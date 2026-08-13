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    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    A través de una colaboración público-privada, se logró concretar el envío de cajas de alimento, kits de higiene y medicamentos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La mañana de este jueves un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) salió del país rumbo a Colombia, para hacer llegar cerca de 10 toneladas de ayuda humanitaria para colaborar con las personas afectadas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes y que ha dejado cientos de víctimas y graves daños en distintas ciudades.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que se trata de “ayuda humanitaria y también una ayuda especial que se generó a través de la colaboración público-privada con la Cámara Nacional de Laboratorios, donde un importante cargamento de distintos tipos de medicamentos van a partir también en el avión Hércules”.

    “Como Ministerio del Interior una vez más agradecemos todo lo que se ha hecho y estamos a disposición del gobierno colombiano, tal cual como muchos países lo han estado con Chile”, señaló.

    Respecto al detalle de la ayuda, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, informó que se trata de “cajas de alimento, kit de aseo personal para hombres, mujeres, niños y lactantes, además de kit de aseo domiciliario y una donación privada de medicamentos”.

    Sobre los medicamentos, el presidente de la Cámara Nacional de Laboratorios, Vicente Astorga, señaló que se enviaron “antibióticos y analgésicos, que son fundamentales para la situación de contingencia que está viviendo nuestro país hermano”. El monto de esta ayuda bordea los $42 millones.

    El detalle de la ayuda es el siguiente:

    • 320 kits de alimentación
    • 150 kits de higiene para hombre
    • 150 kits de higiene para mujer
    • 46 kits de higiene infantil
    • 200 kits de aseo domiciliario
    • 5.760 unidades de ibuprofeno
    • 27.000 comprimidos de amoxicilina y ácido clavulánico.

    Pavez informó que el cargamento llegará a la ciudad de Pereira, y allí una comitiva chilena recibirá la ayuda y la pondrá “a disposición para lo que el gobierno colombiano, en la situación de emergencia que se encuentra, pueda disponer”.

    En su trayecto, el avión realizará una escala técnica en Iquique y otra en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, antes de llegar a Colombia.

    Colaboración del equipo USAR

    El subsecretario del Interior informó que existe un protocolo internacional “en el marco de las Naciones Unidas”, para solicitar apoyo de rescatistas. Dicho protocolo -precisó- “no ha sido activado todavía por parte del gobierno colombiano”.

    “Esa es la razón por la cual los equipos USAR de Chile no han sido movilizados”, sostuvo.

    No obstante, aseguró “que está la completa disposición” de los rescatistas chilenos para ir en ayuda si es que ésta es requerida.

    “Por ahora ese mecanismo no ha sido activado, nosotros no lo hemos movilizado, sin embargo, el mensaje del gobierno de Chile es que esa capacidad también está disponible en la medida en que el gobierno colombiano así lo requiera”, indicó Pavez.

    Más sobre:FACHAyuda humanitariaColombiaTerremoto

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