de alta competencia)— desarrollarán pruebas de tecnología y equipamiento en la zona. “La presencia permanente de equipos nacionales, campeones olímpicos y atletas de este nivel demuestra que en Corralco encuentran condiciones de nieve, infraestructura y seguridad a la altura de los estándares más exigentes del mundo. Esa confianza es el mejor sello de calidad internacional que puede tener Chile”, agrega Ackerson.

    Gran infraestructura

    Para atender los requerimientos de los deportistas, el centro de esquí de la Región de la Araucanía dispone de un despliegue operativo especializado que incluye gimnasio de alto rendimiento, equipado para la preparación física previa y posterior a las sesiones en pista, nutrición personalizada con planes de alimentación adaptados a los requerimientos nutricionales de cada selección y talleres con espacios técnicos exclusivos dedicados a la mantención y puesta a punto de tablas y esquís.

    Con esto Chile consolida su posicionamiento como el principal polo de entrenamiento invernal del hemisferio sur, impulsando el prestigio deportivo del país y el desarrollo turístico y económico de la región de la Araucanía.

    Más sobre:CorralcoEsquíSkiReserva Nacional MalalcahuelloBreezy JohnsonEllot GrondinDual Moguls

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