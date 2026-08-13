SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    La icónica colección nacida en la Feria del Mueble de Milán desembarca en el país con piezas virales e innovadoras que transforman objetos cotidianos a través de la creatividad y la accesibilidad.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    Bajo la premisa de que “un buen diseño no tiene una sola forma, pero siempre tiene un propósito”, IKEA presentó oficialmente en Chile la décima edición de IKEA PS.

    El evento de lanzamiento se llevó a cabo en la tienda de IKEA Parque Arauco, contando con la participación de representantes de la marca, especialistas de la Asociación de Diseño e Interiorismo de Chile (AdDI) y referentes del rubro.

    Durante la jornada, los asistentes recorrieron un espacio ambientado especialmente con la colección, donde pudieron experimentar de primera mano las propuestas que caracterizan a esta entrega, pensadas para adaptarse a espacios dinámicos y reducidos.

    Entre los productos más destacados que ya están disponibles en el país se encuentran sillones con cojines inflables, sillas y mesas plegables, y lámparas transformables, todos desarrollados bajo el concepto de “Playful functionality” o funcionalidad divertida.

    Desafiando las reglas del diseño

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    IKEA PS nació en 1995 durante la Feria del Mueble de Milán como un laboratorio de experimentación para llevar el Diseño Democrático a nuevos límites. Desde entonces, la colección se ha consolidado como una plataforma para explorar formas, materiales y mecanismos que desafían las convenciones tradicionales del mobiliario.

    A lo largo de sus distintas ediciones, esta línea busca responder a las necesidades de los hogares modernos mediante objetos versátiles que combinan proporciones inteligentes y uso optimizado del espacio, manteniendo siempre precios accesibles.

    Julia Becerra, gerente de Diseño de IKEA para Chile y Colombia, destacó el propósito de la propuesta: “IKEA PS representa muy bien nuestra forma de entender el diseño, con soluciones pensadas para hogares reales y espacios pequeños, que combinan funcionalidad y creatividad para generar emoción y alegría. Esta colección nos invita a jugar, a atrevernos un poco más con el color y a incorporar elementos que reflejen nuestra personalidad”.

    Por su parte, el diseñador de interiores Kai Gildemeister señaló que la colección reúne colores y texturas que permiten mostrar la identidad individual sin sacrificar practicidad: “Incluso en espacios reducidos, las dimensiones de estos productos demuestran que no tenemos que dejar de lado las cosas que nos gustan ni tener miedo a atrevernos con el color”.

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    Con esta llegada, la marca sueca refuerza su presencia en el mercado chileno ofreciendo piezas icónicas que embellecen los espacios y transforman la rutina diaria en una experiencia lúdica.

    Lee también:

    Más sobre:IKEA PSIKEAChileFeria del Mueble de MilánDiseñoInteriorismohogares modernosAdDI Chilediseño de interiores Chilelámparas transformablessillas y mesas plegablessillones con cojines inflablesmuebles para espacios pequeñosdiseño democráticocolección IKEA PSIKEA Parque AraucoIKEA PS ChileLa TerceraMobiliario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    Los argumentos del abogado Arturo Fermandois defendiendo la megarreforma en el TC en representación del Presidente Kast

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos

    Restricción a prestaciones de salud que propone borrador de reforma de seguridad divide al gobierno y alerta a partidos

    El regreso de Cordero a las pistas de la litigación: exministro vuelve como socio a FerradaNehme

    Caso Magnolia: padre acusado de secuestrar a su hija en Paraguay arremete contra la madre y se querella por sustracción de menor

    Lo más leído

    1.
    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    2.
    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    3.
    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    4.
    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo

    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo

    5.
    Cuántos milímetros de lluvia caerán en Santiago durante los próximos cinco días

    Cuántos milímetros de lluvia caerán en Santiago durante los próximos cinco días

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”
    Chile

    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    Los argumentos del abogado Arturo Fermandois defendiendo la megarreforma en el TC en representación del Presidente Kast

    Doble portazo al feriado del 17 de septiembre: moción de diputada Parisi será declarada inadmisible

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos
    Negocios

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Megarreforma, impuestos y certezas: gigantes de la minería ponen el foco en las inversiones para responder a la demanda de cobre

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar
    Tendencias

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    La defensa de Natalia Duco ante la Contraloría tras denuncia por mal uso de auto fiscal y el video que complica su versión
    El Deportivo

    La defensa de Natalia Duco ante la Contraloría tras denuncia por mal uso de auto fiscal y el video que complica su versión

    Figura en la U y campeón de América con la Roja: Marcelo Díaz le pone fecha a su retiro del fútbol

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato
    Mundo

    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor