Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

La mañana de este jueves se volvió a habilitar una de las pistas de la avenida España en Viña del Mar, una de las principales arterias viales que conectan la ciudad con la comuna de Valparaíso.

En particular, desde esta jornada se permite el tránsito del transporte público y de vehículos de carga por la pista izquierda de la arteria vial.

Según las redes sociales de Transporte Informa de Valparaíso, por el momento los vehículos particulares todavía tendrán que transitar por las calles Amunátegui y Camino Real.

Ahora (11:46) Se HABILITA para tránsito vehicular PISTA IZQUIERDA de Av España entre Amunátegui y Olga en dirección a #ViñaDelMar, SÓLO para Transporte Público y de Carga. Vehículos particulares continuarán transitando por Amunátegui y Camino Real. pic.twitter.com/0WEzRq1niw — TransporteInforma Región de Valparaíso (@TTIValparaiso) August 13, 2026

“ Se ha aperturado la avenida España haciendo un cambio . Se ha clausurado el paradero que estaba en el liceo industrial. Se ha trasladado 100 metros más día al costado de ingreso al liceo industrial. Se ha cerrado un tramo de la calle 18 de septiembre para evitar un riesgo porque estaban pasando vehículos contra el tránsito, y ya tenemos la fluidez del transporte público, camiones también”, detalló el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

Según explicó la autoridad, la pista también permitirá el paso de vehículos particulares entre las 22:00 y las 06:00 horas.

Mientras tanto, continúan las labores de despeje y arreglo de la arteria vial, que sufrió el fin de semana pasado una remoción de masa.

Según detalló durante esta semana el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, las obras de solución definitivas tardarían 90 días aproximadamente y tendrían un costo asociado de 800 millones de pesos.

Mientras tanto, las primeras obras de mitigación constarán de la limpieza del talud y de otros elementos sueltos presentes, además de la instalación de camellones para asegurar la seguridad de los vehículos que transiten ante otra eventual remoción de masa.