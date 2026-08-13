Inmobiliaria Nueva Costanera compra al Grupo Patio terreno en Vitacura en más de US$ 17 millones

Grupo Patio informó este jueves la venta de un gran terreno en la comuna de Vitacura a Inmobiliaria Nueva Costanera, en una operación valorizada en 406.108 UF (US$ 17,5 millones).

El terreno de 3.531,37 metros cuadrados está ubicado entre las calles Alonso de Córdova, Francisco de Aguirre y Alonso de Monroy, cerca de la galería de arte La Sala (por Francisco de Aguirre).

Según un artículo de Diario Financiero de enero pasado, el suelo adquirido por la inmobiliaria ligada al empresario Gerardo Valdés es apto para el desarrollo de proyecto residencial y equipamiento comercial, pero con una altira máxima de siete pisos, de acuerdo a la normativa.

Según indicó la compañía, la operación se enmarca en la estrategia de gestión activa que impulsa para los próximos años, orientada a optimizar la composición de su cartera y concentrar capital en los segmentos donde dice contar con mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento: los negocios comercial (centros comerciales vecinales y outlets) e industrial, con foco en Chile, Perú y España.

En el comunicado, el gerente de Inversiones de Grupo Patio, Gregorio Sepúlveda, señaló que la transacción “obedece a la estrategia de desinversión en activos no estratégicos para el negocio, que permite bajar endeudamiento y liberar capital para reforzar el desarrollo de proyectos alineados con el core del negocio, en línea con el plan estratégico y financiero dado a conocer el año pasado”.

Imagen de Google de la calle Francisco de Aguirre, en donde está el paño que Inmobiliaria Nueva Costanera compró a Patio

Inmobiliaria Nueva Costanera es una desarrolladora con oficinas en Vitacura, dedicada a proyectos residenciales y de oficinas de alto estándar en esa comuna y en la Región de Valparaíso.

Según describe en su sitio web, la empresa cuenta con más de 25 años de trayectoria, más de 700.000 metros cuadrados construidos, 19 proyectos terminados y 9 en desarrollo.

La empresa se especializa precisamente en en el eje urbano donde adquirió el paño.

“Con más de 15 años de presencia en el eje Nueva Costanera – Alonso de Córdova, hemos participado activamente en el desarrollo, construcción y consolidación de uno de los sectores más valorados y exclusivos de Santiago”, afirma Gerardo Valdés en el “nosotros” de la página web.

La desarrolladora tiene otros proyectos activos en el mismo sector, como el edificio de oficinas Monroy 2775, en la misma calle Alonso de Monroy donde se ubica el terreno adquirido a Grupo Patio.