Subsecretario de Educación defiende reforma al SAE y cuestiona a quienes hablan de “retroceso”

El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, abordó esta jornada la ley Escuelas Protegidas, promulgada ayer por el Presidente José Antonio Kast y que permite entregar más herramientas a los establecimientos educacionales, como la revisión de mochilas y la prohibición de elementos que oculten la identidad.

Al respecto, la autoridad indicó en entrevista con 13c Radio que “las escuelas no están fuera de la crisis de seguridad que vive el país”, y en este sentido, las medidas que considera la ley, “evidentemente son son gravosas, generan un impacto en el establecimiento, al igual que en su minuto cuando se legisló los mismos pórticos”.

“Estas herramientas son de alguna manera extrañas al colegio, fuera de su lógica, pero las necesitamos para proteger a la comunidad educativa”, señaló.

Consultado por otra parte sobre el alto apoyo que tuvo la votación del proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar en la Cámara, el subsecretario apuntó a que lo que ocurre es que la agenda legislativa que ha llevado el Ministerio de Educación “es una agenda desde el sentido común y desde cosas que se observan muy claramente en el día a día en quienes están al tanto de lo que ocurre en el sistema educacional”.

“Los problemas del Sistema de Admisión Escolar han sido ampliamente diagnosticados durante más de, yo diría que unos ocho o siete años, ya es ampliamente conocido los problemas que tienen”, señaló.

Y en este sentido, los proyectos que se han planteado desde el Ejecutivo “dan buenas soluciones, son buenas reformas y nosotros no tenemos la antiojera ideológica de imponer nuestra ideología en los proyectos”.

“Estamos dando soluciones que están dando vuelta en el sistema hace mucho tiempo y los parlamentarios que usualmente tienen mucho contacto con sus distritos, con la población al que atienden, se dan cuenta que lo que estamos proponiendo es lo que se necesita y está bien hecho”, señaló.

En esta línea, Rodríguez abordó las críticas que han surgido a este proyecto.

“Se ha instalado un discurso con la intención de hacerle daño a la agenda, que esto es retroceder al sistema anterior. Esto no es así”, expresó. “Los cambios los estamos haciendo sobre el sistema de admisión existente, es un solo sistema. Obviamente a la oposición no le gusta eso, pero es un solo sistema”.

“Lo que pasa es que hay personas que se enamoraron de este sistema, y tienen que entender que eso no significa que la democracia no lo pueda cambiar. Ahí uno tiene que ser un poquito más humilde y entender que hay otras opiniones además de la de uno”, sostuvo.