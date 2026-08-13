SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Exportaciones de alimentos anotan nuevo récord en el acumulado del año y Estados Unidos destaca como destino

    Entre enero y julio de este año, las exportaciones chilenas de alimentos superaron el máximo histórico que se registró en 2025, según resaltó el gobierno en un informe.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El último informe mensual de comercio exterior de la dirección de estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) resaltó el desempeño de los alimentos en el acumulado del año.

    Durante el período de enero a julio de este año, las exportaciones chilenas de alimentos superaron el nivel más alto para dicho tiempo. Antes el récord era de 2025 con US$8.027 millones y ahora el nuevo máximo es de US$8.306 millones.

    La Subrei también destacó que los alimentos llegaron a representar el 31% del valor de los embarques no mineros del país.

    “Su relevancia se ha incrementado a lo largo de las últimas dos décadas y media, prácticamente quintuplicando lo registrado en igual período de 2003″, dijo en relación con que entre enero y julio de dicho año las exportaciones fueron de US$1.833 millones

    Entre los productos que registraron los mayores crecimientos en valor destacan los embarques de salmónidos, mejillones, berries congelados —como arándanos, frambuesas, frutillas y moras—, carne de bovino, leche en polvo y condensada, cerezas congeladas y aceite de oliva, entre otros.

    Sobre los destinos, las exportaciones chilenas de alimentos llegaron a 147 países, distribuidos en los cinco continentes, dijo la Subrei.

    Estados Unidos se posicionó como el principal receptor, con embarques por US$2.335 millones durante los primeros siete meses del año, cerca del 30% de las exportaciones del sector. Asimismo, fue el destino más diversificado para los alimentos chilenos, con 290 productos diferentes”, resaltó.

    La Subrei también destacó que “en el mercado estadounidense, muchos de los alimentos exportados experimentaron alzas relevantes, entre ellos los salmones y truchas refrigerados, purés de frutas, bacalao de profundidad congelado, cerezas congeladas, inulina, jugos de frutas, leche condensada, té, sopas, carne de ovino y moras congeladas”.

    “En un escenario internacional marcado por mayores exigencias comerciales, las exportaciones chilenas de alimentos alcanzaron un máximo histórico. Esto demuestra la fortaleza y competitividad de un sector que ha sabido diversificar su oferta, abrir nuevos mercados y consolidar a Chile como un proveedor confiable de alimentos de calidad para el mundo”, dijo la subsecretaria Paula Estévez.

    El balance general

    El intercambio comercial de Chile alcanzó los US$125.641 millones entre enero y julio de 2026, un crecimiento de 9,6% respecto de igual período del año anterior, según el informe elaborado en base a cifras del Banco Central de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas.

    Las exportaciones de bienes acumularon retornos por US$70.603 millones, un alza de 15% (+US$9.216 millones) que las llevó a superar, por primera vez, los US$70.000 millones para un período enero-julio, con máximos tanto en los envíos mineros como no mineros”, dijo la Subrei.

    Ante este contexto, la Subrei resaltó que “solo en julio, los envíos totalizaron US$10.248 millones, un aumento de 20% respecto del mismo mes del año anterior (+US$1.714 millones) y el mayor valor exportado para este mes desde que existen registros”.

    En detalle, la minería explicó el 61,4% de los envíos del período, con US$43.335 millones y un alza de 21,7% (+US$7.715 millones) versus el mismo periodo del año anterior. El cobre concentró US$35.605 millones (+13,1%), mientras que el litio prácticamente triplicó sus retornos, alcanzando US$3.713 millones.

    En tanto, las exportaciones no mineras sumaron US$27.267 millones, un alza de 5,8% (+US$1.501 millones) versus el acumulado de enero a julio, y explicaron el 38,6% de los envíos nacionales.

    Más sobre:MercadosExportaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Crisosto y posible paso de embarcaciones con droga por Magallanes: “Si no hay una denuncia no tenemos forma de abordar ese barco”

    El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia

    Estados Unidos menciona a Chile como parte del “Caballo de Troya” del comercio chino

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Inmobiliaria Nueva Costanera compra al Grupo Patio terreno en Vitacura en más de US$ 17 millones

    Reporte de virus respiratorios: positividad de las muestras alcanza el 49,5%, la cifra más alta de las últimas tres semanas

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos menciona a Chile como parte del “Caballo de Troya” del comercio chino

    Estados Unidos menciona a Chile como parte del “Caballo de Troya” del comercio chino

    2.
    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    3.
    Inmobiliaria Nueva Costanera compra al Grupo Patio terreno en Vitacura en más de US$ 17 millones

    Inmobiliaria Nueva Costanera compra al Grupo Patio terreno en Vitacura en más de US$ 17 millones

    4.
    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    5.
    Competencia para Starlink: Subtel confirma llegada de internet satelital Amazon Leo para el 2027

    Competencia para Starlink: Subtel confirma llegada de internet satelital Amazon Leo para el 2027

    6.
    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
    Chile

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Fiscal Crisosto y posible paso de embarcaciones con droga por Magallanes: “Si no hay una denuncia no tenemos forma de abordar ese barco”

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    Perú da visto bueno a la absorción de Sky Airline por parte de Abra Group
    Negocios

    Perú da visto bueno a la absorción de Sky Airline por parte de Abra Group

    Estados Unidos menciona a Chile como parte del “Caballo de Troya” del comercio chino

    Exportaciones de alimentos anotan nuevo récord en el acumulado del año y Estados Unidos destaca como destino

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    El Campanil ficha a Rogelio Funes Mori, quien le arrebató el título de goleador histórico del Monterrey a Humberto Suazo
    El Deportivo

    El Campanil ficha a Rogelio Funes Mori, quien le arrebató el título de goleador histórico del Monterrey a Humberto Suazo

    El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en la recta final y las Guerreras Rojas juegan en San Felipe

    Campeones y medallistas olímpicos de invierno llegan a entrenar a Corralco

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView
    Tecnología

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia
    Mundo

    El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia

    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor