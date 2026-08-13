Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga
La arteria vial, que conecta la comuna con la ciudad de Valparaíso, se mantenía cerrada para todo tipo de vehículos tras remociones de masa ocurridas durante el fin de semana pasado. Entre las 22:00 y las 06:00 horas también podrán movilizarse autos particulares.
La mañana de este jueves se volvió a habilitar una de las pistas de la avenida España en Viña del Mar, una de las principales arterias viales que conectan la ciudad con la comuna de Valparaíso.
En particular, desde esta jornada se permite el tránsito del transporte público y de vehículos de carga por la pista izquierda de la arteria vial.
Según las redes sociales de Transporte Informa de Valparaíso, por el momento los vehículos particulares todavía tendrán que transitar por las calles Amunátegui y Camino Real.
“Se ha aperturado la avenida España haciendo un cambio. Se ha clausurado el paradero que estaba en el liceo industrial. Se ha trasladado 100 metros más día al costado de ingreso al liceo industrial. Se ha cerrado un tramo de la calle 18 de septiembre para evitar un riesgo porque estaban pasando vehículos contra el tránsito, y ya tenemos la fluidez del transporte público, camiones también”, detalló el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.
Según explicó la autoridad, la pista también permitirá el paso de vehículos particulares entre las 22:00 y las 06:00 horas.
Mientras tanto, continúan las labores de despeje y arreglo de la arteria vial, que sufrió el fin de semana pasado una remoción de masa.
Según detalló durante esta semana el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, las obras de solución definitivas tardarían 90 días aproximadamente y tendrían un costo asociado de 800 millones de pesos.
Mientras tanto, las primeras obras de mitigación constarán de la limpieza del talud y de otros elementos sueltos presentes, además de la instalación de camellones para asegurar la seguridad de los vehículos que transiten ante otra eventual remoción de masa.
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