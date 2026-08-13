BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

Recientemente se comunicó un cambio en las condiciones que permiten abrir la CuentaRUT de BancoEstado, medida dirigida a beneficiar a estudiantes para que reciban el pago de sus becas.

La ampliación del acceso del producto bancario ahora permite abrir una cuenta desde los 12 años , sin distinción de género o sexo.

Cabe recordar que anteriormente se permitía la apertura de la CuentaRUT para mujeres desde los 12 años y para hombres a partir de los 14 años mediante un tutor, condición que ya no seguirá vigente.

Se trata de un cambio que permite la incorporación temprana al sistema financiero a jóvenes chilenos y extranjeros con cédula de identidad vigente.

Cambio en CuentaRUT permite recibir becas Junaeb

La modificación en las condiciones de apertura de la CuentaRUT de BancoEstado llega para beneficiar a estudiantes que reciben programas de la Junaeb.

Según datos del organismo serán más de 134 mil alumnos los que se verán favorecidos en las facilidades para la entrega de recursos provenientes de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Con esta modificación los estudiantes podrán recibir directamente el pago de beneficios como la Beca Indígena, Beca de Integración Territorial, Beca Presidente de la República, Beca de Mantención, Beca Patagonia Aysén, Beca Aysén y Beca Magallanes.

Cabe recordar que la CuentaRUT no tiene costo de apertura ni mantención y permite realizar operaciones como transferencias, pagos, giros y compras, además del uso de canales de BancoEstado como la CajaVecina.

“Es una muy buena noticia, que permite a los estudiantes acceder de manera directa a sus beneficios, aprender desde muy chicos sobre educación financiera y administrar sus propios recursos y, por otro lado, permite a nuestra institución asegurar con mayor certeza que los recursos lleguen de manera correcta a sus beneficiarios”, destacó el director nacional de Junaeb, Fernando Peña.