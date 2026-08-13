IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

Bajo la premisa de que “un buen diseño no tiene una sola forma, pero siempre tiene un propósito”, IKEA presentó oficialmente en Chile la décima edición de IKEA PS.

El evento de lanzamiento se llevó a cabo en la tienda de IKEA Parque Arauco, contando con la participación de representantes de la marca, especialistas de la Asociación de Diseño e Interiorismo de Chile (AdDI) y referentes del rubro.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron un espacio ambientado especialmente con la colección, donde pudieron experimentar de primera mano las propuestas que caracterizan a esta entrega, pensadas para adaptarse a espacios dinámicos y reducidos.

Entre los productos más destacados que ya están disponibles en el país se encuentran sillones con cojines inflables, sillas y mesas plegables, y lámparas transformables, todos desarrollados bajo el concepto de “Playful functionality” o funcionalidad divertida.

Desafiando las reglas del diseño

IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

IKEA PS nació en 1995 durante la Feria del Mueble de Milán como un laboratorio de experimentación para llevar el Diseño Democrático a nuevos límites. Desde entonces, la colección se ha consolidado como una plataforma para explorar formas, materiales y mecanismos que desafían las convenciones tradicionales del mobiliario .

A lo largo de sus distintas ediciones, esta línea busca responder a las necesidades de los hogares modernos mediante objetos versátiles que combinan proporciones inteligentes y uso optimizado del espacio, manteniendo siempre precios accesibles.

Julia Becerra, gerente de Diseño de IKEA para Chile y Colombia, destacó el propósito de la propuesta: “IKEA PS representa muy bien nuestra forma de entender el diseño, con soluciones pensadas para hogares reales y espacios pequeños, que combinan funcionalidad y creatividad para generar emoción y alegría . Esta colección nos invita a jugar, a atrevernos un poco más con el color y a incorporar elementos que reflejen nuestra personalidad”.

Por su parte, el diseñador de interiores Kai Gildemeister señaló que la colección reúne colores y texturas que permiten mostrar la identidad individual sin sacrificar practicidad: “ Incluso en espacios reducidos, las dimensiones de estos productos demuestran que no tenemos que dejar de lado las cosas que nos gustan ni tener miedo a atrevernos con el color”.

IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

Con esta llegada, la marca sueca refuerza su presencia en el mercado chileno ofreciendo piezas icónicas que embellecen los espacios y transforman la rutina diaria en una experiencia lúdica.