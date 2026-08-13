SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    Las modificaciones en el acceso al producto bancario se encuentran dirigidas al pago de becas estudiantiles.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder? Foto: BancoEstado

    Recientemente se comunicó un cambio en las condiciones que permiten abrir la CuentaRUT de BancoEstado, medida dirigida a beneficiar a estudiantes para que reciban el pago de sus becas.

    La ampliación del acceso del producto bancario ahora permite abrir una cuenta desde los 12 años, sin distinción de género o sexo.

    Cabe recordar que anteriormente se permitía la apertura de la CuentaRUT para mujeres desde los 12 años y para hombres a partir de los 14 años mediante un tutor, condición que ya no seguirá vigente.

    Se trata de un cambio que permite la incorporación temprana al sistema financiero a jóvenes chilenos y extranjeros con cédula de identidad vigente.

    Cambio en CuentaRUT permite recibir becas Junaeb

    La modificación en las condiciones de apertura de la CuentaRUT de BancoEstado llega para beneficiar a estudiantes que reciben programas de la Junaeb.

    Según datos del organismo serán más de 134 mil alumnos los que se verán favorecidos en las facilidades para la entrega de recursos provenientes de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

    Con esta modificación los estudiantes podrán recibir directamente el pago de beneficios como la Beca Indígena, Beca de Integración Territorial, Beca Presidente de la República, Beca de Mantención, Beca Patagonia Aysén, Beca Aysén y Beca Magallanes.

    Cabe recordar que la CuentaRUT no tiene costo de apertura ni mantención y permite realizar operaciones como transferencias, pagos, giros y compras, además del uso de canales de BancoEstado como la CajaVecina.

    “Es una muy buena noticia, que permite a los estudiantes acceder de manera directa a sus beneficios, aprender desde muy chicos sobre educación financiera y administrar sus propios recursos y, por otro lado, permite a nuestra institución asegurar con mayor certeza que los recursos lleguen de manera correcta a sus beneficiarios”, destacó el director nacional de Junaeb, Fernando Peña.

    Más sobre:BancoEstadoCuentaRUTJunaebEstudiantesBecasBeneficiosBecas Junaeb

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Los duros reparos de libertarios a la reforma constitucional de seguridad y las condiciones al gobierno

    Lo más leído

    1.
    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?

    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?

    2.
    Temblor hoy, jueves 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    4.
    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    5.
    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto
    Chile

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto
    Negocios

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Megarreforma, impuestos y certezas: gigantes de la minería ponen el foco en las inversiones para responder a la demanda de cobre

    Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso
    El Deportivo

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso

    Para la FIFA, Vozinha es una pieza de museo: el homenaje de Zúrich al nuevo arquero de Colo Colo

    La reacción de Martín Palermo ante el penal atajado por Mono Sánchez por Coquimbo ante Platense

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026
    Cultura y entretención

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania
    Mundo

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    EE.UU. presiona a aliados de la región por salida de la CPI y no descarta intervención militar en Cuba

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor