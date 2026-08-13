Fiscalía Oriente pide formalizar al exjefe jurídico (s) de la exalcaldesa Daniela Peñaloza por caso Cesfam

En marzo del 2023 estalló el denominado caso Cesfam Las Condes. En aquel entonces se conoció de las polémicas compras, por parte del municipio, de una serie de inmuebles y un terreno para construir el tercer Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna, lo que generó críticas a la administración de la entonces alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI).

Los reproches y hasta denuncias ante el Ministerio Público vinieron de los concejales del propio oficialismo, encabezados por la hoy alcaldesa, Catalina San Martín (Ind.). Los ediles acusaron de presuntos hechos de corrupción al adquirir presuntamente los inmuebles con sobreprecio y con falta de transparencia en la documentación hacia los concejales.

Catalina San Martin, Alcaldesa de Las Condes Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

A raíz de aquello, la Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación por presuntos delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, en las compras en la calle Nueva Deli a la empresa Vulcon de propiedad del extenista, Paul Capdeville.

Por estos hechos el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, formalizó en diciembre del año pasado al primer imputado, al exdirector de Control de la Municipalidad de Las Condes, Eduardo López, a quien se le imputó el delito de falsificación de instrumento público . Razón por la que quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual.

Pero el caso ahora sumará a un nuevo imputado , luego de que el ente persecutor solicitara la formalización de un segundo funcionario municipal.

El nuevo imputado

Fue a mediados de julio que el propio fiscal Sepúlveda ingresó hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago un escrito para solicitar una audiencia de formalización en contra del exjefe subrogante de la División Jurídica del municipio Osvaldo López durante la administración de Peñaloza.

Foto: Juan Farias / La Tercera. Foto: Juan Farias

A López, quien es hermano del primer imputado, también se le imputará, según comunicó el persecutor, el delito de falsificación de instrumento público .

Si bien aún no se conocen los hechos por los que se formalizará al exjefe (s) Jurídica y actual funcionario del Administración y Finanzas, la denuncia de los concejales apuntaba a que durante el proceso administrativo de la polémica compra se les habría cambiado u ocultado documentación de aquello.

El primer imputado fue formalizado precisamente por ese tipo de hechos. En esa ocasión, al exjefe de control se le imputó el haber cambiado la fecha del decreto alcaldicio del contrato y corretaje entre Las Condes y Vulcon.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En el caso del segundo imputado, según una querella del municipio -entonces encabezado por Peñaloza-, este también participó de la firma del cuestionado decreto.

Tras la solicitud del fiscal Sepúlveda, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 16 de septiembre la audiencia -que se extenderá por dos horas- para formalizar al segundo funcionario.

“Sigue pendiente la línea del fraude”

La Fiscalía, previo a la solicitud de la nueva formalización, pidió una audiencia para discutir la extensión del plazo de investigación. El pasado 3 de julio se llevó a cabo dicha instancia donde el ente persecutor pidió más tiempo dado una serie de diligencias que aún están pendientes.

Según comunicó el Ministerio Público, existen pendientes oficios de un banco, informes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), de la propia municipalidad y declaraciones de más testigos. El tribunal acogió el requerimiento y extendió el plazo por otros 90 días.

Consultado al respecto, desde el estudio Harasic/Barros Abogados, quienes representan a la Municipalidad de Las Condes como querellantes, destacaron la nueva formalización y apuntaron al desarrolló que -a su juicio- debería seguir la indagatoria de la Fiscalía Oriente.

La abogada Natalia Barros, aseguró a La Tercera que “como querellantes y representantes de la Municipalidad de Las Condes, anticipamos ya en diciembre del año pasado nuevas formalizaciones por parte del Ministerio Público, porque estimamos que hay numerosos antecedentes que así lo justifican. Y eso ocurrirá el próximo 16 de septiembre, respecto del delito de falsificación”.