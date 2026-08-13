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    Reporte de virus respiratorios: positividad de las muestras alcanza el 49,5%, la cifra más alta de las últimas tres semanas

    En cuanto a la red asistencial, el 38,8% de los casos hospitalizados en camas pediátricas son por patologías respiratorias, la cifra más alta en lo que va de la Campaña del año 2026.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    PAIS - NACIONAL - ENFERMEDADES RESPIRATORIAS - VIRUS SINCICIAL - NIOS - ENFERMO - PAG014 18 de Junio 2011 El minisitro de salud Jaime Maalich visito esta maana el hospital Calvo Mackenna para conocer en terreno la situacion de Alerta Sanitaria decretado por el Ministerio de Salud FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO Alerta Sanitaria decretado por el Ministerio de Salud 141 - Santiago - Region Metropolitana - Chile - Mario Davila

    En la Semana Epidemiológica 31, que corresponde a la fecha entre el 2 y el 8 de agosto, la positividad de las muestras alcanzó un 49,5%, cifra superior a la semana previa (47%).

    Así lo dio a conocer esta jornada durante el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno, encabezado por el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno. 

    Según informaron los expertos, el virus predominante es el Rinovirus, representando el 29,8% de los casos detectados, una proporción superior a la registrada la semana anterior (24,5%), afectando principalmente, al grupo etario de 1 a 4 años. 

    Asimismo, el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) es el segundo agente más detectado, representando el 27,9% de los casos, cifra también superior a la semana anterior (24,1%). 

    La Influenza B en tanto se ubica en el tercer lugar con un 15,3% del total de casos detectados, inferior a lo registrado la semana anterior (17,5%). 

    Junto con esto, los otros virus detectados en menor proporción fueron: Metapneumovirus (8,5%), Influenza A (8,2%), Adenovirus (4,5%), Parainfluenza (3,6%), Otros virus respiratorios (1,8%) y SARS-CoV-2 (0,4%). 

    “Podemos observar que la positividad va al alza para los virus respiratorios. Además, en la Semana epidemiológica 31, el número total acumulado de muestras positivas es superior a lo observado en las últimas tres semanas epidemiológicas”, detalló al respecto Vilches. 

    Cobertura de vacunación y red asistencial

    En cuanto a la cobertura de vacunación, en el caso de la influenza, alcanza un a cobertura 78,6%, siendo los grupos con mayor cobertura los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (64,2%), embarazadas (74,8%) y personas de 60 años y más (62,4%) continúan mostrando un menor avance.

    En esta línea, el jefe de Epidemiología del Minsal insistió en que aún es tiempo de vacunarse para enfrentar este invierno y también, eventuales rebrotes de Influenza en primavera.

    Por otra parte, la cobertura de inmunización contra el VRS es de un 97,4%, con 125.603 dosis administradas. En detalle, los recién nacidos presentan un 98,5%, mientras que los lactantes, un 96,3%.

    Sobre el estado de la red asistencial en tanto, Pino indicó que al 12 de agosto de 2026, la red integrada, el 38,8% de los casos hospitalizados en camas pediátricas son por patologías respiratorias.

    “Este porcentaje constituye la cifra más alta en lo que va de la Campaña del año 2026″, señaló.

    En esto, la experta hizo hincapié en que “seguimos en un periodo de alta circulación viral” en donde hay “cocirculación de hartos virus, entre ellos, Rinovirus, Virus Respiratorio Sincicial, pero también tenemos una participación importante del virus de la Influenza B que, si bien, en proporción relativa ha marcado una tendencia a la baja, la cantidad de detecciones se ha mantenido estable respecto a la semana anterior”.

    Para la Semana Epidemiológica 31, añadió, el 27,6% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 2,3% superior respecto de la semana anterior (25,3%).

    En tanto, las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron un aumento del 8,7% respecto de la semana previa. Este incremento, detalló, se concentró en la población pediátrica, con aumentos de 15,1% en personas menores de 1 año; 39,8% en niños y niñas de 1 a 4 años; y 21,6% en el grupo de 5 a 14 años.

    En contraste, en las personas de 15 años y más se observó una disminución respecto de la semana anterior.

    En cuanto a las hospitalizaciones por causa respiratoria, éstas registraron un aumento del 11,4% respecto de la semana anterior. El incremento se concentró principalmente en la población pediátrica, con aumentos de 31% en personas menores de 1 año; 46% en niños y niñas de 1 a 4 años; y 32% en el grupo de 5 a 14 años.

    En las personas de 15 a 64 años también se observó un aumento, aunque de menor magnitud (6,8%), mientras que en las personas de 65 años y más las hospitalizaciones disminuyeron respecto de la semana previa.

    Más sobre:NacionalVirus respiratoriosVRSInfluenzaVacunación

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