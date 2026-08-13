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    Ministerio de Ciencia fija seis ejes para 2026-2030 y prepara nuevo proyecto de ley sobre inteligencia artificial

    La ministra Ximena Lincolao afirmó que el objetivo es que “Chile no puede limitarse a consumir inteligencia artificial, sino que también tenemos que crear con ella”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    27/05/2026 - ESTRATEGIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA EL DESARROLLO DE CHILE. EN LA FOTO, MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION DE CHILE ES XIMENA LINCOLAO Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación realizó este jueves su cuenta pública participativa en la Región de Magallanes, instancia en la que presentó los principales avances de la cartera y definió los seis lineamientos que marcarán su trabajo durante el periodo 2026-2030.

    La actividad se realizó a ocho años de la creación del ministerio y tuvo como uno de sus principales énfasis el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de las regiones.

    La hoja de ruta que definió para los próximos cuatro años estará organizada en seis pilares: gestión ágil, trazable y eficiente; inteligencia artificial como infraestructura crítica; transferencia tecnológica; motores de innovación regional; una política integral de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación; y futuro del trabajo y talento avanzado.

    En materia de gestión, la cartera anunció la modernización de “los sistemas de postulación, rendición y seguimiento. Esto implica avanzar en interoperabilidad, reducir y simplificar el número de plataformas utilizadas, reemplazar tareas manuales y mejorar la trazabilidad de los recursos, disminuyendo así la carga administrativa para investigadores, instituciones, académicos, docentes, beneficiarios y funcionarios”.

    Durante 2025, Lincolao aseguró que el Ministerio ejecutó el 95% de un presupuesto de $581 mil millones, mientras que la meta para este año es alcanzar una ejecución del 100%.

    Por su parte, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) recibió 16.916 postulaciones y adjudicó 3.797 proyectos, equivalentes a una tasa de adjudicación de 22%, por un total de $556.249 millones. A esto se sumaron 1.428 becas de magíster, doctorado y postdoctorado y 364 beneficios complementarios vinculados a pasantías, cotutelas, internacionalización, viajes y equipamiento.

    IA: nueva propuesta legislativa y metas de capacitación

    Uno de los principales focos de la cuenta pública fue la inteligencia artificial. El ministerio anunció que el Ejecutivo presentará en las próximas semanas un nuevo proyecto de ley de inteligencia artificial, que reemplazaría la iniciativa actualmente en segundo trámite en el Senado.

    Según explicó la ministra, la propuesta busca “entregar certezas, promover la innovación y establecer resguardos claros, sin frenar el desarrollo de una tecnología que, como decía antes, es masiva, es como la nueva nube, la nueva electricidad y que avanza rápidamente”.

    Asimismo, Lincolao planteó que el ministerio propone incorporar en el Presupuesto 2027 un banco de tokens de licencias premium de inteligencia artificial, mediante un concurso abierto para que personas de todo Chile puedan acceder a estas herramientas.

    La ministra explicó que el objetivo es que “Chile no puede limitarse a consumir inteligencia artificial, sino que también tenemos que crear con ella”.

    La cartera también destacó la capacitación de más de 5.000 funcionarios públicos mediante el programa Stack Público y el desarrollo, junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial, de TAM-GPT, un modelo de lenguaje creado desde América Latina.

    Además, se trabaja en el diseño de un laboratorio de inteligencia artificial del Estado, destinado a apoyar a ministerios y municipios en el desarrollo de soluciones tecnológicas, y en la creación de la primera fábrica o campus de IA de Chile.

    Chile refuerza cooperación científica internacional

    La subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, destacó durante la segunda parte de la cuenta pública el fortalecimiento de la cooperación internacional.

    Uno de los principales hitos fue la incorporación de Chile, desde abril de 2026, como Estado miembro asociado del CERN, el principal laboratorio mundial de física de partículas. Según la cartera, esta asociación abre para empresas chilenas acceso a licitaciones tecnológicas por más de US$500 millones anuales y contempla más de 1.000 cupos anuales para estudiantes, profesionales e investigadores.

    El Ministerio también informó gestiones con el Observatorio Europeo Austral (ESO), además de conversaciones con empresas tecnológicas y centros académicos internacionales. Entre las instituciones mencionadas estuvieron OpenAI, NVIDIA, Google, Salesforce y la Universidad de Stanford.

    La subsecretaria enfatizó que Chile posee condiciones particulares para atraer cooperación científica internacional debido a sus llamados “laboratorios naturales”, desde el desierto de Atacama hasta Magallanes y la Antártica.

    Futuro del trabajo y metas para 2030

    Para el periodo 2026-2030, el Ministerio fijó, entre otras metas, implementar alrededor de 100 pilotos de inteligencia artificial en el Estado, capacitar a cerca de un millón de personas, impulsar la reconversión laboral de 100.000 trabajadores y avanzar en plataformas nacionales interoperables de datos.

    La cartera también busca que el 30% de las empresas que realizan I+D utilicen el crédito tributario correspondiente.

    En el cierre de la actividad, la subsecretaria resumió el desafío de la cartera, señalando que Chile cuenta con universidades, capital humano y territorios con condiciones excepcionales para la investigación. “¿Tenemos que mejorar? Sí, y en eso estamos, pero que no nos olvidemos de que nunca nadie, nunca, como chilenos, nos necesitó tanto como hoy", afirmó Rossi.

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    Más sobre:Inteligencia ArtificialMinisterio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e InnovaciónXimena Lincolao

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