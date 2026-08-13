SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía Oriente pide formalizar al exjefe jurídico (s) de la exalcaldesa Daniela Peñaloza por caso Cesfam

    Se trata de Osvaldo López, actual funcionario del Administración y Finanzas, a quien el Ministerio Público comunicará cargos de falsificación de instrumento público. Así, se transformará en el segundo formalizado de la causa en la que se indagan presuntos delitos de corrupción en la adquisición de terrenos para el nuevo centro de salud.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Municipalidad de Las Condes. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En marzo del 2023 estalló el denominado caso Cesfam Las Condes. En aquel entonces se conoció de las polémicas compras, por parte del municipio, de una serie de inmuebles y un terreno para construir el tercer Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna, lo que generó críticas a la administración de la entonces alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI).

    Los reproches y hasta denuncias ante el Ministerio Público vinieron de los concejales del propio oficialismo, encabezados por la hoy alcaldesa, Catalina San Martín (Ind.). Los ediles acusaron de presuntos hechos de corrupción al adquirir presuntamente los inmuebles con sobreprecio y con falta de transparencia en la documentación hacia los concejales.

    Catalina San Martin, Alcaldesa de Las Condes Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    A raíz de aquello, la Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación por presuntos delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, en las compras en la calle Nueva Deli a la empresa Vulcon de propiedad del extenista, Paul Capdeville.

    Por estos hechos el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, formalizó en diciembre del año pasado al primer imputado, al exdirector de Control de la Municipalidad de Las Condes, Eduardo López, a quien se le imputó el delito de falsificación de instrumento público. Razón por la que quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual.

    Pero el caso ahora sumará a un nuevo imputado, luego de que el ente persecutor solicitara la formalización de un segundo funcionario municipal.

    El nuevo imputado

    Fue a mediados de julio que el propio fiscal Sepúlveda ingresó hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago un escrito para solicitar una audiencia de formalización en contra del exjefe subrogante de la División Jurídica del municipio Osvaldo López durante la administración de Peñaloza.

    Foto: Juan Farias / La Tercera. Foto: Juan Farias

    A López, quien es hermano del primer imputado, también se le imputará, según comunicó el persecutor, el delito de falsificación de instrumento público.

    Si bien aún no se conocen los hechos por los que se formalizará al exjefe (s) Jurídica y actual funcionario del Administración y Finanzas, la denuncia de los concejales apuntaba a que durante el proceso administrativo de la polémica compra se les habría cambiado u ocultado documentación de aquello.

    El primer imputado fue formalizado precisamente por ese tipo de hechos. En esa ocasión, al exjefe de control se le imputó el haber cambiado la fecha del decreto alcaldicio del contrato y corretaje entre Las Condes y Vulcon.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En el caso del segundo imputado, según una querella del municipio -entonces encabezado por Peñaloza-, este también participó de la firma del cuestionado decreto.

    Tras la solicitud del fiscal Sepúlveda, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 16 de septiembre la audiencia -que se extenderá por dos horas- para formalizar al segundo funcionario.

    “Sigue pendiente la línea del fraude”

    La Fiscalía, previo a la solicitud de la nueva formalización, pidió una audiencia para discutir la extensión del plazo de investigación. El pasado 3 de julio se llevó a cabo dicha instancia donde el ente persecutor pidió más tiempo dado una serie de diligencias que aún están pendientes.

    Según comunicó el Ministerio Público, existen pendientes oficios de un banco, informes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), de la propia municipalidad y declaraciones de más testigos. El tribunal acogió el requerimiento y extendió el plazo por otros 90 días.

    Consultado al respecto, desde el estudio Harasic/Barros Abogados, quienes representan a la Municipalidad de Las Condes como querellantes, destacaron la nueva formalización y apuntaron al desarrolló que -a su juicio- debería seguir la indagatoria de la Fiscalía Oriente.

    La abogada Natalia Barros, aseguró a La Tercera que “como querellantes y representantes de la Municipalidad de Las Condes, anticipamos ya en diciembre del año pasado nuevas formalizaciones por parte del Ministerio Público, porque estimamos que hay numerosos antecedentes que así lo justifican. Y eso ocurrirá el próximo 16 de septiembre, respecto del delito de falsificación”.

    Sigue pendiente avanzar en la línea del delito de fraude al Fisco, que esperamos también sea recogido por el Ministerio Público conforme avance la investigación” concluyó.

    Más sobre:Las CondesCesfam Las CondesFiscalíaMinisterio Público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    El misterio de los conejos de Las Condes: presentan querella ante desaparición de colonia en sitio eriazo de Padre Hurtado

    De una tensa campaña a trabajar juntos por la reconstrucción: el abuenamiento de Ivan Poduje y Macarena Ripamonti

    Congreso Jóvenes Futuro apuesta por desconectar para volver a pensar: IA, salud mental y trabajo marcarán el encuentro

    Diputado Francisco Orrego (RN): “La mayoría abrumadora de Chile Vamos está por los indultos a uniformados”

    Ministra Chomali y restricción a prestaciones de salud propuesta en borrador de reforma de seguridad: “Puede ser un poco incompatible”

    Lo más leído

    1.
    La Laguna: así es la cárcel de Talca que comenzó a recibir reos trasladados desde distintos penales del país

    La Laguna: así es la cárcel de Talca que comenzó a recibir reos trasladados desde distintos penales del país

    2.
    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    3.
    Caso Magnolia: padre acusado de secuestrar a su hija en Paraguay arremete contra la madre y se querella por sustracción de menor

    Caso Magnolia: padre acusado de secuestrar a su hija en Paraguay arremete contra la madre y se querella por sustracción de menor

    4.
    Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que rechazó el paro

    Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que rechazó el paro

    5.
    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    6.
    Mineduc tiene 10 días para nominar al nuevo consejo evaluador de los SLEP mientras suma cinco meses desoyendo al actual

    Mineduc tiene 10 días para nominar al nuevo consejo evaluador de los SLEP mientras suma cinco meses desoyendo al actual

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile? La fecha exacta para cambiar la hora

    ¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile? La fecha exacta para cambiar la hora

    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    Chile

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Fiscalía Oriente pide formalizar al exjefe jurídico (s) de la exalcaldesa Daniela Peñaloza por caso Cesfam

    El misterio de los conejos de Las Condes: presentan querella ante desaparición de colonia en sitio eriazo de Padre Hurtado

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos
    Negocios

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Megarreforma, impuestos y certezas: gigantes de la minería ponen el foco en las inversiones para responder a la demanda de cobre

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar
    Tendencias

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en la recta final y las Guerreras Rojas juegan en San Felipe
    El Deportivo

    El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en la recta final y las Guerreras Rojas juegan en San Felipe

    Campeones y medallistas olímpicos de invierno llegan a entrenar a Corralco

    La revancha del árbitro somalí deportado de Estados Unidos tras dirigir la Supercopa de Europa: “Este fue mi Mundial”

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView
    Tecnología

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato
    Mundo

    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor