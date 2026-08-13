Exportaciones de alimentos anotan nuevo récord en el acumulado del año y Estados Unidos destaca como destino

El último informe mensual de comercio exterior de la dirección de estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) resaltó el desempeño de los alimentos en el acumulado del año.

Durante el período de enero a julio de este año, las exportaciones chilenas de alimentos superaron el nivel más alto para dicho tiempo. Antes el récord era de 2025 con US$8.027 millones y ahora el nuevo máximo es de US$8.306 millones.

La Subrei también destacó que los alimentos llegaron a representar el 31% del valor de los embarques no mineros del país.

“Su relevancia se ha incrementado a lo largo de las últimas dos décadas y media, prácticamente quintuplicando lo registrado en igual período de 2003″, dijo en relación con que entre enero y julio de dicho año las exportaciones fueron de US$1.833 millones

Entre los productos que registraron los mayores crecimientos en valor destacan los embarques de salmónidos, mejillones, berries congelados —como arándanos, frambuesas, frutillas y moras—, carne de bovino, leche en polvo y condensada, cerezas congeladas y aceite de oliva, entre otros.

Sobre los destinos, las exportaciones chilenas de alimentos llegaron a 147 países, distribuidos en los cinco continentes, dijo la Subrei.

“Estados Unidos se posicionó como el principal receptor, con embarques por US$2.335 millones durante los primeros siete meses del año, cerca del 30% de las exportaciones del sector. Asimismo, fue el destino más diversificado para los alimentos chilenos, con 290 productos diferentes”, resaltó.

La Subrei también destacó que “en el mercado estadounidense, muchos de los alimentos exportados experimentaron alzas relevantes, entre ellos los salmones y truchas refrigerados, purés de frutas, bacalao de profundidad congelado, cerezas congeladas, inulina, jugos de frutas, leche condensada, té, sopas, carne de ovino y moras congeladas”.

“En un escenario internacional marcado por mayores exigencias comerciales, las exportaciones chilenas de alimentos alcanzaron un máximo histórico. Esto demuestra la fortaleza y competitividad de un sector que ha sabido diversificar su oferta, abrir nuevos mercados y consolidar a Chile como un proveedor confiable de alimentos de calidad para el mundo”, dijo la subsecretaria Paula Estévez.

El balance general

El intercambio comercial de Chile alcanzó los US$125.641 millones entre enero y julio de 2026, un crecimiento de 9,6% respecto de igual período del año anterior, según el informe elaborado en base a cifras del Banco Central de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas.

“Las exportaciones de bienes acumularon retornos por US$70.603 millones, un alza de 15% (+US$9.216 millones) que las llevó a superar, por primera vez, los US$70.000 millones para un período enero-julio, con máximos tanto en los envíos mineros como no mineros”, dijo la Subrei.

Ante este contexto, la Subrei resaltó que “solo en julio, los envíos totalizaron US$10.248 millones, un aumento de 20% respecto del mismo mes del año anterior (+US$1.714 millones) y el mayor valor exportado para este mes desde que existen registros”.

En detalle, la minería explicó el 61,4% de los envíos del período, con US$43.335 millones y un alza de 21,7% (+US$7.715 millones) versus el mismo periodo del año anterior. El cobre concentró US$35.605 millones (+13,1%), mientras que el litio prácticamente triplicó sus retornos, alcanzando US$3.713 millones.

En tanto, las exportaciones no mineras sumaron US$27.267 millones, un alza de 5,8% (+US$1.501 millones) versus el acumulado de enero a julio, y explicaron el 38,6% de los envíos nacionales.